2019-12-27T17:12:01+03:00
Общество

«КуйбышевАзот» поздравил своих стипендиатов

В текущем учебном году стипендию от промышленного гиганта получили 10 студентов и 20 школьников Тольятти.
Анна ФЕДОРОВА
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Стипендию предприятия ребята будут получать в текущем учебном годуСтипендию предприятия ребята будут получать в текущем учебном году
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Торжественная церемония награждения прошла под занавес года в обновленном тольяттинском краеведческом музее. Здесь собрались юные химики, на которых химики постарше возлагают большие надежды. «КуйбышевАзот» и «Фонд Тольятти» с 2011 года поощряют стипендией школьников, выбравших химию в качестве профильного предмета в старших классах и показавших успехи в этой области, и с 2009 года - студентов колледжей и вузов, обучающихся в Тольятти профильным специальностям. За эти годы стипендиатами стали 157 студентов и 180 школьников. Благотворительная стипендиальная программа носит имя Ивана Андреевича Красюка - первого генерального директора «КуйбышевАзота», одного из основоположников химической отрасли в Тольятти и почетного гражданина города.

КуйбышевАзот дает школьникам и студентам дополнительный стимул изучать химию. Фото: КуйбышевАзот.

КуйбышевАзот дает школьникам и студентам дополнительный стимул изучать химию. Фото: КуйбышевАзот.

Предприятие поощряет учеников, которые не только знают предмет на «пять», но и являются настоящими фанатами химии: побеждают в профильных олимпиадах, участвуют в тематических конференциях и форумах. В Тольятти таких ребят нашлось немало. В 2019 году победителями конкурса стали 10 студентов, которые теперь на протяжении года будут получать стипендии в размере 1 500 рублей. Школьники тоже демонстрируют похвальное рвение в изучении химической науки: ежемесячную стипендию в 1000 рублей в текущем учебном году выплатят 20 ученикам. Общая сумма стипендиального фонда составила более 800 тысяч рублей.

Стипендиаты - будущий "золотой фонд" предприятия.

Стипендиаты - будущий "золотой фонд" предприятия.

«КуйбышевАзот» не случайно поддерживает школьников, выбравших профильным предметом химию – предприятие видит в талантливых детях свои будущие кадры. В 2019 году 91% тольяттинских выпускников, сдавших ЕГЭ по химии, поступили в ведущие вузы страны. Ребята выбирают факультеты фундаментальной и прикладной химии, химических технологий госуниверситетов, медицинские и фармацевтические вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Ульяновска, Саранска, Нижнего Новгорода, Кирова, Екатеринбурга. Большая часть стипендиатов фонда им. И.А. Красюка поступает на бюджетные места.

- Руководство «КуйбышевАзота» очень много делает для развития профессиональных навыков молодых специалистов, улучшает социальные программы для своих сотрудников, - отметила начальник управления персоналом ПАО «КуйбышевАзот» Татьяна Герасименко. - Надеемся, что в будущем коллектив предприятия пополнится замечательными специалистами, а среди них будут и наши стипендиаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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