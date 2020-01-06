Пенсионеры и многодетные остались на пепелище: в России из-за фейерверков в Новый год сгорели более десяти квартир

Более десяти пожаров по всей России произошли в новогоднюю ночь из-за фейерверков и петард, влетевших в окно или упавших на балкон в жилых квартирах. Такими сведениями поделились в пресс-службе МЧС России.

Петарды доверяют даже детям. И это не заканчивается добромФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В праздники жители страны, отправляясь гулять, оставляли здравый смысл дома. И все советы и рекомендации специалистов о том, как обращаться с опасными взрывными игрушками не пошли впрок.

Например, в Новосибирске жители многоэтажки поделились видео, как любители праздника во дворе палят фейерверками прямо по их окнам. В этом случае все закончилось хорошо, а вот обитателям другого дома не повезло: около их многоэтажки один из горожан установил фейерверк в сугроб, тот завалился на бок и в итоге выстрелил прямо в окно одной из квартир. Спасателям пришлось ломать дверь, чтобы спасти ее обитателей - семью пожилых инвалидов, которые сами не смогли бы выбраться из дома.

В Казани квартира выгорела дотлаФото: СОЦСЕТИ

В Казани от влетевшего в окно цилиндра от салюта чуть не погибла жительница девятиэтажки, пенсионерка, страдающая болезнью Паркинсона. Ей помогли выйти соседи и спасатели, квартира же серьезно пострадала - все праздники родственники женщины помогают ей вычищать копоть.

У пенсионерки же остался только паспорт - она лишилась всех вещей. Сейчас Гафеевы пытаются найти виновных и взыскать с них ущерб, но шансы невелики. Сын пожилой женщины сейчас пытается найти очевидцев и тех, кто снял "поджигателей" на видео"

В Казани салют залетел на балкон к пенсионерке.

Все, что осталось у пенсионеркиФото: СОЦСЕТИ

В Железногорске на пепелище в 70 лет осталась пенсионерка. Виноват тоже фейерверк, который запускал отец двоих детей. Заряд залетел на балкон, 70-летняя хозяйка квартиры была в гостях. Вернулась она уже на пожарище. Квартире теперь нужен серьезный ремонт - и успеть надо до холодов. Найти виновников пока не удалось.

Квартира сильно выгорела. Фото: Егор Бондаренко

Страшный пожар в квартире чуть не случился в Самаре. Здесь петарда залетела в окно квартиры на 14 этаже. В соцсетях начали было осуждать хозяев, которые оставили створки нараспашку, но выяснилось, что заряд пробил стеклопакет. Дома никого не было, помогли соседи, которые почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Хозяев, которые вернулись уже после звонка встревоженных знакомых по подъезду, ждал крайне неприятный сюрприз.

Хозяев квартиры ждал неприятный сюрпризФото: СОЦСЕТИ

В новогоднюю ночь квартира полыхала и в Ленинградской области. 1 января в Гатчине многодетная семья оказалась буквально на улице. На праздники папа, мама и трое детей отправились к бабушке. Но вот возвращаться им уже было некуда.

Закопченными потолком и стенами встретила квартира многодетную семью 1 январяФото: СОЦСЕТИ

Еще ночью соседи огорошили их известием: квартиры пылает. Оказалось, что семья оставила окно открытым, чтобы квартира проветривалась. Сильнее всего пострадали гостиная и лоджия, семья оказалась без многих нужных вещей.

В Гатчине многодетная семья осталась без нужных вещейФото: СОЦСЕТИ

В МЧС заметили, что перед новогодними праздниками россиянам проводили инструктаж и рассказывали, как правильно пользоваться фейерверками и петардами. В новогоднюю ночь дежурные наблюдали за тем, как осуществляются запуски салютов на специальных площадках. Но, к сожалению, во дворах домов нашлись свои горе-пиротехники.

Интересно, что большинство комментаторов в социальных сетях считают, что продажу фейерверков нужно запретить. У многих в памяти живы истории, как от подобных бесчинств чуть не пострадали они сами или их знакомые. Например, самарчанка вспомнила, как фейерверк пробил двойной стеклопакет в ее квартире, когда она была беременна. С тех пор каждый новый год она испытывает сильный испуг.

Страдали и сами любители фейерверков. Например, в Екатеринбурге 15-летнему школьнику оторвало руку, когда он готовил петарды к Новому году. В Ленинградской области мужчина погиб, запуская фейерверк: тот не загорелся сразу и горе-взрыватель решил проверить, что происходит. А в Таганроге мужчина попал в больницу, когда у его лица взорвался фейерверк. Врачи не помогли пострадавшему - он скончался.