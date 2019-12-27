2019-12-27T20:45:21+03:00
Общество

Главное, чтоб человек был здоровый: в Самаре из памятки донору удалили запрет сдачи крови проститутками и гомосексуалистами

А в самарском минздраве объяснили, откуда вообще взялась эта надпись, которую многие посчитали дискриминационной
Ольга НОВИКОВА
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Сдавать кровь разрешат только здоровым донорамСдавать кровь разрешат только здоровым донорамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Запретов больше нет?

Самарская станция переливания крови удалила из памятки донора у себя на сайте пункт о том, что сдавать кровь нельзя представителям группы риска (наркоманам, проституткам и гомосексуалистам). Это случилось после того, как такая формулировка запрета вызвала широкий общественный резонанс. Споры разгорелись и в СМИ, и в социальных сетях. Причем возмущение вызвал даже не сам запрет (у донорства очень много противопоказаний), а оскорбительная формулировка.

- Если анализы нормальные и кровь проходит все необходимые проверки, то какая разница, какая у человека сексуальная ориентация? Или боятся, что после переливания у кого-то проявятся наклонности?! - поделился мнением самарец Антон.

Кто-то из горожан с опасениями медиков согласился. Например Павел уверен, что ни ему, ни его детям не нужна кровь от проститутки, наркомана или гея. Но большинство пользователей сети все же скорее удивились памятке: ведь главное, чтобы человек был здоровый, ВИЧ и гепатит, например, являются абсолютными противопоказаниями к сдаче крови, и совершенно не важно, кто ими болен.

Важнее здоровье

В самарском минздраве объяснили, что произошло и успокоили спорщиков. Оказалось, что официального запрета быть донором для лиц, ведущих однополые отношения, нет.

- Информация, ранее размещенная на сайте станции в разделе "Противопоказания" содержала не действующую редакцию пункта 2.2 приказа Минздрава РФ от 14.09.2001 № 364 "Об утверждении Порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов", которая в настоящее время удалена и будет актуализирована, - отметили в министерстве.

При этом в минздраве уточнили, что каждого будущего донора на станции обязательно обследуют. Более того и сама кровь проходит обследование и карантин ее компонентов не менее 120 дней. Иногда человек, который желает сдать кровь, только на станции узнает, что болен ВИЧ. Такая кровь никогда не поступит в больницы для переливания.

Ранее в Самарской станции переливания крови уточнили, что перечисленные группы уязвимы для ВИЧ-инфекций. И медики просто не хотят рисковать и тратить время и делать дорогую процедуру тем, кто потенциально может быть болен. Правда, осталось неясным, как именно врач-терапевт выявляет именно гомосексуалистов.

Могут быть носителями ВИЧ: на самарской станции переливания объяснили, почему отказываются брать в доноры гомосексуалов

Такой запрет, да еще и пожизненный, многие самарцы посчитали оскорбительным (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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