Дед Яга и единорог: как прошла елка моржей в Самаре

29 декабря, мороз, а на набережной Полевого спуска люди в купальниках прогуливаются. Да не просто гуляют, а еще и в прорубь ныряют. Все это с музыкой, песнями, конкурсами и представлениями.

Так в Самаре прошла елка моржей под кодовым названием «В прорубь за счастьем». Ее организаторам был самарский клуб «Белый медведь»

Такое зимой не каждый день увидишьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Гостей развлекали Дед Мороз со Снегурочкой и Баба Яга (которая оказалась мужчиной-моржом). Сами любители зимнего купания тоже к подготовке мероприятия с креативом подошли: в основной массе народ, конечно, просто в купальниках щеголял, но тут и там встречались то символ клуба - Белый медведь, то Единорог, то иной невиданный зверь.

После небольшой развлекательной программы с конкурсами да призами настало время собственно моржевания. После небольшого заплыва в проруби можно было погреться в бане, попить чаю и снова окунуться в ледяную воду. Зрителям оставалось только рот разевать от изумления.

Дед Мороз и Снегурочка раздали подаркиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Когда все ныряли, казалось, что это так естественно, и никому не холодно, - рассказали корреспондентам «КП» те, кто так и не решился последовать примеру бравых людей в купальниках.

На празднике были и молодежь, и люди средних лет, и пенсионеры, и дети. Один из мальчуганов рвался «искупнуться», но взрослые ему так и не разрешили.

Баба Яга оказалась переодетым мужчиной - ему даже грамоту вручили как бывалому моржуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Я моржую не так давно, сегодня был второй раз, - поделилась с «Комсомолкой» одна из участниц «заплыва» Алина Фадеева. – Меня давно агитировали друзья. 24 ноября, когда был день Моржа, я попробовала окунуться в холодную воду в первый раз.

Девушка признается: праздник ей очень понравился, так что вполне возможно, что моржевание войдет у нее в традицию.

Некоторые делали по несколько "заплывов"Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Между тем, медики советуют к холодной воде приучать себя постепенно, однако если уж заниматься закаливанием, то делать это системно и регулярно. Не рекомендуется лезть в ледяную воду людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, женщинам во время критических дней и всем, кто выпил спиртного, даже если совсем чуть-чуть.

Сами любители зимнего купания, говорят, что бодрящая водичка дарит прилив сил, энергию, а еще помогает бороться с целлюлитом и простудами.

Белый медведь "зажигал" всех своим хорошим настроениемФото: Ксения ТИМОФЕЕВА