Точное попадание: самарский нефтяник получил награду от министра энергетики РФ

В декабре состоялось событие, собравшее в Москве самых ловких и сильных представителей топливно-энергетического комплекса со всей страны. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с лучшими спортсменами организаций ТЭК и Минэнерго России, которые внесли значительный вклад в развитие спортивно-массовой работы. Среди них - наш земляк, сотрудник Самаранефтегаза Сергей Кочетов, с детства играющий в баскетбол. Влюбился в этот вид спорта еще в 7 классе, увидев по телевизору игру Майкла Джордана. В Похвистнево как раз приехал тренер по баскетболу, поэтому Сергей сразу записался в секцию, с тех пор мяч стал неотъемлемой частью его жизни. Когда в 1996 году устроился на работу в НГДУ «Кинельнефть» (Самаранефтегаз), с удовольствием отметил, что расставаться с баскетболом не придется - коллеги разделяют его увлечение. В 2003 году Сергей Кочетов перевелся в Самару, нашел единомышленников и здесь. Выяснилось, что увлечение спортом ни в коем случае не является помехой работе. Наоборот, расценивается на предприятии как преимущество сотрудника, ведь в здоровом теле - здоровый дух и стремление к победам. Баскетбольная команда тренируется и играет не от случая к случаю, а регулярно, дважды в неделю. Для этого Самаранефтегаз арендует спортивные залы, и не только для баскетболистов, а по всем направлениям спорта.

- Когда в 2008 году наше предприятие впервые приняло участие в корпоративной спартакиаде компании «Роснефть», я вошел в баскетбольную команду Самаранефтегаза уже 35-летним, - вспоминает ведущий специалист сектора технического обслуживания и ремонта нефтепромыслового оборудования отдела главного механика АО «Самаранефтегаз» Сергей Кочетов. - С тех пор сменилось несколько составов нашей команды, а я по-прежнему в строю - в 2019 году играл на спартакиаде Компании 12-й раз!

Прошлый год стал для баскетбольной команды «Самаранефтегаза» триумфальным - самарские нефтяники завоевали чемпионство НК «Роснефть». Конечно, этот факт не остался незамеченным руководством предприятия. А из рук министра Александра Новака Сергей Кочетов получил благодарность «За вклад в развитие культуры здорового образа жизни и личное участие в спортивных мероприятиях». Заслуженно!