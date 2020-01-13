"Меня душили и избивали, а дела нет": курсант летного училища в Сызрани рвется в небо после тяжкого увечья

ТРОЕ НА ОДНОГО

«4 октября 2018 года рядовой Мананников шел в столовую, оступился и упал с высоты собственного роста на лестничном пролете, ударился лбом», - так звучит официальная версия обстоятельств, при которых Владислав получил вмятину на лбу. Травма оставила значительный след на его лице и на карьере.

Но у молодого человека другая версия событий, которые привели к такому исходу:

- Я в тот день был дежурным по КПП, пришел в столовую, встал в очередь, один из курсантов посчитал, что я влез не на свое место. Мы повздорили, но дальше словесной перепалки дело не пошло, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» Владислав Мананников. – Я прошел к столу, этот парень позже подошел ко мне и начал нарываться: "Давай выйдем". Ну, мы вышли. Сначала спокойно разговаривали, потом из столовой появились два однокурсника этого парня, и он набросился на меня с кулаками. Один его друг меня пытался душить, второй держал мне руки. От одного из ударов по лбу кулаком у меня сильно заболела голова, началось головокружение. Мне еще и нос разбили, так что повсюду кровь была. На шум вышел дежурный по столовой, потом пришли командиры.

Пострадавшего сначала отправили в местную медсанчасть, там стали спрашивать, что случилось. В разговоре с корреспондентом «КП» Мананников говорит, что в тот момент он рассказал все, как было, после чего ему дали подписать какой-то документ. Прочитать его он не смог из-за больной головы, но подписал. Позже выяснилось, что там как раз и говорилось про несчастный случай.

Владислава Мананников отправили на лечение в Самару, с черепно-мозговой травмой он провел в нейрохирургическом отделении почти три недели, после чего ему еще на месяц дали отпуск. После возвращения в вуз он узнал, что стал жертвой собственной неосторожности, а не драки, но спорить с руководством вуза не решился. По словам молодого человека, командиры советовали не поднимать шума, а взамен обещали, что он спокойно продолжит учебу. Курсант согласился, и когда в рамках доследственной проверки его спросили, что случилось, он рассказал следователям о несчастном случае. Дело, казалось бы, на этом и должно было закончиться. Но не тут-то было.

Парню пришлось изменить прическу, чтобы скрыть последствия травмыФото: Предоставлено героем публикации

РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ

Владислав Мананников – из семьи военных, его отец служил в ПВО, и мальчик с детства мечтал о карьере летчика. Он занимался разными видами спорта, казачеством, а как пришло время - поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище.

Осенью 2018 года Владислав как раз перешел на пятый курс. По его словам, перед ним открывались самые широкие возможности: он учился управлять разными моделями вертолетов в Саратове и Сызрани, а отличные оценки позволили ему попасть в десятку лучших курсантов, которые стали кандидатами в летчики-инструкторы. Однако сдать госэкзамены и получить заветный диплом ему не удалось – парня признали профнепригодным и отчислили.

- Мы считаем, что это было незаконным, - говорит адвокат Александр Лукинов. – Его должны были отправить на врачебно-летную комиссию через год после получения травмы. К июню 2019 года прошло восемь месяцев, и хотя все анализы были в норме, его признали негодным к летной службе – просто потому, что так положено: не может человек после травмы головного мозга сразу за штурвал вертолета садиться. По прошествии года, мы уверены, что результат был бы иной.

Молодой человек в этом году мог бы закончить вузФото: Предоставлено героем публикации

САМ ВИНОВАТ

Сейчас молодой человек работает «на гражданке». Сменил прическу, чтобы скрыть ямку на лбу – она размером с теннисный мячик.

Что ему теперь делать – не до конца понятно. Военные медики посчитали, что пластическая операция ему не показана – угрозы жизни и здоровью нет, а что некрасиво, так то не беда. Вместе со своим адвокатом Владислав написал заявление в военное следствие, в котором просил возбудить уголовные дела на тех, кто его избил, но потерпел фиаско - следователи вынесли отказ в возбуждении уголовного дела, и военная прокуратура Самарского гарнизона признала это решением законным и обоснованным.

Как следует из документов, при опросе обидчик несостоявшегося летчика - Влад Р. - заявил: конфликт в столовой начал Мананников, он вел себя грубо, агрессивно и очевидно «нарывался». Когда они вышли «поговорить», именно Мананников начал драку, они оба наносили друг другу удары. Но травму головы, по его мнению, Мананников получил по собственной неосторожности, когда применил удар «лоб в лоб». Ему-то ничего, а вот у Мананникова вмятина на лбу осталась.

Оба курсанта, которые предположительно участвовали в разборках на стороне Влада Р., подтвердили, что драки не было – только спор, и они в нем не участвовали. Дежурный по столовой, который вышел на шум драки, заявил, что лично он не видел, чтобы кто-то кому-то наносил удары, парни, по его мнению, обнимались. Работники столовой и уборщица не смогли припомнить следов крови в тот день на полу. Следователи даже провели анонимное анкетирование курсантов, но никто ничего не рассказал.

Стройную версию о том, что несостоявшийся летчик что-то навыдумывал, немного омрачает расписка в получении Мананниковым 120 тысяч рублей от своего предполагаемого обидчика в счет возмещения вреда здоровью. Под ней стоят три подписи – двух Владов и одного свидетеля. Влад Р., переводивший деньги, подтвердил следователям, что действительно давал деньги, но не потому что виноват, а потому что просто решил сделать доброе дело и оплатить Мананникову лечение.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Окончательно расстаться со своей мечтой молодой человек не готов. Сейчас вместе с Александром Лукиновым они изучают законы, чтобы найти лазейку, которая позволит ему снова пройти врачебно-летную комиссию и доказать: списывать его со счетов рановато.

Одновременно они подали гражданский иск в Самарский гарнизонный военный суд, в котором просят отменить приказы об его отчислении из вуза и увольнении с военной службы.

Корреспонденты «КП-Самара» обращались за комментариями в СВВАУЛ и минобороны РФ, но к моменту публикации каких-либо комментариев о деле Манинникова получить не удалось. Мы опубликуем официальную версию, как только получим ответ.