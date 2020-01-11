Человек-бык, старец с соломенной бородой и святочные хороводы: в Самаре ряженые устроили колядки на Ленинградке
В субботу, 11 января, улица Ленинградская в Самаре погрузилась в атмосферу прошлых веков. Ее заполонили люди в необычных костюмах со всякими гремелками-свистелками, гармошками и барабанами. Вся эта честная компания собралась на пешеходной улице ради святочных колядок — древней славянской традиции.
Ряженые прошлись с песнями и плясками от Куйбышева до ГалактионовскойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
- В барабан бьем, под гармошку песни поем! Коляда-маледа! Пошто пришла накануне Рождества? «Косы просить». На что косы просить? «Траву косить!»
- Коли будете дарить, то мы будем хвалить. А не будете дарить, мы не будем хвалить! - разносилось сегодня по всей Ленинградке.
Не пуститься в пляс на веселом празднике было невозможноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Парни и девушки, а также люди старшего поколения нарядились в традиционные русские наряды и карнавальные костюмы и устроили шествие по улице Ленинградской. Сопровождалось это все веселыми песнями и плясками. Прохожих ряженые радовали шутками, прибаутками и частушками, некоторых утягивали с собой в хоровод. Звучали сегодня на улице Ленинградской и народные святочные песни, и колядки. Также перед горожанами разыгрывали различные сценки и представления.
Горожан на Ленинградке удивляли самыми необычными костюмамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Девушка без лица играла для самарцев на гармошкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ряженые прошлись шумной толпой от стелы в честь 150-летия Самарской губернии в сторону улицы Галактионовской. Они собрали вокруг себя много горожан. Больше всего, конечно, необычная компания, где присутствовали человек-бык, старец с соломенной бородой и дева со скрытым тюлем лицом, поразила детей. Юные самарцы стали одними из самых активных участников сегодняшних колядок. Взрослые тоже получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Ребятня активно включилась во все проделки ряженыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прохожих на Ленинградке развлекали песнями, частушками и представлениямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре на улице Ленинградской прошли традиционные святочные колядки.Светлана МАКОВЕЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU