2020-01-16T10:53:03+03:00
Происшествия

Под Ульяновском автобус с пассажирами улетел в кювет, пострадали 14 человек

На месте происшествия работаю полицейские, медики и пожарные, в салоне автобуса находилось 20 человек
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас пострадавшим оказывают помощь медики и спасатели ФОТО: ГУ МЧС Ульяновской областиСейчас пострадавшим оказывают помощь медики и спасатели ФОТО: ГУ МЧС Ульяновской области
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Погодные условия создают серьезные проблемы на дорогах. Так, рано утром 16 января, примерно 7-20 по московскому времени, на 114 километре трассы "Карсун-Ростислаевка" в Карсунском районе Ульяновской области произошло серьезное ДТП. В результате сильного гололеда рейсовый "ПАЗ" с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся.

- В машине в момент аварии находилось 19 человек. 14 из них обратились за медицинской помощью. К счастью, обошлось без погибших, - сообщили "Комсомольской правде" в Управлении МВД России по региону.

Большинство пострадавших избежали серьезных травм. Однако как минимум двум из них - 48-летней женщине и 59-летнему мужчине понадобилась срочная госпитализация. Другие источники отмечают, что в больницу поступили четыре человека.

Полиция проводит проверку по факту аварии Фото: УМВД по Ульяновской области

Полиция проводит проверку по факту аварииФото: УМВД по Ульяновской области

Полицейские отмечают, что сейчас по факту аварии проводится проверка. На месте происшествия продолжают работу следственно-оперативная группа УМВД и сотрудники Госавтоинспекции.

Помогали пассажирам не только полицейские, но и сотрудники ГУ МЧС Ульяновской области. Для ликвидации последствий были привлечены 23 спасателя и 10 единиц техники.

- Пожарно-спасательные подразделения проводили аварийно-спасательные работы. Собирали информацию, оказывали помощь в транспортировке пострадавших до машин скорой медицинской помощи, - отметили в ведомстве.

В МЧС также напомнили, что водителям необходимо соблюдать правила поведения на дороге. Ведь в этом случае, по предварительной версии, именно мужчина, находившийся за рулем автобуса, не справился с управлением в тяжелых погодных условиях. Если чрезвычайная ситуация все-таки случилась, необходимо звонить на единый телефон службы спасения "101" и "01".

ИСТОЧНИК KP.RU

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