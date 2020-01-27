Щитовидная железа просит помощи: постоянная усталость, повышенное давление и учащенный пульс могут быть поводом обратиться к врачу

Ощущения комка в горле, нехватки воздуха, жжения в области шеи - могут быть признаками проблем с щитовидной железой. Этот маленьких орган весом всего 15-20 граммов отвечает почти за все процессы в нашем теле. При этом выявить заболевания щитовидной железы самостоятельно практически невозможно. В чем сложность и где помогут здоровью щитовидки, корреспонденты «КП-Самара» подробно узнали у врача-эндокринолога, врача УЗД федеральной сети медицинских центров «МЛЦ» Ирины Аветисян.

- Неприятные ощущения в зоне шеи не всегда говорят о проблемах с щитовидной железой. Но если вам неприятно носить водолазки, есть чувство удушья, лучше проконсультироваться с терапевтом, который для дальнейшего обследования может направить к эндокринологу, - обращает внимание врач Ирина Аветисян.

Маленький, но важный орган

Свое название щитовидная железа получила из-за местонахождения - перед щитовидным хрящом гортани, в нижней части шеи. Железа имеет форму бабочки: две доли и перешеек.

Ирина Аветисян ведет своих пациентов во время всего леченияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Щитовидная железа вырабатывает тиреоидные гормоны: тироксин и трийодтиронин, которые влияют на все клетки и ткани организма. Они регулируют скорость процессов обмена веществ и отвечают за множество жизненно важных функций: регулируют функции головного мозга, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, репродуктивную функцию, работу молочных, половых желез и за многое другое, - объясняет врач. - Поэтому даже легкое нарушение сразу отражается на самочувствии человека.

Самарцы в зоне риска?

Врачи отмечают, что с проблемами щитовидной железы чаще сталкиваются женщины, а одна из причин этих проблем - недостаток йода.

- В Самарской области проблемы с щитовидной железой действительно очень распространены, сказывается недостаток йода и не только, - рассказывает Ирина Аветисян. - Есть много скрытых форм заболевания щитовидной железы, о которых человек может не догадываться, списывать симптомы на усталость и стресс.

Врач отмечает, что профилактика йодом, конечно, нужна, но только после консультации с врачом. Самовольничество в этом вопросе может стать причиной других серьезных проблем со здоровьем.

Проблемы с щитовидной железой могут передаваться по наследству, поэтому в зоне риска те, чьи родные проходили лечение от болезней щитовидной железы. Многие проблемы с щитовидкой могут провоцировать стрессовые ситуации. Особенно внимательно к этому органу стоит относиться мужчинам с сексуальной дисфункцией, людям старше 45-50 лет, особенно если у них есть заболевания сердца и они проходят лечение у кардиолога. Поддержать здоровье щитовидки стоит и женщинам в период гормональной перестройки, например, в период климакса, а также женщинам, которые планируют беременность.

- Проблемы с щитовидной железой сразу не решить, процесс восстановления идет медленно. Полного лечения эндокринной системы нет. Все эндокринные заболевания - хронические. Цель врача - ремиссия, привести гормоны в норму, - предупреждает Ирина Аветисян. Чем раньше начать лечение, тем меньше будет последствий, поэтому откладывать на потом решение этого вопроса не стоит.

Симптомы, которые важно не пропустить

У щитовидной железы много заболеваний. Самостоятельно ставить себе диагноз по информации из телепередачи или от соседки не надо. Основные проблемы с щитовидкой: гипотиреоз, тиреотоксикоз, зоб и онкология. Гипотиреоз - нехватка гормонов щитовидной железы, тиреотоксикоз - переизбыток гормонов щитовидной железы.

- Чаще встречается гипотиреоз, бороться с ним немного легче. Среди симптомов гипотиреоза - плаксивость, раздражительность, выраженная утомляемость, слабость, разбитое состояние после полноценного восьмичасового сна, депрессивное состояние. Может быть отечность пациента, - отмечает врач.

Тиреотоксикоз имеет более сложное течение и у каждого пациента проявляется по-своему.

- Симптомы тиреотоксикоза немного иные: выраженный тремор, учащенное сердцебиение, есть также плаксивость и раздражительность, но в отличие от подавленного, заторможенного состояния при гипотиреозе пациенты с тиреотоксикозом очень эмоциональные, активные. При тиреотоксикозе щитовидная железа может увеличиться. Спровоцировать тиреотоксикоз могут какие-то сильные переживания, - рекомендует сохранять спокойствие в любой ситуации Ирина Аветисян.

Лечение тиреотоксикоза проходит под строгим контролем врача. Дозировка препаратов подбирается для каждого пациента индивидуально.

- У тиреотоксикоза сильные осложнения, например, эндокринная офтальмопатия, в народе более известная как пучеглазие. При этой болезни глаза становятся более выраженными. Полностью вылечить данное заболевание очень сложно. При тиреотоксикозе часто пациент резко теряет вес. Заболевание может сказаться на здоровье сердца, особенно у мужчин. Если железа беспорядочно работает, выделяет излишние гормоны, может потребоваться хирургическая операция. Естественно, после оперативного лечения возникает гипотиреоз, т.е. нехватка гормонов. Но лучше компенсировать недостаток гормонов, чем страдать от их избытка, - серьезно констатирует Ирина Аветисян.

В «МЛЦ» разработали специальные программы по комплексному обследованию пациентовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любые проблемы с щитовидной железой, ко всему прочему, отягощают другие заболевания и могут даже стать причиной бесплодия у женщин или сексуальной дисфункции у мужчин. К сожалению, в обычных поликлиниках попасть к эндокринологу непросто. Этот специалист очень востребованный.

Записаться на прием к эндокринологу в Самаре без очереди можно в сети медицинских центров «МЛЦ».

Диагностика лучше комплексная

Чтобы не допустить серьезных проблем со здоровьем, врачи рекомендуют хотя бы раз в год проходить полное УЗИ- обследование организма, проверить щитовидную железу, молочные железы, брюшную полость, почки, органы половой системы. В «МЛЦ» для этого разработали специальные программы по комплексному обследованию пациентов:

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- Для тех, у кого нет проблем с щитовидной железой и у родных не было, обследования раз в год достаточно, в противном случае период обследования назначается индивидуально. Очень важно не просто сдать анализы на гормоны, но и сделать УЗИ щитовидной железы. Только комплексное обследование поможет увидеть реальную картину. Даже если гормоны хорошие, УЗИ может выявить узлы или новообразования. В этом случае мы отправляем пациента на дообследование, - подробнее рассказывает эндокринолог.

Также врач-эндокринолог, врач УЗД Ирина Аветисян отмечает, что только врач поможет вам назначить вам верный перечень анализов, поэтому сначала обратитесь за консультацией к эндокринологу, а у же после его рекомендаций, сдавайте анализы. Это вам поможет сохранить ваши деньги и время, потому что не придется переплачивать за ненужные исследования. В «МЛЦ» проводится забор всех необходимых анализов, что очень удобно.

Если новообразование более 1 см, оно требует пункционной биопсии для исключения онкологии. Пункционную биопсию под УЗ-контролем вы также можете сделать в «МЛЦ». Есть четыре типа рака и лучше заметить эту болезнь на самой ранней стадии, когда помочь справиться с ней может операция.

- Одного УЗИ тоже недостаточно, важно знать результаты анализов гормонов. Причем надо помнить, что результаты ТТГ не у всех одинаковы: у беременных и тех, кто планирует ребенка - одни показатели, у людей старше 60-65 лет - другие. В некоторых случаях небольшие отклонения от референтных значений клинически могут никак не проявляться. Необходимо наблюдение и консультация врача, - отмечает Ирина Аветисян.

Важное преимущество медицинского центра «МЛЦ» в том, что все необходимые исследования (получить консультацию, пройти УЗИ, сдать анализы, сделать пункционную биопсию) можно сделать за один визит в клинику.

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