«До ее запуска отопление велось от паровозов»: ТЭЦ ВАЗа отмечает полувековой юбилей

Ровно 50 лет назад, 31 декабря 1969 года, была введена в работу первая турбина ТЭЦ ВАЗа – электростанции ПАО «Т Плюс», которая на сейчас является крупнейшей в Поволжье.

В те годы главной стройкой страны стал Волжский автозавод. Для автомобилестроения нашей страны он представлял собой технический прорыв к новым технологиям. Строительство ТЭЦ велось по единому титулу с Волжским автозаводом, поэтому многие технические решения по поставкам продукции были взаимосвязаны. Масштаб впечатлял: сотни кранов, строительство бетонных магистралей в степи, до полутора тысяч строителей на площадке ТЭЦ ВАЗа.

Отопление строительной площадки велось сначала от паровозов, затем от котловагонов (миникотельных с химводоочисткой), которые находились в закрытых железнодорожных вагонах. И уже после – от водогрейных котлов, установленных на ТЭЦ.

Фото из архива Г.Т.Ещенко

- Набор персонала шел на конкурсной основе. Мне повезло - в январе 1969 года после окончания Куйбышевского Политехнического института я был принят во вновь созданный турбинный цех начальником смены со штатным цеховым номером 1 и отправлен для прохождения дублирования на ТоТЭЦ, - вспоминает ветеран энергетики Геннадий Ещенко. - Весь 1969 год шел прием оборудования из монтажа, подготовка технической документации, обучении персонала, подготовка производственных инструкций, схем, нормативных материалов, создание и оснащение рабочих мест. В проектные технологические решения было внесено более 300 изменений и дополнений.

Перечень работ впечатляет до сих пор. Там создавались основные фонды нашей энергетики, работающие и сегодня. Проект выполняло Львовское отделение института «Теплоэлектропроект». Институт постарался применить наиболее интересные компоновочные, архитектурно-строительные и технологические решения с лучшими на то время материалами: встроенный главный щит управления, центральные тепловые щиты на 4 котла и 4 турбины, и подъем площадок обслуживания на 1,6 метра, и стеклопрофилит для естественного освещения и другие строительные решения. В результате технологическая схема ТЭЦ ВАЗа оказалась удачной и была впоследствии полностью применена для ТЭЦ КАМАЗа и других станций.

- 31 декабря 1969 года был холодный день, мороз -20 градусов. В цехе прохладно, на улице замерз трубопровод химочищенной воды и велся его непрерывный многочасовой прогрев, - вспоминает Геннадий Ещенко. - Длительное время находился в растопке по пусковой программе энергетический котел ст. № 1. В 16 часов наша смена заступила на вахту. В 17 часов получили команду на пуск. Толчок роторов турбоагрегата. Машинный зал наполнился гулом турбины. Этот гул звучит уже 50 лет. Энергетическая история ТЭЦ ВАЗа началась.

Фото из архива Г.Т.Ещенко

А потом был новый 1970 год. И были новые пуски: турбоагрегаты № 2 (10 января 1970), и затем № 3 и №4. Таких темпов ввода мощностей ни прежде, ни потом в энергетике не было.

И сегодня ТЭЦ ВАЗа – один из основных источников тепла и электроэнергии. Доля ее выработки в балансе самарской энергосистемы весома. Машинный зал сейчас длиной почти полкилометра. И работают в нем 11 турбин.

СПРАВКА КП:

Лидером коллектива был тогда главный инженер – Нечаев Виктор Викторович и поныне работающий в руководстве энергетической отраслью. Опытнейший специалист, известный энергетикам всей области, начальник ПТО Бахрах Хоня Григорьевич дополнял молодое энергичное руководство строительства и пуска первого энергоблока. Участвовали в этом первом пуске и готовили его многие людей