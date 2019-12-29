2019-12-29T22:08:04+03:00
Общество

Дед Яга и единорог: как прошла елка моржей в Самаре

В декабрьские морозы на самарской набережной Новый год отмечали любители купаться в ледяной воде
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Мороз? Нет, не слышалиМороз? Нет, не слышалиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

29 декабря, мороз, а на набережной Полевого спуска люди в купальниках прогуливаются. Да не просто гуляют, а еще и в прорубь ныряют. Все это с музыкой, песнями, конкурсами и представлениями.

Так в Самаре прошла елка моржей под кодовым названием «В прорубь за счастьем». Ее организаторам был самарский клуб «Белый медведь»

Такое зимой не каждый день увидишь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Такое зимой не каждый день увидишьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Гостей развлекали Дед Мороз со Снегурочкой и Баба Яга (которая оказалась мужчиной-моржом). Сами любители зимнего купания тоже к подготовке мероприятия с креативом подошли: в основной массе народ, конечно, просто в купальниках щеголял, но тут и там встречались то символ клуба - Белый медведь, то Единорог, то иной невиданный зверь.

После небольшой развлекательной программы с конкурсами да призами настало время собственно моржевания. После небольшого заплыва в проруби можно было погреться в бане, попить чаю и снова окунуться в ледяную воду. Зрителям оставалось только рот разевать от изумления.

Дед Мороз и Снегурочка раздали подарки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дед Мороз и Снегурочка раздали подаркиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Когда все ныряли, казалось, что это так естественно, и никому не холодно, - рассказали корреспондентам «КП» те, кто так и не решился последовать примеру бравых людей в купальниках.

На празднике были и молодежь, и люди средних лет, и пенсионеры, и дети. Один из мальчуганов рвался «искупнуться», но взрослые ему так и не разрешили.

Баба Яга оказалась переодетым мужчиной - ему даже грамоту вручили как бывалому моржу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Баба Яга оказалась переодетым мужчиной - ему даже грамоту вручили как бывалому моржуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Я моржую не так давно, сегодня был второй раз, - поделилась с «Комсомолкой» одна из участниц «заплыва» Алина Фадеева. – Меня давно агитировали друзья. 24 ноября, когда был день Моржа, я попробовала окунуться в холодную воду в первый раз.

Девушка признается: праздник ей очень понравился, так что вполне возможно, что моржевание войдет у нее в традицию.

Некоторые делали по несколько "заплывов" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Некоторые делали по несколько "заплывов"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Между тем, медики советуют к холодной воде приучать себя постепенно, однако если уж заниматься закаливанием, то делать это системно и регулярно. Не рекомендуется лезть в ледяную воду людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, женщинам во время критических дней и всем, кто выпил спиртного, даже если совсем чуть-чуть.

Сами любители зимнего купания, говорят, что бодрящая водичка дарит прилив сил, энергию, а еще помогает бороться с целлюлитом и простудами.

Белый медведь "зажигал" всех своим хорошим настроением Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Белый медведь "зажигал" всех своим хорошим настроениемФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре моржи отметили Новый год.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На трассе М 5 между Самарой и Тольятти из-за колеи изменили скоростной режим
Самарская компания продала в Иркутскую область зараженные семена
В Тольятти вынесли приговор руководству ЖСК, которое собрало 136 млн рублей, но ничего не построили
Студентка из Сызрани вошла в тройку победительниц областного конкурса красоты
В Самаре иномарка сбила пенсионерку прямо на "зебре"
Благотворительный концерт в самарском рок-баре закончился поножовщиной
«В первый раз Деда Мороза с колбасой вижу»: в Самаре волонтеры поздравили с Новым годом более 150 больных детей
15 лет за 3 грамма радости: самарца судят за 6 свертков с наркотиками
В Самаре ПАЗик без водителя задавил пешехода
В Самаре возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства 16-летнего подростка
На ул.Авроры в Самаре столкнулись три автомобиля, в том числе такси с пассажиром внутри
Опасная халатность: в Сызрани нашли серьезные нарушения при ремонте вагонов
Пожар в Старой Самаре: огонь распространялся по межэтажным перекрытиям
Рецепт постного оливье с морепродуктами от депутата Александра Хинштейна
Работал без страховки: в Тольятти во время выступления сорвался канатоходец
В Самаре легковушка сбила девушку, которая выходила из трамвай
Не узнал Волочкову и крутил любовь с китаянкой: маг-чернокнижник из Тольятти стал победителем "Битвы экстрасенсов"
В Самарской области два пассажира погибли в улетевшем в кювет автомобиле
Это по-тольяттински: в одном из дворов автограда елку сделали из покрашенных шин
В Тольятти строителя накажут за то, что он нашел чужую карту и стал везде ей платить