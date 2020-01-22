"Поступил в вуз и принес мне тюльпаны": министр труда в школе и вузе играл в баскетбол и сидел за первой партой

"Повесим портрет на сайте"

21 января в России утвердили новый состав правительства. Министром труда и соцзащиты вместо Максима Топилина стал бывший самарский чиновник, 39-летний Антон Котяков. Как выяснилось, именно в Самаре он постигал школьные премудрости, потом учился в экономическом университете, защитил диссертацию, здесь же встретил свою супругу Марию. Где же искать людей, которые лучше всего знают нового министра, как не среди его первых учителей?

Лицей авиационного профиля №135 находится далеко не в центре города. Металлург, рабочий район - с другой стороны, близко к крупным профильным предприятиям. Именно здесь и грыз гранит науки Антон Котяков, чья семья жила неподалеку, на ул. Победы. Директор школы Сергей Копытин признался, что сначала - увидев состав нового правительства - даже и не подумал, что среди кабмина есть выпускник его учебного заведения. Но покопался в журналах и нашел теперь уже известную каждому россиянину фамилию.

- Я тут же в чат написал наш школьный, и в твиттер. И учителя, которые работали тогда, сразу Антона вспомнили. Вот, смотрите, это журнал с оценками, итоговые, которые в аттестат пошли. У него ни одной тройки! А у нас уже тогда учиться было совсем непросто, - рассказывает Сергей Юрьевич.

Пока что министр - это самое большое достижение выпускников школы №135. Хотя в звездных учениках здесь нет недостатка: в лицее учился Леонид Симановский, депутат Госдумы РФ и очень влиятельный человек, его же закончил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

- Они нам много помогают. А на сайте мы собираем информацию обо всех известных выпускниках, обязательно Антона Олеговича туда включим! - говорит директор школы.

Директор школы и учитель физкультуры рассматривают журнал с оценками нового министра трудаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Любил баскетбол

Сразу после Котякова в журнале значится Кравцов Сергей, но не тот, который стал коллегой выпускника лицея в правительстве.

- Я вот вчера первым делом-то и следил за тем, кто министром просвещения будет. И смотрите, оказывается у Котякова одноклассник был - почти полный его тезка (прим. редакции Сергей Сергеевич Кравцов назначен министром просвещения РФ), - улыбается директор.

Вместе с ним журнал смотрит учительница физкультуры Татьяна Власова. Она уроки вела только у девочек, зато весь класс бегал к ней на секцию по баскетболу.

- Антон высокий мальчишка был, так что ему подходила игра. Еще помню, что он всегда был очень спокойный и уважительно к родителям и взрослым относился, - вспоминает учительница.

Жена Мария и сын министра тоже живут в МосквеФото: СОЦСЕТИ

"Увидел приказ - принес тюльпаны"

А вот бывшая учительница математики лицея, теперь заместитель директора лицея №1 Ирина Заряева узнала об успехах бывшего любимчика одной из первых. Она и после школы следила за судьбой ученика, тем более - так получилось - отец одного из ее последующих воспитанников пересекался с Котяковым по работе.

- У нас дни рождения были в один день, 15 августа, и мы все время друг друга поздравляли. Зауспехами Антона следила и вчера узнала, что он стал министром труда. Он к этой должности шел последовательно: в школе был очень ответственным, всегда умел сконцентрироваться, ни одну задачу на полпути не бросал. Он к нам перевелся из другого города, и потом рассказывал, что не спал ночами, решал задачи по математике, чтобы нагнать других учеников, - вспоминает женщина.

Четверки и пятерки в аттестате помогли Антону и дальше продолжить учебу там, где хотелось:

- Он сразу поступил в экономический, уже весной знал, что стал студентом, так как поступил благодаря Олимпиаде. А когда приказ о зачислении увидел, принес мне букет тюльпанов. Я уверена, что Антон эту должность заслужил. Он такой человек. Мне запомнилось, что на уроках он всегда садился за первую парту, в среднем ряду. Не привык быть на втором плане. Я не знаю, кем у него работали родители, но они были вполне обеспеченными людьми. Антон был всегда аккуратно одет, ухоженный, приветливый, всегда улыбался. Его фирменный знак был – ямочки на щеках. Знаю, что он женился на дочке ректора экономического университета, потом работал в Белом доме и уехал в Москву, - говорит Ирина Геннадьевна.

Сейчас учительница математики Антона Комякова желает своему воспитаннику только успехов:

- Это должность очень ответственная, важная, ведь речь идет и о социальной защите. Но я думаю, что Антон со всеми вызовами справится и все, что поручил президент сделает. Он никогда задачи нерешенными не оставлял, и здесь так же будет, - констатирует Ирина Заряева.

Диссертацию защитил - и в Москву

Помнят своего выпускника и в Самарском государственном экономическом университете. Вуз Антон Комяков закончил в 2002 году, а в 2005 защитил диссертацию, практически одновременно с супругой.

- Поступил к нам в 1997 году на специальность экономическая теория, специализация, теория и организация рынка ценных бумаг. Антон всегда был очень активным студентом. Учился на отлично, всегда был коммуникабельным. У них был вообще был очень дружный курс. Примечательно, что он не только принимал активное участие в работе студенческого научного общества, ездил на научные конференции от вуза, но и играл в баскетбол за команду института теоретической экономики и международноэкономических отношений, - вспоминает д.э.н., профессор кафедры экономической теории СГЭУ Александр Михайлов. - Конечно, в бытность студентом мы и предположить не могли, что Антон станет министром, хотя, в том, что он, как и другие наши выпускники, далеко пойдет не сомневались.

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