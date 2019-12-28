2019-12-28T18:14:07+03:00
Спорт

Щербакова во второй раз стала чемпионкой России, Трусова и Косторная тоже едут в Европу

Щербакова выиграла с мировым рекордом, а Трусова дважды упала с четверных
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Щербакова стала чемпионкой России во второй разЩербакова стала чемпионкой России во второй раз
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В Красноярске завершился чемпионат России 2020 по фигурному катанию. Чемпионкой России среди взрослых фигуристок стала Анна Щербакова, которая повторила свое прошлогоднее достижение. Девушка набрала по итогам двух программ 261,87 балла, а по итогам произвольной получила 181, 94 балла.

- Всем встать! Такого никогда не было. Четвертым прыжком в программе сделать четверной лутц - это просто невозможно! - восторгалась выступлением девушки гуру фигурного катания Татьяна Тарасова.

Щурбакова показала на сложнейших прыжках высочайшую стабильность и добилась своего - первое место, путевка на чемпионат Европы и второй чемпионский титул за два года.

Выступление Алены Косторной не было безупречным, было видно, как девушка волнуется. Но в итоге Щербаковой она проиграла всего два балла. Алена исполнила тройной аксель, сначала в каскаде с двойным тулупом, а потом сольно. Если и были помарки в программе, то незначительные.

Александра Трусова на лед выходила с улыбкой, но программа у девушки не задалась. Она даважды упала - сначала с четверного флипа, потом с тулупа - казалось, что у нее просто кончились силы. Потом вместо четверного тулупа сделала только двойной . И единственный ултра-си элемент покорился Саше - четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Но все равно Трусова набрала 226,34 балла, заняла третье место и теперь отправится в составе сборной России на чемпионат Европы.

Кстати, Евгения Медведева со своими результатами в короткой при удачном прокате могла бы поспорить с Трусовой и сместить ее с пьедестала. Но Женя снялась с соревнований из-за сломавшегося конька.

Елизавета Туктамышева стала четвертой. Она набрала 204, 63 балла. В этой программе ей не слишком повезло - были и падения, и недокруты. Возможно, ей помешало подготовиться изменение стартового номера: из-за того, что снялась Медведева, Туктамышева была вынуждена выйти первой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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