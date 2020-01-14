"Я за собакой уберу, а "свиньи" за собой? Почему самарцам не нравятся новые правила содержания животных

Идите лесом?

1 января в Самарской области вступили в силу новые правила содержания домашних животных. Они должны упорядочить права и обязанности владельцев домашних животных и защитить четвероногих от жестокого обращения. Документ регламентирует, как содержать кошек и собак, как их выгуливать, прививать и перевозить. Правила содержания домашних животных занимают 13 листов. Прочитав их, понимаю, что прав у меня как владельца двух животных практически и нет. Разве что – узнавать информацию о существующих объединениях любителей четвероногих, перевозить в транспорте в наморднике и на поводке (мелких собак и кошек – в переноске) да обращаться в органы местного самоуправления для организации площадки выгула собак. Зато обязанностей – предостаточно. Создается впечатление, что цель закона – защитить город от собак, кошек и их владельцев. Со своей спаниелькой я теперь не могу выйти на прогулку практически никуда. Выгул разрешен только на территориях, определяемых местными властями. В Самаре всего пара таких площадок на весь город-миллионник, все они далеко от меня. Ехать через полгорода, чтобы погулять с собакой – вообще не вариант. Еще можно погулять с собакой на длинном поводке где-нибудь на безлюдном пустыре или в лесопосадке. У меня такой лесопарк относительно недалеко – буду ходить туда. А как быть тем, у кого рядом ни пустыря, ни лесочка?

В общественных и многолюдных местах и во дворах животные могут находиться только в наморднике и на коротком поводке. В то же время владельцы обязаны обеспечить животным наиболее благоприятные для них условия жизни. А для собак это в том числе длительные прогулки и возможность вдоволь побегать. Как выполнять такие требования собаководу, у которого рядом ни специальной площадки для выгула, ни подходящего пустыря?

Конечно, кто-то возразит, мол, никто не заставлял собаку заводить, решайте теперь сами свои проблемы. Но ведь и про детей так сказать можно - государство "не просит их рожать". И покупать автомобили или велосипеды самарцев никто не заставляет, но парковки и велопарковки город худо-бедно организует, не говоря уж о детских площадках. Собаки же - будто вообще вне закона, хотя для многих горожан они настоящие члены семьи.

Пластиковые пакеты - не лучший выбор в пользу экологииФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Берите совок и пакетик

Детям до 14 и пьяным гулять с животными запретили. С одной стороны – есть логика, с другой – мой сын спокойно гуляет со спаниелем лет с 12. Все-таки нужна градация: понятно, что 10-летний ребенок не удержит алабая, но вполне способен погулять, например, с пекинесом.

Кроме того, владельцев еще раз попытались обязать убирать фекалии за своими питомцами, то есть каждый раз надо будет брать на улицу совочек и полиэтиленовый пакет, который будет разлагаться в сотни раз дольше, чем собачья какашка. Экологичненько. Пока самарские собаководы это правило в большинстве своем игнорируют. С другой стороны – кому помешают фекалии на безлюдном пустыре или в лесочке, где теперь положено гулять всем городским собакам? Как правило, от человеческого мусора дворы и лесопосадки страдают гораздо больше, чем от собак.

Заходить в магазины и кафе с собаками теперь самарцам нельзя. Исключение- только собаки-поводыри. Жаль – нередко заглядывали во время прогулки в ближайший ларек за хлебом и никому не мешали. А вот в Европе и США во многих кафе, напротив, стараются идти навстречу владельцам животных и обеспечивают себе таким образом лояльную публику.

Цель - не размножаться

Порадовало, что авторы документа попытались защитить животных от жестокого обращения. Теперь собак и кошек нельзя бить, наносить увечья, держать постоянно на балконах и на привязи. Владельцы обязаны глистогонить и прививать питомцев, но все адекватные владельцы и так это делают. В правилах прописана обязанность поставить животное на ветеринарный учет. Звоню в свою клинику – врач очень удивляется и говорит, что об этом в первый раз слышит. В областной ветеринарной станции объяснили, что речь просто о записи в специальный журнал данных о прививке от бешенства. Такие записи велись и раньше.

Важное новшество – при отсутствии гарантированной возможности содержать потомство своего питомца хозяева теперь обязаны кастрировать (стерилизовать) животное или бдить за его целомудрием. Кот у меня кастрированный, а вот собаку стерилизовать пока не решилась. Но как всякий разумный хозяин строго слежу за животным. Хотя знаю, к сожалению, и другие примеры, когда хозяева допускают появление щенков или котят, а потом безжалостно выставляют малышей за дверь. Хорошо бы закон работал против таких горе-хозяев. Тем более что выбрасывать на улицу животное запретили – только отдавать в приют или новому хозяину. Правда, пока не понятно, кто будет следить за выполнением этого пункта и что будет владельцу, который его нарушит.

Иногда не до соблюдения правилФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОМПЕТЕНТНО

Елена Сухова, директор приюта «Зооспасение».

- В Самаре к животным достаточно безответственное отношение, «сегодня я его хочу, завтра уже не хочу, выброшу на улицу». Если сегодня с улиц собрать всей существующих бездомышей, очень скоро там появятся новые. Кого-то выбросят хозяева, кто-то из людей избавится от нежелательного потомства питомца. Репродуктивная культура по отношению к животным очень неразвита, многие отрицательно относятся к стерилизации или кастрации – как же, «кастрированный кот больше не мужик»! Ситуацию, конечно, надо менять, но непонятно, кто и как будет следить за исполнением этого пункта. Правила выгула достаточно разумные, но проблема в том, что площадок для выгула в городе нет. Если администрация хочет, чтобы с собаками гуляли в строго отведенных местах, то такие места надо создать.

Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области

- Говоря об этом законе, большинство скатывается в дискуссию, должны ли хозяева убирать за своими питомцами. Но этот документ – не только и не столько об этом. Это рамочный документ, устанавливающий основные права и обязанности для владельцев животных в условиях городской среды. Конечно, закон будет дополняться, меняться в зависимости от реалий – нужны конкретные санкции и штрафы за его нарушение, нужно понимать, кто будет следить за его выполнением. Но главное – закон призван дисциплинировать владельцев животных, встроить их в единую систему взаимоотношений с городом. Любые взаимоотношения в цивилизованном обществе регламентированы законом, и это правильно. Вспомните – на набережной перестали пьянствовать именно когда появился соответствующий закон. Может быть не сразу, но заработают и правила содержания животных.

А вы готовы убирать фекалии за своей собакой? Что думаете о новом законе?