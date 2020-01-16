«Рожать будут, но кто?»: что думают самарцы о демографических инициативах президента России

«Рожать ради 5 тысяч рублей не будут»

Улучшение демографии стало одной из центральных тем послания Владимира Путина Федеральному собранию. Президент сразу обратил внимание, что стране для жизни нужны граждане. И решать вопрос увеличения рождаемости нужно уже сейчас. Тем более, как оказалось, предложения есть: это и маткапитал за первого ребенка, и повышение выплаты за второго, и скидка на ипотеку за третьего. Многодетным семьям, доход в которых ниже прожиточного минимума, предложили платить пособие от 5,5 рублей на ребенка. Хорошей поддержкой для родителей станет инициатива о бесплатных обедах в начальной школе для всех ребят. Но поможет ли это улучшить демографию? Или же рожать будут только не слишком социально ответственные родители? Мнения самарских экспертов разошлись.

Редактор портала «Самнивестор» Илья Липкинд считает, что желающие использовать выплаты в корыстных интересах найдутся, но размер пособий не так велик.

- Не думаю, что горожане будут рожать ради таких пособий, что такая сумма сможет в корне изменить ситуацию. Дети – это дорого, очень дорого, поэтому не думаю, что такие пособия будут эффективными для улучшения демографической ситуации, - отметил он. - Маткапитал не поможет попасть в детский садик. Нужно инвестировать в детскую инфраструктуру, сделать доступной сеть кружков, секций, детсадов, решить проблему со школами и повысить престиж профессии учителя и качество образования. Нужно стремиться к повышению уровня реальных располагаемых доходов населения – за последние шесть лет они снизились на 11%. Нужен рост пенсий и зарплат в бюджетной сфере, снизить административное и налоговое давление на малый бизнес. Одними пособиями проблему демографии не решить.

«Семья – это любовь, а не деньги»

Директор образовательного центра в «Южном городе» Владимир Кильдюшкин отметил, что в его семье – четверо детей.

- Мы никогда не задумывались о том, что нужно рожать, чтобы маткапитал получить, когда создаешь семью, не думаешь про экономические цели. Это в первую очередь самые близкие и родные люди, надеюсь, что большинству тоже так кажется. Но эти деньги – приятная добавка, которая позволяет не думать о выживании, позволяет расширять жилье. Нашей семье в свое время это помогало, почему не продолжать эту программу. В Советском Союзе давали бесплатные квартиры, сейчас дают маткапитал, это дает больше свободы, - считает он.

Также победитель конкурса «Лучший учитель – 2015» считает что бесплатные обеды в младшей школе – это даже не столько экономическая поддержка, но и забота о здоровье детей, которые должны питаться правильно и своевременно.

- Это большая помощь государства, немало денег будет нужно на это. И такого не было даже в Советском Союзе, это беспримерная мера поддержки. Хорошо, если так будет, - говорит Владимир Кильдюшкин.

Координатор проекта ОНФ За честные закупки Вадим Нуждин в свою очередь заметил, что бесплатное питание в школах – это прекрасно, но общественникам теперь нужно еще тщательнее следить за тем, чтобы в учебные заведения не приходили работать те, кто не умеет:

- Я приложу немало усилий для того, чтобы слова президента были исполнены на местах. В частности, продолжим контроль развертывания сети фельдшерско-акушерских пунктов. Как показывают наши выезды, проблем там немало. Перебои с поставками лекарств повторяться больше не должны. Мы знаем, как из-за нерасторопности некоторых чиновников, люди оставались без жизненно необходимых лекарств. И, наконец, бесплатное питание для школьников по всей стране – инициатива Народного фронта услышана Президентом. Теперь наша задача - следить, чтобы питание было качественным, - рассказал он.

За двоих детей заплатят сразу 616 тыс рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Доходов много не будет»

Жители Самарской области в свою очередь уверены, что никакие источники доходов лишними не будут. Ольга Семенова из села Кошки воспитывает четверых детей Мальчикам 1 год, 9 лет, и 16 лет (студент, учится в Самаре), а особенной девочке Виталине 10 лет. У Виталины синдром Дауна, на нее оформлена пенсия около 15 000 в месяц. Мать детей Ольга находится в декрете по уходу за младшим мальчиком и после объявления о новых мерах поддержки многодетных семей, задумалась, стоит ли выходить на работу.

- Сейчас нам, конечно, не хватает тех доходов, что мы имеем, - рассказывает Ольга. - Муж официально нигде не работает, последние годы ездил работать вахтовым методом, но без него нам было тяжело. Нашу особенную дочку нужно возить на занятия, социализировать, поэтому муж сейчас сидит с младшим сыном , а я вожу Виталину. Она занимается плаванием и вошла в сборную области , за это нужно платить членские взносы. До декрета я работала библиотекарем, сейчас получила образование логопеда, чтобы иметь какой-то заработок , кроме пенсий и пособий. А если будут выплаты на младшего до семи лет, то я могу совсем не выходить на работу, заниматься только детьми. Это хорошие для нас новости. Нам грех жаловаться, государство оказало нам хорошую поддержку, как молодой семье в сельской местности. Дали землю, средства на строительство дома около 1,7 млн рублей. Материнский капитал получили, пособия на детей получаем как многодетные, получили питание для детей с ОВЗ.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- На территории Самарской области мы приняли свое решение: чтобы поддержать рождение первого ребенка, мы предоставляем с 1 января текущего года при рождении первенца «подарок новорожденному», который обеспечивает младенца всем первым необходимым. Но, конечно, когда будет выплачиваться материнский капитал, я уверен, это будет еще больше стимулировать молодые семьи на принятие решений о том, чтобы появился первый, долгожданный и совершенно точно любимый ребенок.