Ужаснее всего мамы с младенцами и пенсионеры: в Самаре рассказали, где и почему пешеходы чаще всего попадают под колеса

ТОЛПЫ НАРУШИТЕЛЕЙ

Сегодня по всей Самаре сотрудники городской ГИБДД ловили пешеходов-нарушителей. Места выбирали все знакомые: рынки, школы, проблемные перекрестки - все те места, которые попадали в криминальную сводку ДТП в прошлом году.

Корреспонденты "КП-Самара" дежурили с экипажем на ул.Галактионовской возле Троицкого рынка. К нашему приеду инспекторы ГИБДД уже сделали строгий выговор трем пешеходам.

По словам полицейских, самое страшное зрелище - когда дорогу в неположенном месте пытается перебежать пенсионерка за руку с маленьким ребенком или нерадивая мамаша, толкающая впереди себя коляску с младенцем. Таким "уникумам" внимание уделяют особое.

Сотрудники ГИБДД даже фотографировали "самые тяжелые случаи"Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В районе Троицкого рынка ЧП происходят регулярно, хотя вроде и остановка, и пешеходный переход установлены довольно удобно. Как обычно, причина большинства происшествий в этом месте - обычное человеческое легкомыслие. В этом мы убедились сами.

Пока инспектор вводил журналистов в курс дела, прямо на наших глазах благообразная мадам в пуховичке храбро бросилась под колеса машин и под их возмущенные гудки перебежала дорогу, чтобы затеряться в торговых рядах.

Не тут-то было: женщину "взяли в клещи" и остановили полицейские. Свое лицо от журналистов нарушительница поспешила скрыть капюшоном.

Инспекторы ГИБДД остановили женщину, которая перебежала дорогу в неположенном местеФото: Александра БУДАЕВА

- Вы хоть понимаете насколько это опасно? Из-за вас и другие люди могут пострадать, "зебра" в 100 метрах от вас была же! - отчитывает нарушительницу инспектор.

Та согласно кивает, извиняется, клятвенно заверяет, что всё поняла. По закону нарушительницу можно либо предупредить, либо оштрафовать на 500 рублей.

Женщине «повезло»: пока мы пытаемся понять, что мешало ей перейти дорогу безопасно, полицейским сообщают о ДТП: по предварительным данным, под трамвай в районе площади Куйбышева попала женщина.

Оставив нарушительницу думать над своим поведением, мы едем туда.

Водитель трамвая говорит, что не видела женщину, потому что та стояла за столбомФото: Александра БУДАЕВА

ПОПЛАТИЛАСЬ ЗА СПЕШКУ

На месте уже «Скорая помощь», толпа зевак и инспекторы ГИБДД, которые опрашивают свидетелей.

- Со слов водителя трамвая и свидетелей, женщина вышла на рельсы из-за опоры. Было ли касание с трамваем или нет, еще надо разбираться, - заявила нам главный ревизор по безопасности дорожного движения ТТУ Самары Наталья Логинова. - Было еще темно, водитель в зеркало увидела непонятное пятно, которое упало. Водитель сразу остановился, вызвал все службы.

«Скорая помощь» увезла 60-летнюю пострадавшую в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

- Ну и дела, - обсуждают произошедшее зеваки. - Куда спешим-то? Навстречу собственной смерти ведь спешим!

Место ДТП. Что именно произошло тут, сейчас разбирается полицияФото: Александра БУДАЕВА

Полицейские, разбираясь в обстоятельствах произошедшего, выяснили: где-то в 8.20 утра женщина пыталась перейти проезжую часть в неположенном месте. Добежала до рельсов, и тут увидела, что едет трамвай №5. Вероятно, она сделала шаг назад, но там ведь ехали машины, и отступать было некуда. Трамвай двигался достаточно быстро, вероятно, у женщины закружилась голова. Что было дальше, рассказать может лишь она сама – силовики отправились в больницу опрашивать ее.

За прошлый год в Самаре по вине пешеходов произошло 219 ДТП, в которых 52 человека получили травмы и пятеро погибли. А с начала этого года за нарушение правил перехода проезжей части инспекторы ГИБДД уже оштрафовали около 500 пешеходов.

А вы что думаете: кто чаще нарушает ПДД - водители или пешеходы? Где в Самаре самые опасные места на дорогах? Делитесь своим мнением в комментариях.