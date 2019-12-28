Торопился на тот свет: появилось видео смертельного обгона в зеленой зоне в Тольятти

Серьезное ДТП с четырьмя автомобилями проищошло на ул. Родины в Тольятти 27 декабря. Все случилось из-за 57-летнего водителя Калины, который летел по встречной полосе, выйдя на обгон. Ему могло бы повезти, если бы в этот же момент также не стал обгонять Иксрей водитель Туарега. На встречной полосе два автомобиля и встретились. Туарег от столкновения отбросило на Шевроле Авео, за рулем была 57-летняя женщина, она сильно пострадала и в тяжелом состоянии оказалась в больнице. Ее пришлось вырезать из машины специальным инструментом. А вот водитель - виновник аварии прямо на месте ДТП скончался.

Чуть позже появилось видео с регистратора Туарега, на котором видно, как водитель Калины появляется из-за поворота и мчится чуть ли не по обочине встречной полосы. В последний момент он пытался уйти в свой ряд, хорошо вильнув, но этого не получилось сделать.

Фото: Паблик Тольятти

Пользователи соцсетей также отметили, что, судя по видео, сам водитель туарега тоже не пытался уйти от столкновения. Водители считают, что у него было достаточно времени, чтобы среагировать на несущуюся на него угрозу. Также многие считают, что он слишком неторопливо обгонял Иксрей, к тому же делал это неподалеку от поворота.

- Судя по скорости опережения, XRay ехал 60 км/ч, зачем его обгонять? Не чувствовал бы себя королем дороги, были бы все живы, - пишет Илья Дорошенко.

Нашлись и свидетели, которые видели, что водитель "Калины" еще в Новом городе ехал не слишком адекватно: торопился, совершал подряд обгоны. Племянник погибшего мужчина рассказал, что его дядя был хорошим водителем, просто в тот день торопился домой - здесь его ждали, но не дождались родные.

Сейчас полицейские ищут свидетелей ДТП.

- Если вы видели, как произошло дтп, просьба позвонить по номеру телефона: +7987973-17-70, - просят в ГУ МВД РФ по Самарской области.