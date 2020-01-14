2020-01-14T11:32:13+03:00
Происшествия

Под Бузулуком микроавтобус с пассажирами лоб в лоб столкнулся с двумя фургонами

Есть пострадавшие, они в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По предварительным данным, пострадали восемь человек.По предварительным данным, пострадали восемь человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Рано утром во вторник, 14 января, в Оренбургской области произошло серьезное ДТП. На трассе М-5 Самара – Оренбург под Бузулуком лоб в лоб столкнулись микроавтобус Honda и два фургона Mersedes-Benz, один из которых вез другого на жесткой сцепке. В салоне микроавтобуса в момент аварии было восемь человек. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

К счастью, никто не погиб. Есть пострадавшие, но, по словам источника, травмы несерьезные. В основном люди отделались ушибами. Однако пострадавших все равно отвезли в больницу Бузулука.

- Все автомобили – частные маршрутные такси. Водители и пассажиры получили травмы разной степени тяжести, но сильно никто не пострадал, - отметил собеседник.

По данным «КП-Самара», в одном из автомобилей были граждане Узбекистана.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и Следственного управления следственного комитета по Оренбургской области. Они и будут выяснять все обстоятельства аварии. По чьей вине произошло ДТП пока не известно. Не исключено, что авария случилась из-за погоды. Ночью и утром в Оренбургской и соседней Самарской областях бушевала метель.

- Авария выглядит жутко, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» очевидец. – Я не знаю, как все произошло, ехал мимо и видел только последствия. Слава богу, никто не погиб. Там одна машина в кювете на боку лежит, у остальных передние части кузовов серьезно смяты.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам примут процессуальное решение. Другими словами, решат, возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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