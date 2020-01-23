2020-01-23T15:49:43+03:00
Досуг

Зимний Грушинский фестиваль 2020 в Самаре: полная программа праздника бардовской песни

Зимний Грушинский фестиваль 2020 в Самаре будет проходить три дня и соберет на нескольких площадках авторов-исполнителей разных поколений из многих городов России
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Зимний Грушинский фестиваль 2020 в Самаре - это несколько концертных площадок и множество интересных выступлений.Зимний Грушинский фестиваль 2020 в Самаре - это несколько концертных площадок и множество интересных выступлений.Фото: Ильдар ХАЛИТОВ
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Зимний Грушинский фестиваль 2020 в Самаре - это долгожданный праздник авторской песни, который уже 40 лет проходит в Самаре в преддверии летнего Грушинского слета. В этом году он стартует 7 февраля с концерта автора легендарной песни «Изгиб гитары желтой…» Олега Митяева и завершится выступлением Тимура ШаоваЖванецкого авторской песни. Смотрите полную программу, площадки фестиваля, кто и когда из исполнителей выступит, сколько будут стоить билеты на фестиваль авторской песни.

Концерт Олега Митяева «И оказалось счастьем просто жить…»

Откроет Зимний Грушинский фестиваль 2020 в Самаре концерт автора гимна Груши Олега Митяева. До сих пор знатоки авторской песни спорят: одни безоговорочно присваивают Митяеву первое место в «новой волне» бардовской песни, другие заявляют, что Митяев — это вовсе не авторская песня. Точно можно сказать одно: концерты Олега Митяева - это всегда приятный сюрприз для публики. Он не только прекрасный исполнитель своих песен, но и остроумный и задушевный собеседник. Приходите на концерт Митяева в Дом офицеров и убедитесь сами.

Окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

7 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 2500 руб.

Олег Митяев - "Как здорово!" Съемка 1987 год..Песня Олега Митяева "Как здорово!". Фрагмент фильма "Два часа с бардами". Документальный фильм об авторской песне режиссёра Александра Стефановича. 1987 год.

Александр Городницкий, «Чайхана» и концерт «Сверим наши песни»

22 февраля любителей авторской песни приглашают в концертный зал Дома офицеров, где пройдут два концерта Грушинского фестиваля 2020 в Самаре.

Начнется большой фестивальный концерт в 16.00 с творческой встречи с легендарным поэтом, бессменным председателем жюри Грушинки, академиком Александром Городницким и продолжится знаменитой «Чайханой». Для тех, кто ни разу не был на Груше, поясняем: это уникальное театрализованное песенное действо с участием всех гостей фестиваля. Ведущим по традиции будет Леонид Сергеев, а все зрители - соучастниками.

В тот же день, 22 февраля, в 19.30 пройдет главный гала-концерт фестиваля «Сверим наши песни». В этот вечер на сцену выйдут Александр Городницкий, Галина Хомчик, Тимур Шаов, Леонид Сергеев, Роман Ланкин, Валерий Боков, Грушинское трио, Лариса Брохман, Марина Дмитриева, Джош Ланца, а также яркие Лауреаты прошедшего летнего 46-го Грушинского фестиваля - группа «Санки» из Уфы и исполнитель из Москвы Иван Ялынский. Вести концерт будет президент Грушинского клуба Борис Кейльман.

По окончании вечернего концерта для зрителей Грушинского фестиваля 2020 в Самаре будут поданы автобусы городских маршрутов.

Самарский Окружной дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

22 февраля, 16.00, 19.00.

Цена билетов: 300 – 1000 руб.

Александр Городницкий - Атланты..

Концерт Тимура Шаова «Тайное знание Гидрометцентра»

Завершится Зимний Грушинский фестиваль 2020 в Самаре выступлением Тимура Шаова. Его называют Жванецким в авторскои песне. Борис Стругацкии сравнивал его творчество с песнями Галича и Юлия Кима, а Ким - с песнями Высоцкого и того же Галича. Сам Шаов не ограничивает себя рамками авторскои песни. На его концертах собирается разнородная публика, которая слушает и рок-музыку, и классику, и авторские песни. Его принимают как своего и на рок-фестивалях, и на бардовскои поляне. Вместе с Тимуром на сцену выйдут виртуозные музыканты – гитарист Николай Григорьев и Михаил Махович (мандолина).

Дворец культуры железнодорожников им. А.С.Пушкина, ул. Льва Толстого. 94.

23 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 - 1500 руб.

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Тимур Шаов - Частушки-пофигушки.Тимур Султанович Шаов (род. 14 июля 1964, Черкесск) советский и российский поэт, автор и исполнитель песен. Профилактика в facebook: http://www.facebook.com/profilaktica twitter: http://twitter.com/profilaktica JOIN VSP GROUP PARTNER PROGRAM: https://youpartnerwsp.com/ru/join?98301

ИСТОЧНИК KP.RU

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