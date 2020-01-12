2020-01-12T17:16:38+03:00
Звезды

Из самовара чай вкуснее! В Самаре прошел фестиваль зимних народных забав «Славянская зима» 2020

Горожан развлекали традиционными играми и хороводами, молодецкими забавами и чаем из самовара
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
С мечом мог сфотографироваться каждыйС мечом мог сфотографироваться каждыйФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

В Загородном парке Самары снова кто-то запустил машину времени. В воскресенье, 12 января там легко можно было встретить настоящую славянскую красавицу в традиционном наряде или молодца-богатыря. Все потому что там в очередной раз прошел традиционный фестиваль зимних народных забав «Славянская зима».

Все в пляс! Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Все в пляс!Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Традиционные игры и хороводы, молодецкие забавы, чай из самоваров, конечно же, с сушками, выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, - так скромно описали свое мероприятие организаторы.

Хороводы затягивали всех Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Хороводы затягивали всехФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По уже сложившейся традиции на площадки фестиваля торжествовали задор и веселье. Ради участия в молодецких забавах, увлеченные гаджетами подростки, быстро забыли про свои смартфоны и включились в борьбу за яркие впечатления.

Целовальные хороводы тоже были Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Целовальные хороводы тоже былиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как и всегда праздник утроил культурный центр «Светлица», поддержал их клуб русской плясовой традиции «Карагод».

Плясать так плясать Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Плясать так плясатьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Не любите танцевать? Не умеете? С Карагодом вы забудете об этом и, не успев глазом моргнуть, уже будете рассекать по Загородному парку в зажигательном танце под веселую гармонь, - подшучивали организаторы перед фестивалем. Так оно и сложилось. В плясовой хоровод затянуло даже «случайных» зрителей.

Самые юные ярмарку тоже оценили Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самые юные ярмарку тоже оценилиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году приглашенными звездами фестиваля стали участник фольклорного клуб «Уфимская вечёрка».

Какая зима без самовара Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Какая зима без самовараФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Эти нереально позитивные ребята привезли с собой много интересных танцев и мелодий! Показали, какие хороводы они заводят у себя в Уфе и сделали наш фестиваль межрегиональным, - отметили организаторы.

Молодецкие забавы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Молодецкие забавыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Здесь же на фестивале прошла выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел. А все желающие могли походить на ходулях, сфотографироваться с мечом и щитом на фотозоне.

Весело было Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Весело былоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Участники признаются, что после таких забав и хороводов куда-то пропали пару килограмм веса, скопившиеся за праздники, а вместо них пришел заряд ярких и теплых эмоций, которых хватит на всю зиму!

А вы бы устояли? Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А вы бы устояли?Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спектакли «История рыцаря» и «Звездная пыль»: во МХАТе переосмыслили Евгения Шварца и вспомнили классику
Московский художественный театр превратил свою Малую сцену в лабораторию драматургического и режиссерского поиска и каждую неделю зимы 2020 выдает по премьере
Новости 24
Вот и съездили к бабушке: в Самаре водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок, и уехал
Самарцы накормили птиц и белок: в городе прошел флешмоб проекта «Оранжевый скворечник»
Бросил людей в покорёженной машине: в Самарской области ищут водителя, устроившего ДТП
Сообщение о ребенке, которого «разорвало» петардой в Самаре, оказалось фейком
В Самарской области женщина-водитель улетела в кювет и перевернулась
В Тольятти всю ночь искали женщину с бордовыми волосами
В аэропорту Курумоч изъяли и уничтожили 186 килограммов продуктов из стран СНГ
«Самара» разгромила «Уфимец» в первом домашнем матче нового года
Поездка в такси закончилась больницей: в Сызрани в ДТП на ул. Свердлова пострадали два человека
В Самаре ищут родственников неразговорчивого мужчины
Выше нормы на 9 градусов: январь в Самарской области ожидается аномально жаркий
Самарские «летчики» не смогли обыграть «Дизель» в матче ВХЛ
Самарцев зовут в Загородный парк — делать кормушки и спасать птиц
В Самаре из-за прохудившейся трубы затопило кольцо на пересечении Авроры и Московского шоссе
Переправа между Самарой и Рождествено с 13 января изменит режим работы
Порадовали болельщиков: баскетболисты «Самары» дома разгромили «Уфимца»
Крошево из стекла и металла: появились фото с места смертельного ДТП на трассе М-5 в Самарской области
Ждут новоселья 16-й год: дольщики ЖК «Димитрова, 74а» вышли на каток перед Белым домом в Самаре
Пумба с друзьями? Горожане засняли на видео забег трех кабанов в районе «Самара Арены»
На трассе М-5 в Сызранском районе Kia влетела на «встречке» в грузовик: водитель легковушки погиб
В Самаре при тушении пожара в Плотничном переулке нашли опасные предметы: эвакуированы жители соседних домов
Под Самарой военные обстреляли из гранатометов «врага» и остановили его наступление
Крупный пожар в Самаре: в частном секторе у Волги полыхали жилой дом и надворные постройки
В Самаре трое взрослых и двое детей отравились угарным газом
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана
В Самаре задержали иностранца с сомнительными документами