2020-01-01T10:58:59+03:00
Общество

Появились фото того, как самарцы встречали новый 2020 год на площади Куйбышева

Смех, танцы, фейерверк и символ наступившего года
Кирилл КАРИМОВ
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Пожалуй, самый красивый салют в регионе был над площадью КуйбышеваПожалуй, самый красивый салют в регионе был над площадью КуйбышеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новогодняя ночь 2020 стала сосредоточением радости, улыбок и просто хорошего настроения. Главной праздничной площадкой, традиционно, стала площадь Куйбышева, куда со всех концов Самары приехали тысячи горожан.

Фотокорреспондент «КП-Самара» побывала в самом сердце праздника и понаблюдала, как волжане встретили год «Металлической Крысы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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