«Залезаю в окно, а там мужчина с любовницей»: самарский спасатель рассказал, с чем приходится сталкиваться на службе

У него много профессий: судоводитель, теплоэнергетик, газодымозащитник, водолаз, крановщик – все это объединяется в одном человеке, который по долгу службы и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит.

Василий Гутиков дослужился до звания спасателя первого класса, выше – только международный уровень. Работает в Поисково-спасательном отряде Самары. За 16 лет службы навидался всякого: однажды студентам утопленные учебные автоматы доставали, в другой раз – гаражи разжимали, чтобы застрявшего пса достать. Самое страшное – это извлекать жертв ДТП и людей, пострадавших из-за собственной глупости, гибель последних бывает особенно страшной.

У Василия Гутикова много профессий: судоводитель, теплоэнергетик и даже - водолазФото: Предоставлено героем публикации

ТРИЖДЫ СПАСЕННЫЙ

- А однажды был у нас необычный вызов: диспетчеру сообщили, что мужчина из окна 7 этажа свисает головой вниз, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» Василий Гутиков. – Мы сначала не поверили, если честно, думали, может, кому-то показалось. Подъезжаем, ан-нет, правда свисает.

Попытались спасатели в квартиру к нему зайти, а там квартиру изнутри огромная собака бойцовской породы охраняет. Тут подъехали пожарные: их на всякий случай на помощь диспетчер вызвала. Но даже на лестнице вызволить мужчину оказалось проблематично: Василий Гутиков до него добрался, пристегнул его к себе для подстраховки, а вот вытащить его ногу, которая каким-то образом застряла в окне, никак не мог.

Так и пришлось его коллегам заходить «в клетку с тигром», в данном случае – в квартиру с собакой. Включили инструмент посерьезнее да погромче, отпугнули зверя, заперли его в соседней комнате, да кинулись на выручку хозяину квартиры.

- А после выяснилось, что он несколько раз пытался жизнь самоубийством покончить, но каждый раз какие-то высшие силы помогали уберечь его от беды. В этот раз спасли его мы, - вспоминает Гутиков.

Скорость реагирования спасатели регулярно отрабатывают на тренировкахФото: Предоставлено героем публикации

НЕТ ПРЕДЕЛОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ

Чего только люди не творят! Порой от их выходок пострадать могут не только они сами, но и соседи.

Так спасателям пришлось однажды отрабатывать странный вызов: был взрыв, в жилом доме повыбивало окна, что взорвалось – непонятно. Приехали на место – все смеются, а мужчину одного медики бинтуют.

- Выяснили, что пострадавший свою рабочую спецовку в ацетоне замочил, - говорит Василий Гутиков. – А у него дома колонка газовая. Он подзабыл, что пары ацетона горючие, воду включил. Мелькнула искра в колонке – вот и взрыв. Хорошо, что жив остался.

Жива осталась и другая жертва собственной глупости – неверный муж.

- Женщина в квартиру собственную попасть не могла: дверь закрыта изнутри, у мужа проблемы с сердцем были, она распереживалась, - рассказывает спасатель. – Дверь была угловая, тяжелая, решили, что проще спуститься по веревке в квартиру. Я залезаю внутрь, а там мужчина мечется: «Спаси, - говорит, - меня бес попутал, жена ж убьет!».

Оказалось, что проблемы у него не с сердцем были, а с верностью. Спасатели его пожалели:сперва любовницу его вниз спустили и только потом дверь супруге открыли.

Практика показывает, что в новогодние праздники спасателей гораздо чаще вызывают, чтобы они вскрыли двери, чем на серьезные инциденты. Между тем, двери вскрыть может любая коммерческая организация, а вызывать спецслужбы, если нет реальной угрозы чьей-то жизни, нельзя. Ведь это время может потребоваться помощь человеку, который реально попал в беду.