2020-01-11T17:51:49+03:00
Общество

Человек-бык, старец с соломенной бородой и святочные хороводы: в Самаре ряженые устроили колядки на Ленинградке

Фольклорные коллективы погрузили самарцев в атмосферу прошлых веков, исполнив для них старинные песни и танцы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Колядки на Ленинградке стали уже ежегодной традициейКолядки на Ленинградке стали уже ежегодной традициейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 11 января, улица Ленинградская в Самаре погрузилась в атмосферу прошлых веков. Ее заполонили люди в необычных костюмах со всякими гремелками-свистелками, гармошками и барабанами. Вся эта честная компания собралась на пешеходной улице ради святочных колядок — древней славянской традиции.

Ряженые прошлись с песнями и плясками от Куйбышева до Галактионовской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ряженые прошлись с песнями и плясками от Куйбышева до ГалактионовскойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В барабан бьем, под гармошку песни поем! Коляда-маледа! Пошто пришла накануне Рождества? «Косы просить». На что косы просить? «Траву косить!»

- Коли будете дарить, то мы будем хвалить. А не будете дарить, мы не будем хвалить! - разносилось сегодня по всей Ленинградке.

Не пуститься в пляс на веселом празднике было невозможно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не пуститься в пляс на веселом празднике было невозможноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парни и девушки, а также люди старшего поколения нарядились в традиционные русские наряды и карнавальные костюмы и устроили шествие по улице Ленинградской. Сопровождалось это все веселыми песнями и плясками. Прохожих ряженые радовали шутками, прибаутками и частушками, некоторых утягивали с собой в хоровод. Звучали сегодня на улице Ленинградской и народные святочные песни, и колядки. Также перед горожанами разыгрывали различные сценки и представления.

Горожан на Ленинградке удивляли самыми необычными костюмами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горожан на Ленинградке удивляли самыми необычными костюмамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушка без лица играла для самарцев на гармошке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушка без лица играла для самарцев на гармошкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ряженые прошлись шумной толпой от стелы в честь 150-летия Самарской губернии в сторону улицы Галактионовской. Они собрали вокруг себя много горожан. Больше всего, конечно, необычная компания, где присутствовали человек-бык, старец с соломенной бородой и дева со скрытым тюлем лицом, поразила детей. Юные самарцы стали одними из самых активных участников сегодняшних колядок. Взрослые тоже получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Ребятня активно включилась во все проделки ряженых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ребятня активно включилась во все проделки ряженыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прохожих на Ленинградке развлекали песнями, частушками и представлениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прохожих на Ленинградке развлекали песнями, частушками и представлениямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Ленинградской прошли традиционные святочные колядки.Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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