2020-01-17T14:22:26+03:00
Общество

Точное попадание: самарский нефтяник получил награду от министра энергетики РФ

Министр энергетики России Александр Новак наградил самых спортивных коллег, среди них - сотрудник АО «Самаранефтегаз» Сергей Кочетов
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Спортивные успехи Сергея Кочетова (справа) отметил министр энергетики России Александр Новак. Фото: АО "Самаранефтегаз".Спортивные успехи Сергея Кочетова (справа) отметил министр энергетики России Александр Новак. Фото: АО "Самаранефтегаз".
Изменить размер текста:

В декабре состоялось событие, собравшее в Москве самых ловких и сильных представителей топливно-энергетического комплекса со всей страны. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с лучшими спортсменами организаций ТЭК и Минэнерго России, которые внесли значительный вклад в развитие спортивно-массовой работы. Среди них - наш земляк, сотрудник Самаранефтегаза Сергей Кочетов, с детства играющий в баскетбол. Влюбился в этот вид спорта еще в 7 классе, увидев по телевизору игру Майкла Джордана. В Похвистнево как раз приехал тренер по баскетболу, поэтому Сергей сразу записался в секцию, с тех пор мяч стал неотъемлемой частью его жизни. Когда в 1996 году устроился на работу в НГДУ «Кинельнефть» (Самаранефтегаз), с удовольствием отметил, что расставаться с баскетболом не придется - коллеги разделяют его увлечение. В 2003 году Сергей Кочетов перевелся в Самару, нашел единомышленников и здесь. Выяснилось, что увлечение спортом ни в коем случае не является помехой работе. Наоборот, расценивается на предприятии как преимущество сотрудника, ведь в здоровом теле - здоровый дух и стремление к победам. Баскетбольная команда тренируется и играет не от случая к случаю, а регулярно, дважды в неделю. Для этого Самаранефтегаз арендует спортивные залы, и не только для баскетболистов, а по всем направлениям спорта.

- Когда в 2008 году наше предприятие впервые приняло участие в корпоративной спартакиаде компании «Роснефть», я вошел в баскетбольную команду Самаранефтегаза уже 35-летним, - вспоминает ведущий специалист сектора технического обслуживания и ремонта нефтепромыслового оборудования отдела главного механика АО «Самаранефтегаз» Сергей Кочетов. - С тех пор сменилось несколько составов нашей команды, а я по-прежнему в строю - в 2019 году играл на спартакиаде Компании 12-й раз!

Прошлый год стал для баскетбольной команды «Самаранефтегаза» триумфальным - самарские нефтяники завоевали чемпионство НК «Роснефть». Конечно, этот факт не остался незамеченным руководством предприятия. А из рук министра Александра Новака Сергей Кочетов получил благодарность «За вклад в развитие культуры здорового образа жизни и личное участие в спортивных мероприятиях». Заслуженно!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
"В карман положил полис и перекрестился": жители Самары катаются по ледяным улицам, ночью будет дождь и гололед
Страшный гололед в Самаре грозит горожанам переломанными руками и ногами, синоптики говорят, что ночью будет только хуже. Следим за событиями в режиме онлайн [обновляется]
Новости 24
Стало известно, когда 3,5 тысячам жителей Сызрани восстановят теплоснабжение
Закон о запрете продажи снюса подросткам в Самарской области могут принять в феврале
В Самаре предпринимателя заподозрили в даче взятки полицейскому
Стало известно, чьи части тела нашли на заброшенной даче в Тольятти
В Самарской области школьникам предлагают поучаствовать в создании уникального экологического словарика
В Тольятти во дворе на Советской «КамАЗ» со снегом провалился под асфальт
«Только в супермаркетах скользко»: тольяттинская снегурочка рассказала, как ходит в босоножках по сугробам
Под Самарой водитель «КамАЗа» прицепом влетел во встречную «восьмерку»: пострадали два человека
Нашли три трупа: в Самарской области выявили очаг африканской чумы свиней
Главный тренер хоккейной «Лады» Александр Титов покинул свой пост
В Сызрани жители нескольких улиц из-за порыва на сетях остались без тепла
В Кинеле чиновника заподозрили в получении взятки за помощь в строительстве дома
Павильон на месте снесенного рынка на Авроре в Самаре убрали
Как будет ходить общественный транспорт в Самаре в крещенскую ночь