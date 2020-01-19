2020-01-19T09:54:48+03:00
Общество

Аномальное тепло, отсутствие льда и смелый губернатор: предостережения МЧС не остановили многих самарцев от купания в реках

Рассказываем, как встретили Крещение Господне 2020 в Самарской области
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Некоторые самарцы прислушались к советам МЧС и священнослужителей и отправились в храм.Некоторые самарцы прислушались к советам МЧС и священнослужителей и отправились в храм.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во всем православном мире 19 января отмечают один из самых больших праздников – Крещение Господне. По традиции, верующие стремятся окунуться в купели. Однако это Крещение стало для жителей Самарской области особенным. Свою лепту внесла погода. Январь в регионе выдался аномально теплым – весь месяц столбики термометров барахтались в районе ноля градусов – и поэтому лед на реках и озерах не окреп. А Волга и вовсе перед крещенской ночью освободилась от ледяных оков.

В МЧС жителей Самарской области предупредили – выходить на лед в ближайшие дни очень опасно. В том числе для того, чтобы окунуться в прорубь. К тому же священнослужители из года в год неустанно напоминают – окунуться можно в купель в храме, не обязательно идти на водоем. Однако русский характер требует прорубь.

На открытом воздухе окунулся губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. О чем он сообщил в своем инстаграме, выложив фото.

- С праздником Крещения Господня! – поздравил глава региона всех жителей области.

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С праздником Крещения Господня!
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Еще один смельчак – борец за справедливость, сопредседатель регионального штаба ОНФ - координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в ПФО Вадим Нуждин. Он тоже окунулся в прорубь.

Вадим Нуждин решился окунуться в прорубь. Фото: Скриншот с видео

Вадим Нуждин решился окунуться в прорубь.Фото: Скриншот с видео

- Пусть сегодня этот день станет отправной точкой в жизни многих православных христиан и души, очистившись, расправят крылья, поведя за собой для раскаяния и очищения. Мира, любви, радости и Божественной благодати! – написал Нуждин на своих страницах в соцсетях.

Около храма на улице Коммунистической купель обустроили прямо на улице. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Около храма на улице Коммунистической купель обустроили прямо на улице.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Однако некоторые самарцы предпочли храм берегу реки. Около одного из них – что на улице Коммунистической – купель установили прямо на улице.

С Крещением Господнем!.Пусть сегодня этот день станет отправной точкой в жизни многих православных христиан и души, очистившись, расправят крылья, поведя за собой для раскаяния и очищения. Мира, любви, радости и Божественной благодати!

Купели в храмах в такой теплый январь – решение более безопасное, чем проруби. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Купели в храмах в такой теплый январь – решение более безопасное, чем проруби.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

А в Петропавловском храме Самары Божественную литургию совершил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

- 18 января 2020 года, в субботу пред Богоявлением, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий совершил Божественную литургию в Петропавловском храме города Самары. По окончании Литургии была совершена великая вечерня праздника Крещения Господня (Богоявления) с чином великого освящения воды, - сообщили в Самарской митрополии.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий совершил Божественную литургию в Петропавловском храме. Фото: Самарская митрополия.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий совершил Божественную литургию в Петропавловском храме. Фото: Самарская митрополия.

Большинство верующих окунулись ночью, но сделать это можно весь день в воскресенье. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Большинство верующих окунулись ночью, но сделать это можно весь день в воскресенье.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Однако некоторые все-таки выбрали водоемы. За безопасностью там следили сотрудники МЧС, полицейские и медики «скорой помощи».

Традиционно перед купелями выстраивались очереди. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Традиционно перед купелями выстраивались очереди.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Я не воцерковленный человек, и для меня окунание в прорубь на Крещение в компании друзей - повод вновь испытать невероятные физические ощущения, проверить свою силу воли, получить удовольствие от процесса и от общения с классными людьми, - рассказала самарчанка Алена, которая ночью решилась окунуться в ледяную воду.

Окунуться в купель можно не только ночью, но и весь день. Поэтому все воскресенье в храмах и на берегах водоемов будет довольно оживленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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