2020-01-14T15:30:43+03:00
Общество

В Тольятти неизвестный расстреливает автобусы, которые возят горожан на заводы

Повреждено уже как минимум 6 ЛИАЗов, полицейские планируют возбудить два уголовных дела [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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Стрелок выбирает автобусы марки ЛИАЗСтрелок выбирает автобусы марки ЛИАЗФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Терроризм какой-то

Неспокойная ситуация складывается в Автомобильной столице страны с общественным транспортом. Неизвестный буквально объявил на него охоту. За последние несколько дней в Тольятти кто-то обстрелял сразу несколько пассажирских автобусов.

Первый тревожный звоночек прозвучал 10 января. В 14 квартале была открыта стрельба по автобусу маршрута № 72, который развозит рабочих Тольятти на АвтоВАЗ. Водитель услышал непонятный звон в салоне, когда поворачивал на улицу 40 Лет Победы. На остановке он увидел, что стекло в салоне разбито и осыпалось на пол.

- Мой автобус пострадал. Сам момент не видел и не слышал, ибо двигатель шумит сильно и я отгорожен от салона перегородкой, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» водитель Олег Боцман. - Думал, ведро покатилось, а на остановке увидел, что стекло разбито, а второе не успело осыпаться.

По словам Олега, все случилось примерно в 22-40. Он обратился в ОВД, а там сказали, что рядом похожим образом поврежден еще один автобус:

- А вчера вечером еще наших четыре автобуса обстреляли, прямо терроризм какой-то, с утра искали подменные автобусы, замена стекла процедура не быстрая и стоит около 5 тысяч рублей.

Полиция в деле

Задержать стрелка по горячим следам не получилось. Уже через два дня произошел очередной похожий случай. Такой же ЛИАЗ, как и в предыдущий раз, расстреляли в Автозаводском районе в районе улицы Дзержинского.

— 10 в отдел № 22 Управления МВД России по Тольятти поступили сообщения от водителей с просьбой зафиксировать повреждения стекол на двух застрахованных транспортных средствах, — сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Силовики начали проводить проверку по обращениям и установили, что по некоторым ТС стреляли в обеденное время, а все заявления в дежурную часть поступили уже вечером. Правоохранители провели осмотр и в одном из автобусов изъяли металлический шарик диаметром примерно 16 миллиметров.

В Тольятти обстреляли пассажирские автобусы.

— 13 января в ОП № 21 поступили сообщения водителей о том, что в автобусах, которыми они управляли в период с 18-30 до 21-45, найдены сквозные отверстия окон. В одному поврежденному окну в каждом из четырех пассажирских автобусов, — делятся полицейские.

Нужна помощь очевидцев!

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас в МВД возбуждено два уголовных дела, предусмотренных статьей 214 УК РФ — «Вандализм». Полицейские проводят поквартирных обходы домов и организаций, расположенных неподалеку от мест происшествий, а также устанавливают наличие там камер наружного наблюдения и ищут очевидцев.

Между тем горожане отмечают, что спровоцировать подобное поведение неизвестного могли сами водители.

- Они оставляют свои автобусы на дорогах, реально мешают движению. Очень плохая ситуация в часы пик - мало того, что всем и так приходится щемиться, так еще и куча автобусов стоит, особенно на 40 лет Победы - и днем, и ночью, - заявил "Комсомолке" местный житель Анатолий Семенов.

Сейчас разбирательства по происшествиям продолжаются. Всех, кто что-либо знает о нарушителе порядка, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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