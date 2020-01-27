2020-01-27T10:58:54+03:00
Здоровье

Клиника года 2019: итоги голосования за ведущие лечебные учреждения Самары!

Голоса подсчитаны, места определены, меньше недели осталось до церемонии награждения конкурса «Клиника года 2019» в Самарской области
Евгения ВАСИНА
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Команда конкурса "Клиника года"Команда конкурса "Клиника года"Фото: Сергей КУРОЧКИН
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Еще масштабнее, еще азартнее: в Самаре подвели итоги традиционного конкурса в сфере медицины «Клиника года 2019». Более двух месяцев читатели сайта samara.kp.ru каждый день отдавали свои голоса за медицинские центры и поликлиники, санатории и оздоровительные лагеря Самарской области. Голосовали за тех, кому доверяют самое дорогое – здоровье.

В этом году в конкурсе «Клиника года» 26 номинаций, проект существует в России с 2014 года, в нашем регионе голосование за лучшее медицинское учреждение проходит уже четвертый год подряд.

Цель проекта «Клиника года – 2019» - сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя и узнать, какие медицинские учреждения пользуются у самарцев наибольшим доверием и почетом. Также мы помогаем наладить диалог между пациентами и персоналом клиник и показать медикам, насколько их усилия важны для каждого жителя города.

Горожане могли не только проголосовать, выразить свою благодарность врачам, но и узнать много полезной информации в разделе «Будь здоров!».

Борьба в этом году разыгралась не шуточная, тех, кто слишком сильно входил в азарт и нарушал правила голосования, приходилось даже отстранять. Но теперь все голоса подсчитаны и перепроверены, награды уже ждут своих победителей.

Церемония награждения запланирована на 30 января. Пройдет она в одном из роскошных залов отеля «Ренессанс Самара».

Информационный партнер конкурса «Клиника года-2019» - журнал «Личный врач».

Итоги голосования можно посмотреть здесь.

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