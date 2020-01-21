"Я могу больше, чем обычный человек": Самарский киборг на сноуборде шокирует горожан и собирается на Паралимпиаду

С железной ногой - на сноуборд

- Киборги на сноуборде, вы только посмотрите на это! – слухи об одноногом сноубордисте разнеслись по Самаре совсем недавно. Видео его тренировок не обсуждает только ленивый. А выяснилось, что Сергей Новиков на сноуборд впервые в своей жизни встал… 2 января 2020 года.

Киборг на сноуборде: Результат после 4 часов тренировок)).

- Ногу я потерял еще в 1988 году из-за онкологии, мне тогда 15 лет было, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» Сергей Новиков. – Было очень тяжело: в первый же день я, когда шел со школы, упал и сломал ключицу. Тогда не было таких удобных протезов, как сейчас: металлическая конструкция крепилась на ремнях, они надевались на пояс, протез сильно натирал.

Все новогодние праздники Сергей Новиков провел на склоне, на тренировках.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сейчас все по-другому: вакуумные крепления, никаких неудобств. Сергей признается, что уже реально «чувствует» свой протез: есть какая-то связь, позволяющая ему, не глядя, знать, где и в каком состоянии находится его металлическая нога.

К слову, инвалидность не стала для него приговором. До болезни подросток занимался баскетболом. После – тяжелой атлетикой. А в декабре прошлого года через общих знакомых на него вышел Дмитрий Волобоев - член регионального Штаба ОНФ и инструктор по сноуборду, знакомство с ним сильно изменило жизнь Сергея.

Пока кататься приходится на оборудовании, взятом в арендуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семеро храбрецов

- Сам я на сноуборде катаюсь уже 16 лет, с 2018 года профессионально тренирую как детей, так и взрослых. Я мечтаю о том, чтобы в России заезды 50-летних райдеров стали нормой, - говорит Дмитрий Волобоев. - В прошлом году я задумался – а возможно ли поставить на борд людей с ампутацией?

Дмитрий связался с соответствующим сообществом, вышел на Сергея Новикова, и вот 18 декабря на горнолыжном комплексе «Красная Глинка» собрались инструкторы по сноуборду и 7 человек, которые, не смотря на инвалидность, готовы были рискнуть.

Дмитрий Волобоев тренирует Сергея НовиковаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

-Все новогодние праздники я провел на склоне, - вспоминает Сергей Новиков. – Впервые на доску встал 2 января, первые два дня просто отрабатывал первоначальные приемы: соскальзывание, торможение, а потом начал самостоятельно кататься. Ни с чем не сравнимые ощущения, не думал, что в моей жизни подобное будет возможно.

Вот тут-то и выяснилось, что обычные протезы для спорта не предназначены: если кататься в штанах, при падении протез будет рвать ткань. Если закатывать штанину, в механизм попадет снег, который может ему навредить. А обладатели электронных протезов и вовсе побоялись всерьез на борд вставать хитрая конструкция от удара могла выйти из строя. А новый протез самарцам выдают только раз в два года.

Специальный протез, который предназначен для занятий спортом, стоит от 700 тысяч рублей до миллиона и выше. Чтобы получить его, нужно стать спортсменом. Вот такой вот замкнутый круг.

Специальный протез, который предназначен для занятий спортом, стоит от 700 тысяч рублей до миллиона и выше. Чтобы получить его, нужно стать спортсменом.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"У меня чувство равновесия идеальное"

На данный момент из 7 храбрецов, пришедших в декабре на горнолыжный склон, осталось двое. Увереннее на борде себя чувствует именно Сергей, годы балансирования на одной ноге помогли ему выработать отличное чувство равновесия. Он даже модернизировал свой старый протез, который оказался вполне водостойким и крепким.

При виде удивительного сноубордиста самарцы достают камеры и выкладывают в сеть фото и видео с пометкой «киборг».

Самарский киборг на сноуборде шокирует горожан и собирается на Паралимпиаду 00:00 00:00

- А что, это интересное прозвище, - не обижается Сергей. – На самом деле сейчас такое время, что все люди да что-нибудь в себе меняют: наращивают ресницы и волосы, удаляют ребра, накачивают губы, вставляют силикон в грудь. Я считаю, что протезы показывают не ущербность, а то, что мы можем больше, чем обычные люди. Отстегнув один протез и пристегнув какой-то другой, я получаю совсем другие возможности.

Сергей уверенно чувствует себя на сноуборде.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сергея поддерживают жена и дочка – обе Оли – и сын Дима. Сами на сноуборды они пока не встают, но за успехами главы семейства следят, затаив дыхание.

с большой горы: парасноубордист катается на сноуборде.

А его тренеры, Дмитрий Волобоев и Татьяна Шевырева уже готовят его к первым соревнованиям, которые должны пройти в конце января, а в перспективе хотят замахнуться и на участие в Паралимпийских играх.

- Пара-сноуборд был включен в программу зимних Паралимпийских Игр с 2014 в Сочи, в России осталось только двое выступающих спортсменов в данной категории, так что это направление очень перспективное, - считает Дмитрий Волобоев. – Главное сейчас – найти поддержку и финансирование, а уж кандидатов с железной силой воли будет достаточно.

Родные и друзья поддерживают Сергея в занятиях спортом.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА