«Он рвал его зубами, а снег заливала кровь»: под Самарой бойцовский пес разорвал собаку мужчины-инвалида

Добрый, непоседливый, всеми любимый – таким навсегда запомнили Арчи его хозяева и соседи. Жизнерадостного, умного шестимесячного щенка привезла Ирине и Андрею сноха. Супруги живут в селе Шилан Красноярского района Самарской области. Дети выросли, живут своей жизнью, поэтому Арчи для хозяев стал не просто собакой, а любимым членом семьи и верным другом. Так и было, пока несчастное животное жестоко не растерзал соседский бойцовский пес прямо на глазах у людей.

Он любил всех!

- Мы не собачники, у детей знакомые разводились, не знали, куда собаку девать, вот сноха и привезла его нам. У моего мужа одно легкое и плохое сердце, он инвалид 2 группы. Врач прописал долгие прогулки дважды в день. Поэтому мы живет в селе, здесь воздух чище. Двор большой, вокруг простор. Арчи было где побегать, - рассказывает Ирина. – Сноха решила, что прогулки с Арчи скрасят досуг мужа, и не прогадала.

Пес очень любил играть с детьмиФото: из личного архива

Андрей с удовольствием взялся за воспитание Арчи. Каждый день тренировал его, готовил стать вожаком в упряжке.

- Для участия в многодневных гонках Арчи, конечно, не подходит, он у нас выставочный, - продолжает рассказ Ирина, она до сих пор не может смириться с там, что Арчи нет, и все еще говорит о нем, как о живом. – А вот катать детей он был рад, так и сказали в спортивном клубе: «Тренируйте».

Зимой Андрей тренировал Арчи каждый день, ну а летом только когда прохладно. У них была своя система: утром и вечером Арчи ходил с Андреем пешком, а днем Андрей тренировал его – пес бегал по 6-8 км, мужчина сопровождал его на машине или велосипеде.

Опыт общения с подрастающим поколением у Арчи уже был. Осенью он участвовал в благотворительном мероприятии мотоклуба «Ночные волки». Тогда любители мотоспорта устроили праздник для детей.

- Арчи можно было погладить, поиграть с ним, сфотографироваться. Вы бы видели, как смеялась девочка с ДЦП, когда он облизывал ее руку, - вспоминает Ирина. – Арчи все любили. Во время прогулок он ловил на себе веселые взгляды местной ребятни и взрослых. Никто не оставался равнодушным. Он гонял с мальчишками футбольный мяч на школьном стадионе, с девчонками сидел на лавочке и смотрел вдаль. Деревня у нас не такая уж и большая, Арчи знали все.

Тайная любовь и кровавые следы

Как и любой хаски Арчи иногда любил убежать, побродить по деревне, его все знали, относились радостно. Но стоило хозяину Андрею открыть калитку и позвать его, Арчи возвращался. Супруги шутили, мол, любовь у него - к соседской леди бегает.

Так случилось и в тот роковой день. Арчи и Андрей собирались на обеденную тренировку. Хозяин открыл машину и пригласил Арчи проехаться до места тренировки. Но непоседливый пес ускользнул на свидание. Поездку пришлось отложить.

- Муж несколько раз звал Арчи, но тот не возвращался. Дело было к вечеру, когда Андрей в очередной раз вышел за калитку, чтобы позвать Арчи. Вдруг увидел, что все пространство перед двором залито кровью. В трех местах настоящие лужи, а Арчи испуганными глазами смотрит на него из-под машины. Я в этот вечер была в городе, - вспоминает ужасные часы Ирина. – Соседский пес, тоже хаски, заступался за Арчи, как будто говорил Андрею: «Не трогай его, ему очень больно». Хаски не лают, не зовут на помощь. Лишь поют.

Супруги честно признались: с соседями, у которых бойцовский пес, отношения как-то сразу не сложились. Откровенных конфликтов не было, но пару раз собака нападала на Арчи.

- Они держат собаку на цепи и кормят сырым мясом. Пес сторожевой, агрессивный. Как-то летом пересеклись с ними на прогулке. Выгуливали соседи своего пса редко, только когда сын приезжал, и всегда без намордника. Тогда сосед просто сказал «Фу» и «боец» отпустил Арчи. Как-то подобное повторилось у дома, - рассказывает Ирина.

В трех местах лужи кровиФото: из личного архива

В роковой вечер Андрей, выходя звать Арчи, видел, как сосед возится во дворе. Потом слушал как-то шум со стороны соседей, но, как и просила жена, решил не вмешиваться. Андрей даже подумать не мог, что соседский пес в это время отрывает куски от его любимого Арчи, с цепи-то этого агрессора не спускали. Но судя по кровавым пятнам на снегу, пес-боец в тот вечер не просто свободно бегал по улице, а поджидал дружелюбного хаски у его же дома и таскал, разрывая зубами плоть, по всему пространству перед воротами.

Попрощался перед смертью

- Андрей повез Арчи в ветклинику в Красный Яр. Врач признался: травмы серьезные, сделал все что мог. А я звонила соседям, чтобы узнать, что случилось. Соседка долго не брала трубку, а потом перезвонила и холодно сказала: «Просто наш пес вашего не любит. Вот и все», - зарыдала Ирина. – Понимаете. Это все. Ни извинений, ни объяснений.

Продлить жизнь Арчи удалось только на несколько часов. В ночь с 9 на 10 января Арчи умер.

- Муж привез его домой. Каждый час проверял как он. Арчи не лаял, не жаловался, просто лежал, а потом поднял глаза, из последних сил приподнял голову, посмотрел на Андрея и умер, - сдерживает слезы Ирина.

Супруги уверены - произошедшее не было случайностью, скорее спланированной акцией.

- Сосед знал, что Арчи всегда ждет у калитки, когда Андрей ему откроет. Кроме того, выяснилось, что сосед, наблюдая эту бойню, вместо того, что одернуть свою собаку, пригласил другого соседа «посмотреть собачий бой». Но разве этой бой! Хаски не умеют драться. Соседский пес просто растерзал его, пока его хозяин за этим наблюдал, да еще и зрителей пригласил. Не понимаю, почему и другой сосед замечания не сделал или хотя бы не позвал нас или позвонил. Они просто смотрели, как Арчи убивают, а потом махнули рукой, - до сих пор в шоке от такой жестокости Ирина.

Заключение врачаФото: Личный архив

Андрею совсем нельзя волноваться, смерть близкого друга очень его подкосила. Мужчина не мог сдержать слез. И главный вопрос: «За что такая жестокость?». В медицинском заключении написано, что Арчи умер от внутреннего кровотечения. Соседский боец разодрал ему артерии без прокусов, таская как игрушку по улице.

Все родные сейчас приехали, чтобы поддержать Андрея. Сначала хотели подарить новую собаку, но Андрей все спрашивал: «А если он не будет таким послушным, как Арчи», «А если будет не таким умным», «А если не будет со мной так гулять». Семья решила, что для Андрея любая собака будет не так хороша, как Арчи.

Пес соседейФото: Личный архив

- Мы, конечно, написали заявление в полицию, но это же произошло по недосмотру обоих хозяев. Муж сказал, что соседей простил. Арчи все равно не вернуть. Но я до сих пор не понимаю, как можно было просто стоять и смотреть, как твоя собака разрывает в клочья другую, да еще и зрителей приглашать, - удивляется Ирина.

Восемь часов отогревал дровами и покрышками Андрей почву, чтобы похоронить своего друга Арчи. Буквально руками отбрасывал мерзлую землю. А по щекам катились слезы.

Всю свою боль супруги превратили в короткую страшную сказку, которую распространили на листовках по округе. Называется сказка: «Осторожно! Рядом может жить Лупан! (прим. Автора.: Лупан - фамилия соседей) (Сказка с отсутствием хеппи енда)».