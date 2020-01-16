"Я думала, что останусь без руки": Самарчанка обвинила врачей в ошибочном диагнозе, а они решили упрятать ее в психушку

СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ

История эта началась в декабре 2012 года, когда Елена Жданова сломала левую руку. Пришла районную поликлинику в Самаре, сделала снимок на рентген-аппарате, врач диагностировал перелом.

- Но гипс мне не наложили, сделали повязку, с которой я проходила несколько недель. А когда ее сняли, оказалось, что перелом был со смещением, и рука срослась неправильно, поэтому я не могла ее даже поднять. «Ну и что, - сказал мне врач, - для программиста, тем более на фрилансе, и так нормально», - вспоминает женщина.

С таким положением дел она не согласилась, стала писать жалобы, добилась личного приема у Геннадия Гридасова, который на тот момент занимал пост министра здравоохранения Самарской области, тот дал команду провести пациентке полное обследование, чтобы понять, как теперь быть.

Денситометрия показала страшный диагноз: остеопороз, причем в такой стадии, что даже неаккуратное движение могло привести к перелому. Ждановой назначили лечение, она испугалась и решила вникнуть в проблему: читала медицинскую литературу, советовалась со специалистами, чтобы узнать о заболевании как можно больше.

Через полгода ей провели повторное обследование, которое показало, что остеопороз частично вылечился. «Что-то здесь не так», - подумала Елена Жданова, снова «закопалась» в медицинских книгах, стала задавать вопросы во все возможные медицинские инстанции, тем более, третье обследование показало, что остеопороза у нее нет.

Попав в очередной раз на прием к Геннадию Гридасову, женщина задала уже вопрос по-другому: может, это не со мной что-то не так, а с аппаратом или специалистами, которые с ним как-то неправильно работают? Министр приказал врачам собрать консилиум. Приказ выполнили, а после этого руководство поликлиники заручилось поддержкой психдиспансера и попыталось через суд заставить свою слишком бойкую пациентку пройти психиатрическое освидетельствование.

«Для нее же стараемся, - объясняли врачи свои действия, - женщина очевидно больна и нуждается в лечении!». Уже два самарских суда встали на их сторону.

ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДЫШКА

- Это месть главврача поликлиники, который недоволен тем, что я везде жалуюсь, - делится своим мнением Елена Жданова. – На первое судебное заседание в Ленинском районном суде меня даже не позвали, решение приняли в мое отсутствие. Поэтому я это решение обжаловала, а на заседание апелляционной инстанции в Самарский областной суд принесла результат комиссионного психиатрического освидетельствования, которое я прошла в психоневрологическом центре в Москве.

Женщина говорит, что столичные специалисты признали ее вполне вменяемой и пришли к выводу, что психическими заболеваниями она не страдает. Но Самарский областной суд расценил бумагу как новое доказательство по уже исследованному делу, и учитывать не стал. Так решение о принудительном психиатрическом освидетельствовании Ждановой устояло во второй инстанции.

Сегодня в обстоятельствах этого дела разбиралась уже третья инстанция - Шестой кассационный суд.

- Оснований для отмены предыдущих решений судов нет, как и существенных процессуальных нарушений, - заявила сегодня представитель прокуратуры. – Ленинский районный суд принял все необходимые меры, чтобы уведомить Жданову о дате и времени заседания, даже судебный пристав к ней домой приходил, но ему не открыли дверь. Поэтому дело рассмотрели без ее участия, зато в присутствии адвоката, которого ей предоставило государство.

- А какие именно действия Ждановой, по вашему мнению, свидетельствуют о том, что у нее имеются признаки тяжелого психического расстройства, которое может причинить вред ее здоровью, как это указано в иске? – поинтересовались судьи у представителя горбольницы №3 Дмитрия Гаранина.

- Специалисты считают, что ее состояние еще и ухудшается, - объявил Гаранин и стал зачитывать вслух жалобы от пациентов и врачей поликлиники: одни жаловались на то, что Жданова слишком много времени проводила у врача и скандалила, вторые – на то, что мешает работать и угрожает жалобами в минздрав. – Нет у нее конфликта с главврачом, просто она ведет себя неадекватно и агрессивно, поэтому мы и принимаем меры, - резюмировал свою позицию Гаранин.

В Самаре уже две судебные инстанции встали на сторону медиков, а третья инстанция эти решения отменилаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ДОБИТЬСЯ ПРАВДЫ

- Да, скандалила, ну а как бы вы поступили на моем месте? – призналась Елена Жданова. – Понимаете, руку мне в итоге вылечили, причем те же врачи из поликлиники: мы делали разные процедуры, разрабатывали больную руку, поэтому она иногда «щелкает», но, как прежде, больше не болит. И я за это врачам очень благодарна.

Но, как обычно, есть одно «но»: куда делся остеопороз? Наука говорит, что истонченным костям нельзя вернуть былую стойкость. Значит ли это, что в Самарской области некоторым пациентам ставили неправильные диагнозы? Кто должен с этим разбираться теперь?

Недавно на очередное письмо Ждановой пришел ответ за подписью нового министра здравоохранения Михаила Ратманова: тот аппарат, с помощью которого когда-то обследовали женщину, был списан и утилизирован в 2017 году, сейчас в клинике установили новое оборудование.

Сегодня Шестой кассационный суд решение о ее принудительном психиатрическом освидетельствовании Елены Ждановой отменил и направил дело обратно в Ленинский районный суд на новое рассмотрение. Удастся ли там самарчанке доказать, что она не сумасшедшая, а просто отстаивает свои права, пока никто предсказать не может.

"Комсомолка" будет следить за ситуацией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/755052" frameborder="0"></iframe> Шестой кассационный суд отменяет решение о принудительном психиатрическом освидетельствовании жительницы Самары.Александра БУДАЕВА

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