2020-01-05T17:30:59+03:00
Происшествия

В Тольятти задержали сладкоежку, который вынес из магазина под одеждой 50 шоколадок

Раньше у молодого человека уже были проблемы с законом из-за воровства
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Найти злоумышленника удалось благодаря очевидцам и камерам видеонаблюдения в магазине.Найти злоумышленника удалось благодаря очевидцам и камерам видеонаблюдения в магазине.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти полицейские задержали вора – любителя сладкого. 23-летний парень умудрился вынести из супермаркета на Приморском бульваре под одеждой 50 шоколадок. Ущерб оценили больше чем в пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

- Один из покупателей, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала магазина, спрятал под одеждой товар и вынес его из торговой точки, - уточнили в полиции.

Найти злоумышленника удалось благодаря очевидцам и камерам видеонаблюдения в магазине. Когда предполагаемого вора вычислили, участковый проверил адреса, где мог находиться парень и в одной из квартир задержал подозреваемого. В полиции молодой человек во всем сознался. Зачем парню столько сладкого, стражи порядка, правда, не уточняют.

Раньше у парня уже были проблемы с законом из-за воровства. В феврале прошлого года суд в Тольятти приговорил молодого человека к штрафу в три тысячи рублей. Теперь подозреваемому грозит наказание посерьезнее – его обвиняют по уголовной статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

- Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работ до 180 часов, либо исправительные работы до шести месяцев, либо ограничение свободы до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо арест до двух месяцев, либо лишение свободы до одного года, - отметили в региональном ГУ МВД.

Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли задержанный к другим похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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