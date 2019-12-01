Появились фото того, как самарцы встречали новый 2020 год на площади Куйбышева
Смех, танцы, фейерверк и символ наступившего года
Пожалуй, самый красивый салют в регионе был над площадью КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новогодняя ночь 2020 стала сосредоточением радости, улыбок и просто хорошего настроения. Главной праздничной площадкой, традиционно, стала площадь Куйбышева, куда со всех концов Самары приехали тысячи горожан.
Фотокорреспондент «КП-Самара» побывала в самом сердце праздника и понаблюдала, как волжане встретили год «Металлической Крысы».
ИСТОЧНИК KP.RU