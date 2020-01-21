"Люди сами пароли в руки отдают": откровения мошенника из соцсетей о простых способах наживы

А ДРУГ ЛИ ТЫ МНЕ?

«Привет!» - сообщение от бывшего коллеги Саши вечером в воскресенье - через год после нашей последней переписки - насторожило, наши пути давно разошлись, и связь мы никак не поддерживали.

«Привет!» - отвечаю я, гадая, что ему могло от меня понадобиться.

«Вера, займешь 12 тысяч? Отдать завтра смогу».

Кто бы сомневался. За последний месяц странички моих друзей взламывали несколько раз, и каждый случай - как под копирку: «Привет, займи денег». А потом реальные друзья рассылали покаянные сообщения: «Не пересылайте денег, это мошенники, меня взломали!»

«А прошлые 10 когда отдашь?» - решила сострить я, хотя настоящему Саше денег не занимала.

«Завтра».

«Ну вот когда отдашь, тогда и поговорим. А разводить надо с умом! Хоть бы посмотрел, что я с этим человеком почти не общалась, так с чего бы я ему деньги занимала?!» - ответила я, подумав, что поставила в этой переписке жирную точку.

«А я вижу, ты умная сильно». После этой фразы я убедилась, что говорю с мошенником, который взломал его страничку.

Первым желанием было припугнуть наглеца полицией. Но какой толк? Пооскорбляли бы друг друга и разошлись. Да и и злить человека, который взламывает страницы, не очень-то хотелось - мало ли. Вместо этого я решила разговорить человека, спрятавшегося за чужой аватаркой.

В даркнете как домаФото: Евгения ГУСЕВА

«ЛОХ НЕ МАМОНТ»

Назвав своего собеседника неуловимым гением, что, видимо, потешило его самолюбие, я принялась осторожно расспрашивать.

- Интересно, есть люди, которые на такие уловки попадаются?»

- Лох не мамонт, - ответил незнакомец, а мне даже как-то обидно за людей стало. - Есть, например, «брутфорс» (метод взлома учетных записей путем подбора логина и пароля. - Ред.). Времени у меня полно, могу сидеть и полдня подбирать их к нужным мне страницам. Но гораздо проще, когда люди сами тебе пароль в руки отдают. Как? Ходят по странным сайтам, а там вирус, который потом с их компа пароли сливает. Любопытство и глупость в одном лице - это когда человек кликает на ссылку в сообщении, которое рассылают мошенники: «Шок! Посмотри, что про тебя пишут». Некоторые уснуть не могут, пока не узнают. Зайдут - и прощай, аккаунт!

Чаще всего на это покупаются в Инстаграме. Особенно когда предлагаешь советы по увеличению числа подписчиков. А еще есть те, кто гребет деньги за галочки официальных страниц (эти галочки подтверждают, что вы - это вы, а не фейк). Предлагаю человеку снабдить его аккаунт такой галочкой, прошу выслать для этого логин и пароль. И реально люди мне их отправляют. И через страницу такого наивного лоха я нахожу других лохов - сердобольных... Мол, помоги - срочно деньги нужны. И примерно один из 50 человек переводит несколько тысяч рублей на мой счет.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ

Отследить получателя средств, по словам анонима из соцсетей, потом мало шансов.

- Я же не дурак, чтобы давать номер своей карты. У меня их постоянных вообще нет. Набираешь на специальных сервисах виртуальные номера телефонов, а потом к ним привязываешь онлайн-кошельки. Деньги пришли, перевел их через десять таких же онлайн-счетов, закрыл, создал новые. Хотя и реальную карту оформить - дело пяти минут. Дистанционно - по ксерокопии паспорта, таких ксерокопий в даркнете навалом (даркнет - теневой интернет, в котором почти невозможно отследить поведение пользователей. - Ред.)

Заработки непостоянные, но мошенники жаловаться не любятФото: Евгения ГУСЕВА

«ПУСТЬ НЕ ЛАЗАЕТ НА ПОРНОСАЙТЫ!»

Раз находятся лохи, то сколько на них зарабатывают в месяц?

- В месяц можно заработать от 200 тысяч рублей точно, - признался аферист.

А, так ты журналист? Ну, пиши. Это все не секрет никакой, - усмехнулся «Александр», когда узнал, что мои расспросы не для того, чтобы самой этими советами зарабатывать.

- Ладно, спасибо за приятное общение, мне уже пора (много времени проводить на одной странице хакеры не рискуют. - Ред). Надеюсь, никогда больше не пересечемся, - пожелал незнакомец. - Если что, новый пароль от странички твоего Санька - «анна.нимус2018 Gthtlfim Cfymre». Передай ему: пусть не лазает на порносайты!

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Доверяй, но проверяй

Мошенники стараются подловить вас на эмоции, либо на недостатке времени. Если вам пишут о смерти или болезни близкого человека или любимого кота, не поленитесь проверить информацию. Сочувствие не будет воспринято в штыки, а вот вы не потеряете деньги

2. Кодовое слово для близких

Придумайте с близкими людьми кодовое слово, которое поможет защититься от сетевых и телефонных мошенников. Особенно это актуально для пожилых людей.

3. Урок для детей

С юными пользователями интернета можно провести беседу, а можно преподать им наглядный урок. Можно завести себе "левую" страничку, и "поймать" отпрыска на нарушении правил безопасности. Для него это будет пример, как не надо делать.

4. Многофакторная авторизация

Будьте более бдительными и сами. Лучше всего установить авторизацию через смс, чтобы не потерять деньги и важные данные.