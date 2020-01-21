«Все решили по бананам!»: беременная самарчанка угодила под колеса иномарки и осталась виноватой

Неудачный поход за продуктами

Вечер 19 января для 26-летней Татьяны Федоровой из Самары не обещал ничего плохого. Находящаяся на седьмом месяце беременности девушка вышла в магазин за продуктами, возвращалась домой, переходила дорогу и угодила под колеса «Субару Форестер». Сейчас пострадавшая с тяжелыми травмами в больнице, а правоохранители уверяют — она сама нарушила ПДД.

ДТП произошло на в районе пересечения улиц Чекистов и Краснопресненской. Близкие Татьяны в шоке. Они уверены, что будущая мама соблюдала все правила.

— Она шла по переходу, водитель «Субару» даже не притормаживал, подъезжая туда, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Антон Лапин, жених Татьяны. — Мне позвонил очевидец, сказал, что вашу жену сбили, я погрузил ее в машину.

Антон быстро прибыл на место событий. Туда же вскоре приехали скорая помощь и ГИБДД.

— Парень из ГАИ, сказал: «а че вы меня вызвали? Это не ДТП, это наезд». Приехали два оперативных сотрудника, я им объяснил, что она шла от столба, там висит пять знаков перехода, еще летом я там рисовал зебру. Все там ходят, — говорит Лапин.

Ждали ребенка пять лет

После разговора с полицейскими, мужчина поехал в больницу к любимой. Диагноз врачей звучит страшно — четыре перелома таза, один со смещением, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки... К счастью, малыш — пара ждет мальчика — видимых травм не получил. Правда, самой родить у Татьяны теперь не получится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/755953" frameborder="0"></iframe> В Самаре сбили беременную женщину.Михаил ГОРЮНОВ

— Это будет кесарево сечение из-за травмы. Рожать придется раньше срока — это тоже очень плохо, — объясняет наш собеседник.

Молодой человек и Татьяна вместе уже пять лет. 28 февраля они собираются пожениться — даже несмотря на то, что случилось с девушкой. К тому времени она должна встать на ноги, но передвигаться сможет только на костылях.

— Все бы ничего, но на следующий день мне звонят друзья и спрашивают: «Ты видел, что все написали?» Оказалось, что правоохранители именно Таню называют виноватой в аварии, — продолжает Антон.

Нужны свидетели!

Действительно, как рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД России по Самарской области, именно пешеход оказался не прав.

— Водитель иномарки, 68-летний мужчина, ехал в сторону Краснопресненской по Чекистов. Девушка переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. По факту случившегося сейчас проводится проверка, — отметили в полиции.

Будущий супруг пострадавшей с такой постановкой не согласился:

— Я позвонил гаишнику, спросил: «что ты там начертил, мы же лично разговаривали?» Он заявил, что ее сбили не на переходе, что они это поняли по разбросанным продуктам. Говорит, что там где упали бананы — 180 см от перехода — там она и шла, — делится Лапин. — Прям так и представляю, что беременная женщина с пакетом бежала ! Я не согласился, а гаишник не стал продолжать разговор.

Полицейские продолжают проверку по факту аварииФото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина начал искать зацепки и смог обнаружить камеру наблюдения, зафиксировавшую произошедшее:

— Там все видно, она шла по пешеходному переходу. Получается ее сбили, а переход из-под нее выскользнул. Это фантастика какая-то. Мы хотим это опровергнуть в суде.

По словам самарца, водитель «Субару» на контакт с их семьей не идет. Он не извинялся и не хочет ни о чем общаться. Сегодня Антон продолжает поиск свидетелей ДТП с надеждой, что они помогут отыскать истину. Все, кто что-либо знают, могут обращаться на kpsamara@phkp.ru.