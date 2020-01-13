Кто Горького обидел? Истории Самарской областной библиотеки, которые вас удивят

160 лет назад, 13 января в Самаре появилась публичная библиотека. Для жителей расстарался губернатор Константин Грот, он лично ходатайствовал перед различными организациями о том, чтобы они жертвовали литературу в фонды библиотеки, а перед отъездом в Санкт-Петербург - завещал личное собрание книг. Дело предшественника продолжил и Петр Алабин, благодаря его усилиям уже к 1890-му году в фондах организации было 50 тысяч книг. Сейчас в областной научной библиотеке, которая не один раз переезжала с места на место, больше 4,5 млн документов. С 1989 года она находится в здании на проспекте Ленина, которое спроектировал дизайнер Андрей Гозак.

Журналисты «КП-Самара» уверены, что хотя бы раз в библиотеке был любой житель Самары: в студенческие годы нет более удобного места, чтобы собрать список литературы к курсовой или сделать конспект книги. Да и серьезным специалистам иногда может понадобиться информация из книги, которой нет в онлайн-доступе. А даже если есть – не все хотят портить глаза, просиживая перед компьютерным экраном. Здесь же проходят интересные концерты, выставки, творческие вечера. А к юбилею мы решили вспомнить самые интересные библиотечные истории, которые могут удивить даже завсегдатаев здания на проспекте Ленина.

Как в самарской библиотеке над Горьким подшутили

Интересная история случилась в самарской библиотеке с Алексеем Пешковым, который потом писал своим произведения под псевдонимом Максим Горький. В те годы он странно выглядел и вел себя тоже не слишком привлекательно. Как-то решился он записаться в библиотеку и воспользоваться читальным залом, но найти в нем свободное место было не просто, развлечений-то в те годы в провинции было не слишком много. И вот только странный парень в длинном плаще –хламиде расположился за столом, как над ним решили подшутить местные юмористы. Его вещи скинули со стола, Алексей рванулся поднимать их. И в этот же момент его место заняли. Пешков разозлился и решил уйти, тогда в рукав хламиды ему засунули калоши. Будущий писатель потом долго искал их и костерил библиотеку на чем свет стоит. А потом уже в годы войны официальная вдова Горького подарила библиотеке его книгу с Самарскими фельетонами с автографом. Она хранится в отделе редких книг.

В архивах хранятся старинные рукописи и документыФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Библиотекари под полицейским надзором

В 1882 году по инициативе общественного деятеля Петра Алабина библиотеку назвали в честь царя – реформатора Александра II. Именно Алабин старался сделать библиотеку лучше: составлял каталоги, повышал престиж учреждения, добился постройки отдельного здания и основал при библиотеке первый в городе публичный музей.

Когда Алабин стал городским главой, в 1884 году библиотеку возглавила Юлия Богомолова. При ней «храм книги» превратился в крупный центр общественной жизни Самары. А за вольнодумными библиотекарями даже установили негласный надзор полиции.

И книги расставят, и раненым помогут

Мало кто об этом знает, но во время Великой Отечественной войны библиотекари успевали ухаживать за ранеными, сдавать свою кровь как доноры, при этом они также обслуживали высокопоставленных читателей из Президиума Верховного Совета СССР, Наркомата иностранных дел и дипломатического корпуса. Читателями библиотеки в то время были писатели Илья Эренбург и Ванда Василевская, художник Петр Вильямс, композитор Дмитрий Шостакович.

Раскрой книгу

В 1989 году Самарская областная универсальная научная библиотека переехала в здание на проспекте Ленина, 14. Автором оригинального проекта стал архитектор и дизайнер Андрей Гозак. Говорят, что он проектировал здание так, что с воздуха оно напоминает открытую книгу.

- Мы снимали здание квадракоптером. Очень-очень отдаленное сходство. Хотя, возможно, были какие-то пристрои, которые и придавали всему строению нужный вид, - рассказывают в пресс-службе библиотеки.

В современное здание библиотека переехала в 1989 годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые необычные факты про Самарскую областную универсальную научную библиотеку

- Самая старинная книга из фондов библиотеки - «Summa theologiae» («Сумма теологии») Александра Гэльского выпущена в 1489 г. Это рукопись.

- В здании библиотеки 7 этажей. Но посетители пользуются только тремя из них. Первый – это уровень, на котором расположен вход в библиотеку, гардероб, концертный зал. Второй - читальный зал и книгохранилище, третий – зал периодических изданий.

- В книгохранилище на цокольном этаже есть … рельсы! Это – часть задумки «сверхсовременной» библиотеки, с подвижными полками. Но идея не была реализована.

- За годы войны библиотекари выдали более 3,5 миллионов книг, 27 из них удостоились медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В год 160-летия читателей библиотеки и всех самарцев ждет множество интересных мероприятий. Уже 14 января начнет работать пространство открытого чтения – комфортная локация для того, чтобы уединенно поработать с книгой и цифровыми ресурсами.

А в мае 2020 года в Самаре пройдет Гротовская ассамблея, она станет научным событием федерального уровня.

А вы ходите в библиотеку? Расскажите, какие истории у вас связаны со зданием на проспекте Ленина.