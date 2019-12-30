"Он в войну обеспечивал энергией всю оборонку Куйбышева": в Самаре установят мемориальную доску первому директору Безымянской ТЭЦ

Таких людей стоит помнить

В Самаре появится мемориальная доска в память о Владимире Ивановиче Смирнове - человеке, который сделал особенный вклад в развитие энергетической отрасли региона. В 1941 году он возглавил Безымянскую ТЭЦ, на строительстве которой до этого и работал. И до 1944 года оставался на этом посту. В самые суровые военные годы именно он руководил предприятием, бесперебойно обеспечивающим энергией все оборонные заводы, эвакуированные в запасную столицу, авиазаводы. В 1945 году за успешную работу в годы войны ТЭЦ получила Красное знамя на вечное хранение. А Владимир Смирнов ушел на повышение и с 1944 года стал управляющим РЭУ "Куйбышевэнерго". Таким образом он стал отвечать за энергетику всего города.

- Вы только представьте, в 33 года он стал директором ТЭЦ, в 36 - всего городского хозяйства. Это был удивительный человек, который начал свой трудовой путь с самых низов: работал землемером, потом отправился учиться в Куйбышевский политех, закончил его, всю войну провел на руководящем посту и получил только благодарность за это, - рассказывает внучка Владимира Смирнова Ольга Целебровская.

В ее семье всегда чтили память о дедушке, и Ольга Юрьевна хранит старые фотографии, газетные вырезки. Их копии есть в городском музее - Владимиру Ивановичу здесь даже посвящали тематическую экспозицию.

Владимир Смирнов был первым руководителем Безымянской ТЭЦ

И при Сталине, и при Хрущеве

Заслуги Смирнова перед городом и всем регионом на самом деле трудно переоценить. В качестве руководителя РЭУ "Куйбышевэнерго" он ввел в эксплуатацию Сызранскую и Новокуйбышевскую ТЭЦ. До 1959 года он был председателем Куйбышевского горисполкома. В годы его работы в Куйбышеве открылась спортивная школа, городское управление культуры, библиотека для слепых, электротехнический институт связи, пять новых школ, при нем отменили многосменные занятия в школах Пролетарского района. Успешно решали продовольственную проблему: в 1955 году открылся хлебозавод в Красноглинском районе, развивалась и транспортная система: в 1954 году началось движение по автогужевому мосту через реку Самара, было создано трамвайное кольцо в Кировском районе.

- Главой города он был при Сталине и остался при Хрущеве, который любил смещать старых руководителей. Но на дедушку не повлияло даже не слишком приятное происшествие, когда Никиту Сергеевича не слишком-то гостеприимно встретили на площади Куйбышева на демонстрации. Зато именно в годы его руководства в Самаре построили первую очередь набережной, - вспоминает Ольга Целебровская.

В последние годы перед пенсией Владимир Смирнов стал первым заместителем совнархоза, а потом и председателем. А за свою послевоенную деятельность получил ордена Трудового Красного Знамени и Ленина. Самыми же большими интересами кроме работы в его жизни были музыка, книги, для которых он построил специальный дубовый шкаф, и футбол.

Сама внучка Владимира Смирнова - врач, долгое время работала в так называемой "обкомовской больнице".

- После того, как дед уже вышел на пенсию, ко мне приходили многие из тех людей, которые его знали. И я всегда только самые хорошие отзывы слышала. Я уверена, что память о таком человеке, такой неординарной личности должна сохраниться в городе, где он жил, который любил и для которого столько сделал, - говорит женщина.

Мемориальная доска должна появится уже в 2020 году на фасаде дома по ул. Чапаевской, 178А. Согласие всех жильцов уже получено, эскиз согласован.

- Мы сами пенсионеры, уже тоже - уходящее поколение. Очень хотелось, чтобы память о деде осталась. И мы решили поставить такую табличку мемориальную. В городской администрации получили положительный ответ, нам сказали искать спонсоров. Естественно, мы обратились в компании, где работал дед. И в "Т Плюс" сразу откликнулись. Оказалось, там хорошо помнят первого руководителя, ценят и очень ему благодарны, - рассказала Ольга Целебровская.