Карты, деньги, опера: в Самаре вынесли приговор непотопляемому "игорному королю"

В декабре Железнодорожный районный суд вынес приговор по уголовному делу о подпольных покерных клубах. Их владельцем следствие посчитало Вачика Хачатряна: он четыре раза подряд организовывал игорные заведения, и каждый раз их закрывали полицейские в сопровождении ОМОНа.

- По версии следствия, первые игры проводились в 2017 году в бильярдном клубе «Массе» на ул.Пензенской, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» помощник прокурора Железнодорожного района Самары Яна Вахрамова. – В августе точку «прикрыли», но она вскоре открылась вновь, только договор аренды был оформлен на иное лицо.

Через пару недель игроков вновь «разогнали» полицейские, после чего они переместились в арендованный коттедж в Ясском переулке, а оттуда - в бывший ресторан «Купеческий» на Промышленности, 258а. Окончательно бизнес заглох после того, как 18 февраля 2018 года силовики вновь изъяли все фишки, деньги, карты и специально оборудованные столы, а на предполагаемых организаторов покерных турниров возбудили уголовное дело.

В итоге под суд пошли 7 человек: Вачик Хачатрян как организатор, Алексей Филатов – в качестве администратора, бармен Влад Явкин, диллеры Светлана Нежилова, Василий Чебан и Илья Щуров, плюс Анатолий Ершов – он сам был достаточно азартным игроком и приглашал своих «друзей по интересам» в игру, за что сам участвовал в турнирах бесплатно.

Вачик Хачатрян на суде своей вины не отрицал, но уверял, что злого умысла у него не было: он просто открыл бильярдный клуб, куда приходило много его знакомых, с которыми они раньше вместе играли в казино, когда они еще были разрешены. Диллеров он не нанимал, денег никому постоянно не платил, дохода с покерных турниров не имел.

Против него сыграли аудиозаписи телефонных переговоров, во время которых решалось, кто из дилеров готов выйти в тот или иной вечер, как уведомлять игроков о дате и времени и сбора, а также когда будут выплачиваться долги за обслуживание предыдущих игр.

Суд в итоге признал подсудимых виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, но все они отделались легким испугом и условными сроками: Вачика Хачатряна приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, остальным дали и того меньше. Также суд постановил обратить в доход государства 10,7 тысяч, которые ранее полицейские изъяли после одного из покерных турниров.