Машкевич Александр Антонович, биография и настоящее гражданство

Еврейское государство стало новообретенным домом для миллионов выходцев из стран бывшего Советского Союза, которые эмигрировали в страну на протяжении нескольких последних десятилетий XX века.

Миграционные потоки из СССР в Израиль были настолько обширны, что истории репатриантов стали вполне обыденными для простых семей из Украины, России, Беларуси, Казахстана и других стран региона.

Принято считать, что в другие страны эмигрируют люди, которые не сумели состояться у себя на родине. Однако это не совсем так. В истории есть примеры, когда сверхуспешные люди решали покинуть родные дома и начать жить с чистого листа на исторической родине. Среди наиболее показательных примеров стоит назвать историю Александра Антоновича Машкевича – одного из наиболее влиятельных евроазиатских миллиардеров еврейского происхождения.

В этой статье мы раскроем самые интересные детали биографии Александра Машкевича и рассмотрим на его примере процесс возвращения гражданства исторической родины – Израиля.

Александр Антонович Машкевич: изучаем биографию неординарного миллионера

Один из наиболее успешных предпринимателей азиатского региона родился в феврале 1954 года. Его биография начинается со взросления и получения первого опыта в Фрунзе, который теперь называется Бишкеком и является столицей независимого государства Киргизия.

Отметим, что генеалогическое древо Александра Машкевича – крайне интересное. Несмотря на русифицированные имя и фамилию, миллиардер причисляет себя к караимам.

Так, караимами в научной литературе называется тюркоязычный этнос, который причисляет себя к представителям определенных религиозных групп, сформировавшихся много веков назад внутри группы иудеев.

По сути, караимы являются представителями еврейского народа, покинувших родные места еще несколько тысячелетий назад. Представители этноса прошли долгий ассимиляционный процесс, сроднивший их с тюрками. Несмотря на это, караимы сохранили собственную культурную и религиозную идентичность. Помимо собственных обычаев, караимы, в том числе и те, что выбрали постоянным местом проживания Азию, также сохранили собственные диалекты, которые до настоящего момента почти вышли из употребления.

К представителям столь необычного и богатого этноса и принадлежит Александр Антонович Машкевич, который благодаря происхождению и обстоятельствам воспитания впитал в себя множество культур и стал открытым и постоянно развивающимся предпринимателем, понимающим и поддерживающим идеи культурного многообразия и взаимообогащения. Позже в целях распространения собственных ценностей Машкевич Александр Антонович начнет тратить миллионы долларов на образовательные проекты, однако эта тема достойна отдельного рассмотрения в более развернутом материале.

Путь Александра Машкевича к успеху достаточно типичен для представителей его поколения. Он получил высшее филологическое образование в одном из университетов Киргизии. После прохождения стандартного курса высшей школы будущий миллиардер занимался наукой и даже защитил кандидатскую диссертацию. Предметом рассмотрения он выбрал свою любимые педагогику и психологию, изучив теорию и историю. Полученные в тот период знания он в итоге с успехом применил в большом бизнесе.

По научной стезе Александр Машкевич шел до самого конца 80-х годов, работав деканом в вузе, позже став одним из первых легальных крупных предпринимателей сначала в Киргизии, а после – в более богатом, перспективном и ресурсоемком Казахстане.

Биография Машкевича Александра Антоновича в последующие три десятилетия (1990-е, 2000-е и 2010-е) – стремительна: президентство в «Сеабеко Групп», Евроазийской промышленной ассоциации и Евразийском банке и многое другое.

Александр Машкевич: обретение этнической самоидентификации на примере миллиардера

Достигнув большого успеха в бизнесе и науке, Александр Машкевич сконцентрировался на вопросах собственной идентичности и помощи в этом другим представителям обширного и многогранного еврейского народа. Так, он стал президентом Еврейского конгресса, а позже и Евроазиатского еврейского конгресса, а также благотворительной и образовательно-культурной организации «Керен-ха-Йесод».

Закономерным итогом процесса обретения этнической идентичности Александра Машкевича стало получение им еврейского гражданства и последующий переезд на родину предков.

Отметим, что в Израиль он уехал по одной из наиболее распространенных и справедливых программ репатриации евреев на родину. Александра Машкевич получил паспорт, воспользовавшись программой вернувшегося гражданина, который выдается правительством Еврейского государства соотечественникам, приехавшим в Израиль из других стран.

Пример Александра Машкевича довольно показателен. Так, начать жизнь на новом месте (пусть оно является твоей исторической родиной) можно в любом возрасте и статусе, живя по воле сердца, не держась за прошлое и не живя в соответствии с обстоятельствами, которые привели твоих предков на чужбину.

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