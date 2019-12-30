2019-12-30T14:57:56+03:00
Общество

«До ее запуска отопление велось от паровозов»: ТЭЦ ВАЗа отмечает полувековой юбилей

Смелые компоновочные, архитектурно-строительные и технологические решения, лучшие материалы –ТЭЦ строили на века
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Фото из архива Г.Т.ЕщенкоФото из архива Г.Т.Ещенко
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Ровно 50 лет назад, 31 декабря 1969 года, была введена в работу первая турбина ТЭЦ ВАЗа – электростанции ПАО «Т Плюс», которая на сейчас является крупнейшей в Поволжье.

В те годы главной стройкой страны стал Волжский автозавод. Для автомобилестроения нашей страны он представлял собой технический прорыв к новым технологиям. Строительство ТЭЦ велось по единому титулу с Волжским автозаводом, поэтому многие технические решения по поставкам продукции были взаимосвязаны. Масштаб впечатлял: сотни кранов, строительство бетонных магистралей в степи, до полутора тысяч строителей на площадке ТЭЦ ВАЗа.

Отопление строительной площадки велось сначала от паровозов, затем от котловагонов (миникотельных с химводоочисткой), которые находились в закрытых железнодорожных вагонах. И уже после – от водогрейных котлов, установленных на ТЭЦ.

Фото из архива Г.Т.Ещенко

Фото из архива Г.Т.Ещенко

- Набор персонала шел на конкурсной основе. Мне повезло - в январе 1969 года после окончания Куйбышевского Политехнического института я был принят во вновь созданный турбинный цех начальником смены со штатным цеховым номером 1 и отправлен для прохождения дублирования на ТоТЭЦ, - вспоминает ветеран энергетики Геннадий Ещенко. - Весь 1969 год шел прием оборудования из монтажа, подготовка технической документации, обучении персонала, подготовка производственных инструкций, схем, нормативных материалов, создание и оснащение рабочих мест. В проектные технологические решения было внесено более 300 изменений и дополнений.

Перечень работ впечатляет до сих пор. Там создавались основные фонды нашей энергетики, работающие и сегодня. Проект выполняло Львовское отделение института «Теплоэлектропроект». Институт постарался применить наиболее интересные компоновочные, архитектурно-строительные и технологические решения с лучшими на то время материалами: встроенный главный щит управления, центральные тепловые щиты на 4 котла и 4 турбины, и подъем площадок обслуживания на 1,6 метра, и стеклопрофилит для естественного освещения и другие строительные решения. В результате технологическая схема ТЭЦ ВАЗа оказалась удачной и была впоследствии полностью применена для ТЭЦ КАМАЗа и других станций.

- 31 декабря 1969 года был холодный день, мороз -20 градусов. В цехе прохладно, на улице замерз трубопровод химочищенной воды и велся его непрерывный многочасовой прогрев, - вспоминает Геннадий Ещенко. - Длительное время находился в растопке по пусковой программе энергетический котел ст. № 1. В 16 часов наша смена заступила на вахту. В 17 часов получили команду на пуск. Толчок роторов турбоагрегата. Машинный зал наполнился гулом турбины. Этот гул звучит уже 50 лет. Энергетическая история ТЭЦ ВАЗа началась.

Фото из архива Г.Т.Ещенко

Фото из архива Г.Т.Ещенко

А потом был новый 1970 год. И были новые пуски: турбоагрегаты № 2 (10 января 1970), и затем № 3 и №4. Таких темпов ввода мощностей ни прежде, ни потом в энергетике не было.

И сегодня ТЭЦ ВАЗа – один из основных источников тепла и электроэнергии. Доля ее выработки в балансе самарской энергосистемы весома. Машинный зал сейчас длиной почти полкилометра. И работают в нем 11 турбин.

СПРАВКА КП:

Лидером коллектива был тогда главный инженер – Нечаев Виктор Викторович и поныне работающий в руководстве энергетической отраслью. Опытнейший специалист, известный энергетикам всей области, начальник ПТО Бахрах Хоня Григорьевич дополнял молодое энергичное руководство строительства и пуска первого энергоблока. Участвовали в этом первом пуске и готовили его многие людей

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