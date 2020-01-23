Алиев сможет? Прямая онлайн-трансляция произвольной программы у мужчин на Чемпионате Европы по фигурному катанию - 2020

В Австрии продолжается Чемпионат Европы 2020 по фигурному катанию и сегодня мы представляем прямую трансляцию произвольной программы у мужчин. В австрийском Граце выступят лучшие фигуристы Старого Света, 22 января они представили свои короткие программы. Соревнования 23 января начнутся в 20.30 по московскому времени.

После короткой программы на Чемпионате Европы 2020 среди мужчин лидирует представитель Чехии Михаил Бржезина. Россиянин Дмитрий Алиев занимает вторую строчку с отрывом чуть больше, чем в 1 балл, на третьем - также наш соотечественник Артур Даниелян. Александр Самарин выступление провалил и остался лишь на 13 строчке.

После своего выступления Дмитрий Алиев рассказал, что в первую очередь готовился к борьбе с самим собой.

- Мне очень хотелось показать на чемпионате Европы все над чем работал до этого. Не могу сказать, что имеющиеся у меня силы добавляют мне какой-то уверенности, - рассказал он.

Напомним, что сегодня на ЧЕ разыграют первые медали. А завтра соревнования начнут женщины - фигуристки.

Когда выступят россияне в произвольной программе, мужчины на Чемпионате Европы 2020

Вторая разминка

21.55 - 22.03 Александр Самарин.

Четвертая разминка

00.00 Артур Даниелян

00.08 Дмитрий Алиев

Расписание выступлений в произвольной программе, мужчины. Чемпионат Европы 2020 (время московское)

Первая разминка 20.30 - 21.24

Лукас Бригчи

Бурак Демирбога

Александр Лебедев

Славик Харапетян

Сондре Оддволь Бо

Адам Сяо Хим Фа

Вторая разминка 21.24 - 22.19

Ираклий Майсурадзе

Владимир Ливинцев

Николай Майоров

Александр Самарин 21.55

Ларри Лоуполовер

Матиас Белоградский

Третья разминка, 22:34 - 22:41

Марк Городницкий

Габриэль Франжипани

Даниэль Грассл

Маттео Риццо

Алексей Быченко

Александр Селевко

Четвертая разминка 23.28 - 23.35

Пауль Фенц

Денис Василевс

Мориси Квителашвили

Артур Даниэлян 00:00

Дмитрий Алиев 00:08

Михал Бржезина

Таблица после короткой программы

1 Михал Бржезина (Чехия) - 89,77.

2 Дмитрий Алиев (Россия) - 88,45.

3 Артур Даниелян (Россия) - 84,63.

4 Морис Квителашвили (Грузия) - 82,77.

5 Поль Фентц (Германия) - 80,41.

6 Алексей Быченко (Израиль) - 78,27.

7 Матео Риццо (Италия) - 79,07.

8 Алексей Быченко (Израиль) -78,27

9 Александр Селевко (Эстония) - 77,45.

10 Габриэле Франгипани (Италия) - 76,91.

11 Даниэль Грассль (Италия) - 76,61.

12 Марк Городницкий (Израиль) - 76,20.

13 Александр Самарин (Россия) - 74,77.