«Она превратилась в «огненный шар» и бегала кругами»: в Самаре кошку облили бензином и бросили в костер

Шерсть сыпалась кусками

Человеческая жестокость иногда не знает границ. В конце января прошлого года убедилась самарачка Наталья Архипова. Той зимой она приютила кошку, которую облили бензином и подожгли. Лишь чудом малышке удалось выжить.

В Самаре выжила кошка, которую облили бензином и бросили в костер.

— Муж нашел ее в снегу. Очевидцы, молодая пара, сообщили, что нерусский мужчина опрыскал ее жидкостью, скорее всего бензином, и поджег, а потом, когда она вся в огне начала бегать кругами, он, видимо, испугался «огненного шара», поймал, бросил в снег и убежал, — рассказывает Наталья корреспонденту «Комсомольской правды — Самара». — Зачем он это сделал? Кто же его знает! Больной!

Животное попало к женщине в ужасном состоянии — в ранах, углях, шерсть кусками сыпалась с кожи. При этом она реагировала на людей, громко мурлыкала, когда ее гладили. Наталья оказала бедняге первую помощь, по телефону консультируясь с врачом ветеринарной клиники.

Побрили налысо, чтобы выжила

В ходе лечения кошку постригли наголоФото: соцсети

— Я ей вычесывала угли щеткой, а потом мы поехали в ближайшую ветклинику «Клаус», что рядом, в «Новой Самаре». Там оказали нам квалифицированную помощь , прописали лечение, поставили катетер в вену и домой, — продолжает спасительница зверька.

Дома лечение продолжилось, там развернулась целая медсанчасть — шприцы, мази, бинты. Прогнозы были не самые радужные — кошке на определенном этапе собирались ампутировать кончик хвоста и уши. Назвали четырехлапую Матильдой.

- В ходе лечения кошечку побрили налысо, для удобства обработки. Под волосами обнаружилось еще множество ожоговых ран. Одно ушко у нее замечательно заживало, а второе с двух сторон лопнуло, думали, что не получится спасти, — объяснила Архипова. — Но Матильда держалась молодцом, терпеливая. Умненькая — когда я заходила, пыталась спрятаться, знала, что начнутся неприятные процедуры.

Матильда изменилась до неузнаваемости

Каждый день кошка находилась под наблюдением заботливой хозяйки и шла на поправку. Уже в начале 2020 год Матильда изменилась до неузнаваемости. Из ободранного, израненного существа, она превратилась в настоящую пушистую красавицу.

Сейчас Матильда превратилась в настоящую красавицуФото: соцсети

— Получилось сохранить и ушки, и хвостик! Отвалились сами только кончики, — с гордостью отмечает Наталья.

Сейчас Матильда проживает у своей благодетельницы. Также для нее ищут новых заботливых хозяев, которые смогут обеспечить настрадавшееся животное всем необходимым. Что же касается человека, который так жестоко поступил с кошкой — то о его личности до сих пор ничего неизвестно.