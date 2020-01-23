«Это удивительно, погружаешься в фильм с головой»: в Мягком кинотеатре в Самаре открылся новый зал в формате Screen X

21 января в Мягком кинотеатре «Гудок» состоялось торжественное открытие первого в России кинозала с технологией Screen X. Это новая технология показа фильма с углом обзора 270 градусов. Гости смогли оценить комедийный боевик «Плохие парни навсегда» за два дня до официальной премьеры. Фильм показывали сразу на трёх экранах (центральный, левый и правый). Такая технология позволяет максимально погрузиться в атмосферу картины. Правда боковые экраны работают не всегда, они активируются только в самые яркие моменты фильма, тем самым усиливая эффект от экшн-сцен. Новый формат задействует периферийное зрение, создает абсолютно новые ощущения от просмотра и позволяет рассмотреть все то, что осталось за кадром. В таком формате будет интересно смотреть ужастики, боевики и погони.

- Мы с мужем обожаем «Плохих парней», смотрели первые две части. Атмосфера боевика передалась полностью, будем ждать других фильмов. Было бы интересно посмотреть хоррор в таком формате, представляю, какие это будут эмоции, - делится впечатлениями зрительница Анна.

Залы Screen X успешно работают в Южной Корее, Китае, США и Европе. Для создания фильма в таком формате приходится снимать каждую сцену одновременно тремя камерами, расположенными под разными углами. Но это лишь дело времени, так как у кинематографистов появится больше возможностей для съемки. В 2019 году в формате Screen X можно было посмотреть такие картины, как «Капитан Марвел», «Черная Пантера», «Аквамен» и т.д.

- Это просто удивительно. Чувствуешь, будто находишься в фильме, погружаешься в него с головой. Я редко хожу в кино, старые форматы давно приелись. Но это что-то новое, необычное, как будто полностью абстрагируешься от сидящих рядом людей. Screen X - это очень приятное открытие. Я в полном восторге от нового зала в Мягком кинотеатре. Если фильмы будут снимать в таком формате, то зрителей будет гораздо больше, - делится впечатлениями зрительница Виктория.

Стоимость билета в зал Screen X от 190-380 руб. Цена зависит от дня недели и времени сеанса.

Перед фильмом гостей ждала насыщенная развлекательная программа от партнеров. За несколько мгновений до погружения в сюжет гости поучаствовали в фотосессии, покривлялись в фотобудке вместе с мимами и зарядились мощной энергетикой от светового шоу.