Концерты в Самаре в феврале 2020 года: «Машина времени» и «Каста», американский джаз, бурятские пляски и русские хороводы

Кто сказал, что праздники закончились? В феврале нас ждет еще немало приятных сюрпризов – День влюбленных, защитника Отечества… Да и нужен ли повод, чтобы устроить праздник и создать отличное настроение себе и любимым. Достаточно купить билет на концерт в Самаре в феврале 2020. Какое выступление выбрать, смотрите в нашей афише.

РОК

Отметим юбилей «Касты»

Легендарная ростовская группа одна из первых вывела жанр рэпа для широкого круга слушателей. «Каста» не раз меняла свой творческий вектор, но всегда оставалась созвучной времени и музыкально, и лирически. Новый концерт в честь 29-летия группы носит ироничное название «Об изъяне понятно». Как пишут сами участники группы о концерте – это «тринадцать новых песен от нас, четырех состоявшихся и примечательных мужчин, россиян, знающих место своей русскости и кучу других приколов… Песни ироничные, тоскливые, трагичные. Но ведь и трогательные и пронзительные…»

Клуб «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

22 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1200 – 20 000 руб.

Прокатимся на «Машине времени» на 50 лет назад

Именно столько исполняется легендарной, всенародно любимой группе. Причем, все эти пятьдесят лет «Машины времени» прошли в постоянных концертах и записях, без перерывов и сходов-развалов. Однажды выйдя на первый план, группа никуда с него не уходила. В юбилейной концертной программе «Машины времени» песни из 1975 соседствуют с песнями из 2019. Прозвучит на концерте в Самаре в феврале 2020 и «Костер», написанный в Куйбышеве, в гостиничном номере, зимой 1981-го. Будут и новые композиции, которые музыканты только-только написали - их самарские зрители еще не слышали.

На самарскую сцену вместе с Андреем Макаревичем, Александром Кутиковым и Валерием Ефремовым на сцену выйдут Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал), Кирилл Ипатов (перкуссия) и Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал).

Клуб «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

24 февраля, 18.00.

Цена билетов: 2000 – 7000 руб.

ЭСТРАДА

Олег Митяев: «И оказалось счастьем просто жить…»

Для завсегдатаев Грушинского фестиваля Митяев — это «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Для публики ресторанной он — «Ненаточенные ножи». До сих пор знатоки авторской песни спорят: одни безоговорочно присваивают Митяеву первое место в «новой волне» бардовской песни, другие заявляют, что Митяев — это вовсе не авторская песня. Точно можно сказать одно: концерты Олега Митяева - это всегда приятный сюрприз для публики. Он не только прекрасный исполнитель своих песен, но и остроумный и задушевный собеседник.

Окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

7 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 2500 руб.

«Пятеро» - это целый оркестр

Пять друзей детства (Евгений Сопелов, Антон Иванов, Владислав Албанов, Павел Киселев, Евгений Гаранин) вместе взрослели, вместе получили классическое музыкальное образование и вместе выступают уже не один десяток лет. Своими голосами они «воспроизводят» звуки гитары, бас-гитары, ударной установки, трубы и других инструментов. Подобный «аккомпанемент» - фирменный знак, за что группу прозвали «акапельным оркестром». В репертуаре «Пятерых» шедевры джаза и классические арии, народные песни и популярные мелодии, баллады о любви и зарубежные композиции. В биографии группы - победы на международных конкурсах, выступления на центральных концертных площадках России и мира.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

14 февраля, 19.00.

Цена билетов: 500 – 1300 руб.

Горячие сибирские парни из «SiBDUO» и «Виртуозы Самары»

В феврале в Самару вместе с сибирскими морозами нагрянет баянный дуэт «SiBDUO», чтобы исполнить концерт на одной сцене с ансамблем «Виртуозы Самары». Рожденный в Сибири, как и сами музыканты коллектива, дуэт благодаря мощной харизме и энергетике вовлекает в круг своих почитателей всех, кто хоть раз побывал на концертах.

Как черно-белые кнопки баяна, участники уникального ансамбля «SiBDUO» – это две противоположности. Они абсолютно разные: по темпераменту, характеру, судьбам, но их объединяет одна любовь – баян.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

18 февраля, 18.30.

Цена билетов: 300 – 600 руб.

Концерт Ярослава Евдокимова – подарок мамам и бабушкам

Культпоход на концерт исполнителя нетленных хитов «Колодец», «Фантазер», «За Дунаем», «Здравствуй лучше, чем прощай» может стать приятным подарком для тех, кто любит напевные лирические мелодии и народные мотивы. Подарите мамам, папам, бабушкам и дедушкам билеты на концерт Ярослава Евдокимова, который пройдет в Самаре в середине февраля.

Ярослав Евдокимов всегда поет с душой и для народа, заряжая зал положительными эмоциями. Его песни вспоминают, едва услышав первую строчку. А ведь они были шлягерами еще в 80-х годах! Концерты, которые он устраивает для своих поклонников, неизменно проходят с аншлагами.

Окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

18 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 2500 руб.

Джазовый театр Деборы Браун

Выступления легендарной певицы из США – это всегда яркий музыкальный спектакль, ее уникальный голос (а Дебора Браун поет не только джаз, она обладательница прекрасного оперного сопрано) – это незабываемое сочетание оттенков и стилей. Самарцам посчастливится в феврале 2020 года попасть на концерт выдающейся американской дивы. Дебора исполнит для ценителей джаза, которых в нашем городе немало, джазовую классику, собственные оригинальные композиции, лирику бродвейских мюзиклов. Но знаменита она в первую очередь удивительным талантом вокальной импровизации.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

19 февраля, 19.00.

Цена билетов: 500 – 1300 руб.

