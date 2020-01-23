Алиев сможет? Прямая онлайн-трансляция произвольной программы у мужчин на Чемпионате Европы по фигурному катанию - 2020
В Австрии продолжается Чемпионат Европы 2020 по фигурному катанию и сегодня мы представляем прямую трансляцию произвольной программы у мужчин. В австрийском Граце выступят лучшие фигуристы Старого Света, 22 января они представили свои короткие программы. Соревнования 23 января начнутся в 20.30 по московскому времени.
После короткой программы на Чемпионате Европы 2020 среди мужчин лидирует представитель Чехии Михаил Бржезина. Россиянин Дмитрий Алиев занимает вторую строчку с отрывом чуть больше, чем в 1 балл, на третьем - также наш соотечественник Артур Даниелян. Александр Самарин выступление провалил и остался лишь на 13 строчке.
После своего выступления Дмитрий Алиев рассказал, что в первую очередь готовился к борьбе с самим собой.
- Мне очень хотелось показать на чемпионате Европы все над чем работал до этого. Не могу сказать, что имеющиеся у меня силы добавляют мне какой-то уверенности, - рассказал он.
Напомним, что сегодня на ЧЕ разыграют первые медали. А завтра соревнования начнут женщины - фигуристки.
Когда выступят россияне в произвольной программе, мужчины на Чемпионате Европы 2020
Вторая разминка
21.55 - 22.03 Александр Самарин.
Четвертая разминка
00.00 Артур Даниелян
00.08 Дмитрий Алиев
Расписание выступлений в произвольной программе, мужчины. Чемпионат Европы 2020 (время московское)
Первая разминка 20.30 - 21.24
Лукас Бригчи
Бурак Демирбога
Александр Лебедев
Славик Харапетян
Сондре Оддволь Бо
Адам Сяо Хим Фа
Вторая разминка 21.24 - 22.19
Ираклий Майсурадзе
Владимир Ливинцев
Николай Майоров
Александр Самарин 21.55
Ларри Лоуполовер
Матиас Белоградский
Третья разминка, 22:34 - 22:41
Марк Городницкий
Габриэль Франжипани
Даниэль Грассл
Маттео Риццо
Алексей Быченко
Александр Селевко
Четвертая разминка 23.28 - 23.35
Пауль Фенц
Денис Василевс
Мориси Квителашвили
Артур Даниэлян 00:00
Дмитрий Алиев 00:08
Михал Бржезина
Таблица после короткой программы
1 Михал Бржезина (Чехия) - 89,77.
2 Дмитрий Алиев (Россия) - 88,45.
3 Артур Даниелян (Россия) - 84,63.
4 Морис Квителашвили (Грузия) - 82,77.
5 Поль Фентц (Германия) - 80,41.
6 Алексей Быченко (Израиль) - 78,27.
7 Матео Риццо (Италия) - 79,07.
8 Алексей Быченко (Израиль) -78,27
9 Александр Селевко (Эстония) - 77,45.
10 Габриэле Франгипани (Италия) - 76,91.
11 Даниэль Грассль (Италия) - 76,61.
12 Марк Городницкий (Израиль) - 76,20.
13 Александр Самарин (Россия) - 74,77.
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020: мужчины, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU