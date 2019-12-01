Появились фото того, как самарцы встречали новый 2020 год на площади Куйбышева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская: Хватит кричать, что в Киеве клоуны, а мы на их фоне красавцы

Об итогах года и прогнозе на 2020-й мы поговорили, пожалуй, с самым бесстрашным и симпатичным политиком России - экс-прокурором Крыма, депутатом Госдумы Натальей Поклонской