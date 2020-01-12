Из самовара чай вкуснее! В Самаре прошел фестиваль зимних народных забав «Славянская зима» 2020

В Загородном парке Самары снова кто-то запустил машину времени. В воскресенье, 12 января там легко можно было встретить настоящую славянскую красавицу в традиционном наряде или молодца-богатыря. Все потому что там в очередной раз прошел традиционный фестиваль зимних народных забав «Славянская зима».

Все в пляс!Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Традиционные игры и хороводы, молодецкие забавы, чай из самоваров, конечно же, с сушками, выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, - так скромно описали свое мероприятие организаторы.

Хороводы затягивали всехФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По уже сложившейся традиции на площадки фестиваля торжествовали задор и веселье. Ради участия в молодецких забавах, увлеченные гаджетами подростки, быстро забыли про свои смартфоны и включились в борьбу за яркие впечатления.

Целовальные хороводы тоже былиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как и всегда праздник утроил культурный центр «Светлица», поддержал их клуб русской плясовой традиции «Карагод».

Плясать так плясатьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Не любите танцевать? Не умеете? С Карагодом вы забудете об этом и, не успев глазом моргнуть, уже будете рассекать по Загородному парку в зажигательном танце под веселую гармонь, - подшучивали организаторы перед фестивалем. Так оно и сложилось. В плясовой хоровод затянуло даже «случайных» зрителей.

Самые юные ярмарку тоже оценилиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году приглашенными звездами фестиваля стали участник фольклорного клуб «Уфимская вечёрка».

Какая зима без самовараФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Эти нереально позитивные ребята привезли с собой много интересных танцев и мелодий! Показали, какие хороводы они заводят у себя в Уфе и сделали наш фестиваль межрегиональным, - отметили организаторы.

Молодецкие забавыФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Здесь же на фестивале прошла выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел. А все желающие могли походить на ходулях, сфотографироваться с мечом и щитом на фотозоне.

Весело былоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Участники признаются, что после таких забав и хороводов куда-то пропали пару килограмм веса, скопившиеся за праздники, а вместо них пришел заряд ярких и теплых эмоций, которых хватит на всю зиму!