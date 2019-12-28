2019-12-28T15:41:50+03:00
Общество

Вора на скаку остановит: в Самаре продавщица "Хлебницы" отбилась от грабителя с молотком

Женщина не испугалась, набросилась с кулаками на воришку и успела нажать тревожную кнопку
Анастасия МЫШКИНА
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Грабитель ворвался в магазин на бульваре ФинютинаГрабитель ворвался в магазин на бульваре Финютина
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В Самаре продавщица магазина "Хлебница" на бульваре Финютина не испугалась грабителя, который влез за стойку с молотком и попытался выпотрошить кассу. В соцсетях у канала Mash появилось видео, на котором видно, как мужчина в черном перепрыгивает стойку и пытается взломать кассу. Потом он начинает отбирать у продавшицы ключ, но та уже нажала на тревожную кнопку и просто так расставаться с деньгами не хочет. Женщина начала в ответ бить мужчину по голове и дождалась прибытия подмоги.

В полиции журналисту КП-Самара рассказали, что сейчас по происшествию заведено уголовное дело. Потерь магазин не понес - во многом благодаря решительной продавщице.

- Этот магазинчик у нас небольшой, там все не очень дорого стоит. Уж не знаю за какой великой добычей туда полез этот воришка, но продавшица молодец. У нас в группе рассказывали, что с ней все в порядке, только страха натерпелась, конечно же. Я думаю, что руководство должно ее наградить, - говорит жительница микрорайона Крутые Ключи Елена.

На момент публикации получить ответ от руководства пекарни "Хлебница не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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