2020-01-09T21:50:11+03:00
Общество

Самарский конвоир не дал воришкам увести аккумуляторы

Он не только вызвал полицию, но и преследовал подозреваемых, которые пытались уехать как можно дальше на своей машине
Александра БУДАЕВА
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Фото УФСИН России по Самарской областиФото УФСИН России по Самарской областиФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Не все герои носят плащи. У некоторых на плечах – погоны. В Самаре прямо перед новогодними праздниками десять горожан чуть не остались без машин. Предпраздничная суета, надо успеть накупить всем подарков и побольше продуктов к новогоднему столу, а тут в разгар суматохи неизвестные снимают аккумулятор с автомобиля. Можно себе представить масштабы бедствия, которые предотвратил обычный прапорщик внутренней службы Олег Смирнов.

Сотрудник региональной ФСИН в час ночи увидел каких-то подозрительных типов, которые копошились возле «легковушки». Присмотрелся: да они же аккумулятор снимают! Ну и ну!

Крики в духе «Стоять, бояться!», конечно же, на воришек не работают. Бросив незаконченное дело, они бросились наутек.

Но Олег Смирнов решил, что так дело оставлять нельзя, сел в свою машину и бросился за ними.

Одной рукой держался за руль, второй нащупал телефон и набрал полицию: объяснил, кто он, по какому поводу звонит и в какую сторону держит путь.

На помощь ему отправили сотрудников ДПС – полицейские остановили машину, на которой пытались скрыться от справедливого возмездия предполагаемые преступники. Открыли багажники – а там 10 аккумуляторов. Естественно, не принадлежащих ни водителю, ни пассажирам автомобиля.

Что касается Олега Смирнова, то о его помощи в задержании предполагаемых воришек полиция сообщила во ФСИН. Выяснилось, что мужчина уже 9 лет работает в управлении по конвоированию УФСИН России по Самарской области.

-Прапорщик внутренней службы Смирнов характеризуется руководством с самой положительной стороны, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в пресс-службе ведомства. - Он награжден ведомственной медалью и грамотой губернатора Самарской области.

Будут ли награждать героя полиция, пока не ясно, но обычно за задержание преступников рядовым самарцам ведомство вручает благодарности и дарит небольшие подарки в торжественной обстановке.

А вот во ФСИН уже сообщили, что за проявленное неравнодушие Олега Смирнова ждет приятный сюрприз - он будет награжден правами начальника региональной службы исполнения наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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