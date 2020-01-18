"Он бросился в ледяную Сену без раздумий": русский Иван из глубинки спас тонущего француза

Житель села Подстепки, которое находится около Тольятти в Самарской области, Иван Спичкин отправился во Францию по работе, на несколько лет, но успел получить благодарность от местной полиции за спасение жизни человека. В торжественной обстановке грамоту ему вручили в январе 2020 года. А свой подвиг мужчина совершил чуть раньше - осенью 2019-го.

Это произошло 13 октября в Париже. Иван Спичкин и его семья лишь восемь месяцев назад приехали сюда, по работе, поселились в доме около Сены. Жена Ивана Марина вспоминает, что в тот день муж разбудил ее в пять утра.

- Что у нас есть надувное в доме, там человек тонет! - кричал он.

Житель села Подстепки - любящий отецФото: СОЦСЕТИ

Супруга сначала подумала, что муж бредит, потому что устал на работе. Кто может тонуть у них дома? Но потом сообразила, что дело серьезное. Женщина заметалась по дому и протянула супругу детские нарукавники. Иван схватил их и выскочил на улицу.

- Я выглянула в окно и еле увидела голову человека над водой в Сене. Успела увидеть только, как Ваня бросает ему с моста нарукавники и бежит вниз, явно собираясь плыть! Нет ни полиции, ни спасителей, только несколько человек и наша консьержка, - взволнованно рассказывает Марина.

Она испугалась за любимого человека и побежала к нему с курткой. Но к тому времени, как женщина оказалась на улице, уже подоспели полицейские и вместе с Иваном вытаскивали из воды живого мужчину. Он от шока даже не мог говорить, к месту событий приплыли лодки, полицейские.

Объясниться с полицией помог случайный прохожий Александр, который хорошо знал язык. Он проезжал мимо на велосипеде и сказал, что только русский мог совершить такой поступок.

Мужчина получил благодарность от полиции

Конечно, о подвиге Ивана мог никто и не узнать, тем более сам мужчина скромничал и считал, что не сделал ничего особенного. Но его жена посчитала, что этот поступок достоин восхищения.

- Я делюсь этой информацией, так как хочу, чтобы все знали, что и в нашем родном селе есть хорошие добрые люди. Пусть муж служит хорошим примером для всех во имя спасения жизней совсем незнакомых нам людей! - говорит Марина.

Сам же мужчина считает, что поступил абсолютно правильно. Ну а односельчане семейной пары гордятся своими земляками .