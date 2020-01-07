2020-01-07T13:49:54+03:00
Общество

«Родина не отпускает»: 30 самарцев почти на сутки застряли в аэропорту Алматы

Рейс до Уральска задержали уже более чем на 15 часов, но по словам пассажиров их не накормили и не предоставили жилья
Вера ЦЫГАНКОВА
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Пассажиры отмененного рейса штурмовали стойку представителей авиакомпанииПассажиры отмененного рейса штурмовали стойку представителей авиакомпании
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Холодный свет зала ожидания, не самые удобные кресла и окна аэропорта с видом на бесконечный снегопад. Так провели Рождественскую ночь около 200 пассажиров рейса Алматы - Уральск, в числе которых оказались 30 самарцев.

- Я родилась в Алмате, мечтала полететь на родину, в гости. Родных навестить. 20 лет собиралась. И этой зимой с мужем решились. Теперь родина не отпускает, - рассказала одна из «пленников» Мария Абросимова.

Мария вернулась на родину спустя 20 лет, но вернуться домой в Самару оказалось не так просто

Мария вернулась на родину спустя 20 лет, но вернуться домой в Самару оказалось не так просто

Рейс авиакомпании Flyarystan КС-7167 до Уральска должен был вылететь в 21:25 по местному времени (прим. - в 19:25 по самарскому). Однако, рейс отменили. Представители авиакомпании объяснили, что всему виной оказалась погода. Самолет не может вылететь из-за сильного снегопада и нечищенной трассы. Согласно онлайн-табло последний рейс этой авиакомпании в Нур-Султан вылетел в 14.50, а вот следующие за ним стали задерживаться один за другим, причем это касается и рейсов других авиакомпаний.

- Сначала рейс задержали на 4 часа, потом нас посадили в самолёт, затем высадили из него и сказали, что рейс отменён, - поделилась подробностями Мария.

Сначала рейс перенесли на 2 часа ночи

Сначала рейс перенесли на 2 часа ночи

Но на этом приключения пассажиров не закончились.

- Говорят, забирайте билеты и в течение 7 дней пробуйте снова зарегистрироваться на рейс. Деньги были готовы вернуть хоть сейчас. Вообще, по закону они нас должны доставить как угодно, или дать гостиницу и организовать трансфер. Я уже готова тут спать лечь.

Представители авиакомпании разводили руками, мол, погода, что мы можем сделать.

Но возмущенные люди не отступали, требовали отправить их домой или создать комфортные условия и в итоге добились определенного успеха — рейс вернули, но перенесли на 17:40.

Сейчас людям обещают, что они смогут вылететь уже через несколько часов

Сейчас людям обещают, что они смогут вылететь уже через несколько часов

В справочной аэропорта Уральска подтвердили, что рейс из Алматы прибудет с опозданием, но затруднились рассказать о причинах такой задержки.

Пассажирам предстоит провести в аэропорту еще около трех часов, люди надеются, что за это время хотя бы получат горячую еду.

«Комсомолка» обратилась в авиакомпанию за комментариями и сейчас ждет ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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