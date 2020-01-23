День Победы без провокаций и борьба с киберпреступниками: самарским полицейским озвучили основные задачи на 2020 год

Кадры решают все

23 января состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Самарской области. Руководитель облГлавка Александр Винников, совместно с губернатором Дмитрием Азаровым, статс-секретарем — заместителем министра МВД Игорем Зубовым и руководителями местных силовых ведомств подвели итоги работы полицейских в 2019 году и определили, какие задачи для них будут основными в 2020-м.

Генерал Винников поведал о результатах прошлого года и озвучил задачи на 2020 год. Среди последних он обозначил — повышение эффективности, в том числе по делам в сфере IT-технологий. Также необходимо добиваться снижения числа ДТП, в которых за прошлый год погибли 298 человек. Нужно бороться с наркопреступностью, сохранять бюджетные средства и обеспечивать безопасность несовершеннолетних и не допускать, чтобы они сами нарушали закон.

Игорь Зубов обратил внимание участников мероприятия на то, что необходимо повышать доверие народа к самарской полиции. По этому показателю цифры не самые лучшие. Почему так вышло, будут выяснять в ходе соответствующих социологических исследований. В то же время гость из Москвы похвалил местных силовиков за результаты — они занимают по показателям 12 место среди 84 субъектов РФ — не самые плохие цифры. Замминистра попросил коллег сделать акцент на профилактике и работать по-новому — преступники ушли в сферу информационных технологий, соответственно, и полицейские не должны от них отставать.

— Кадры решают все, важно воспитывать молодых сотрудников, ведь будущее за молодежью. Мы ждем предложения по совершенствованию системы подготовки кадров, — заявил Зубов.

Там где благоустроено, там спокойнее

Дмитрий Азаров, в свою очередь, подчеркнул, что ОВД хорошо взаимодействует с исполнительной властью. Продолжается деятельность по техническому оснащению силовиков, на помощь сотрудникам привлекают гражданское население.

— По ряду основных показателей у нас позитивная динамика. Снизился уровень преступности в общественных местах, — рассказала губернатор. — Я это связываю с благоустройством. Как только благоустраивается территория, уровень преступности там снижается. Поэтому все эти проекты мы должны согласовывать с ОВД.

По словам главы региона, в 2020 году предстоит сделать многое:

В мероприятии приняли участие первые лица регионаФото: Михаил ГОРЮНОВ

— Растет количество преступлений в киберпространстве. Здесь необходимо правовое информирование и привлечение студенчества. В городе разработана система анализа девиантного поведения пользователей социальных сетей. Ей уже интересуются на федеральном уровне, она поможет нам в этом направлении.

Важной задачей Азаров назвал проведение на высшем уровне всех мероприятий по 75-летию Великой Победы. Нужно избежать все провокации и обеспечить максимальный порядок и безопасность. То же самое касается и муниципальных выборов.

— Уровень взаимодействия говорит о том, что любые задачи нам по плечу, нет сомнений, что справимся, — заявил глава региона.

Выступающие не только говорили, но и награждали отличившихся сотрудников. Те, в свою очередь, обещали и дальше добросовестно выполнять службу.

ЦИФРЫ

Выше 90% — раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью и разбоев;

7 - расследовано и направлено в суд уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов и участников преступных сообществ. К примеру, к ответственности привлечены 29 участников этнической преступной организации, осуществлявших сбыт поддельных денежных купюр на территории 12 регионов РФ;

Больше 50% - раскрыто краж автомобилей и краж из квартир;

На четверть возросло количество расследованных фактов сбыта наркотиков;

10 - перекрыто каналов поставки наркотических средств;

140 кг - почти столько наркотических средств изъято из незаконного оборота;

8 - уголовных дел возбуждено в отношении недобросовестных застройщиков;

2 - выявленные преступные группы, нарушавшие миграционное законодательство;

8 - ликвидировано цехов по производству контрафактного алкоголя;

298 - число погибших в ДТП;

186 - пьяных водителей, привлеченных к ответственности;

823 - без вести пропавших, найти которых помогли волонтеры;

842 - юридических лица, привлеченных к ответственности за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности;

33 - выявленных фактов прямого укрытия сообщений о преступлениях;

14 - сотрудников ГУ МВД России по Самарской области, получивших государственные награды;

160 - сотрудников, получивших ведомственные награды.