Пожар в ресторане "Золотая пагода" в Самаре: вспыхнула кровля, людей эвакуировали, в домах нечем дышать

Вечером 18 января на улице Димитрова вспыхнул пожар в ресторане "Золотая пагода" в Самаре. Загорелась кровля разноэтажного здания на площади 800 кв.м. здесь находились также коммерческие площадки, магазин. Окрестности затянуло дымом. Соседи поспешили вызвать пожарных. Подразделения примчались уже в 17.28.

- Огонь распространился очень быстро, уже практически все сгорело дотла, такое ощущение, что там все материалы горючие. Люди вышли, стоят рядом в ужасе, не могут понять, что произошло, - рассказывает очевидица пожара Анна Соловьева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/755440" frameborder="0"></iframe> Сгорела крыша здания, где располагался ресторан Золотая пагода.

Сильнейший огонь испугал жителей соседних домовФото: СОЦСЕТИ

Стоят рядом не только посетители, но и выбежавшие из соседних домов люди. Многие подумали, что горит здание бывшего Колизея.

- Мы очень сильно испугались. У меня дочка выглянула в окно и закричала, что там пожар. Это очень близко, как показалось, от нашего дома, пахнет гарью из открытого окна, мы его закрыли, взяли документы и побежали на улицу, - признается Татьяна. Другие соседи подтверждают: во многих квартирах от дыма просто нечем дышать.

На пожаре работали около ста человек. Фото: МЧС РФ по Самарской области

Пожару присвоили ранг номер два, но уже через двадцать минут его пришлось скорректировать, повысив до третьего ранга. Выяснилось, что люди сами эвакуировались из ресторана, ещё до того, как прибыли спасатели и пожарные.

Горит в основном третий этаж, где находится кухня и банкетные залы. Также в этом здании находятся офисы, которые сдаются в аренду.

Пожару присвоили третий ранг. Фото: МЧС РФ по Самарской области

Внутри не осталось ни посетителей, ни персонала. Как уточнили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, горит одно здание, но оно разной этажности. На вызов приехали сто человек, из них 80 - МЧСовцы, работают на месте 33 единицы техники.

Жители выбежали из домов

В пожаре по предварительным данным никто не пострадал, МЧС продолжает его ликвидировать прямо сейчас. Пока не известно, почему начался пожар и кто стал его виновником. Очевидцы предполагают, что это мог быть поджог, конкурентная борьба и жалеют, что лишились неплохого, по их словам, ресторана.

Пожар в ресторане напротив Колизея в Самаре: прямая трансляция.