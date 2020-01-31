Карантин в школах Самарской области 2020: как обезопасить себя и своего ребенка от вирусов

Карантин в школах Самары и Самарской области 2020 объявлен с 3 февраля для профилактики простудных заболеваний. Он продлится минимум до 8 февраля включительно. Занятия приостановили во всех общеобразовательных учреждениях региона. Такое решение приняло министерство образования и науки Самарской области совместно с региональным министерством здравоохранения. Как объяснили в ведовстве, карантин ввели из-за того, что в соседних областях превышен эпидемпорог. Чтобы простудные заболевания не господствовали в образовательных учреждениях региона, школьников и дошкольников пришлось отправить домой. С этой же целью по рекомендации Роспотребнадзора пройдут противоэпидемические мероприятия и ежедневный мониторинг численности заболевших, обучающихся онлайн.

- В дошкольных организациях области проводят мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, - добавили в ведовстве.

Как будут учиться в школах Самары?

Карантин не значит, что учебный процесс прервется. Все ученики школ, закрытых на карантин, будут получать домашние задания и смогут обучаться дистанционно.

Что такое карантин и зачем его ввели?

Как отметила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням Ирина Роганова, карантин – ежегодное профилактическое мероприятие, ничего особенного в этом нет.

- Это ежегодная практика разобщения детей, на время подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент в Самарской области эпидемиологический порок по острым респираторным заболеваниям и гриппу не пройден. Но, учитывая общую тенденцию – каждую неделю после Нового года увеличивается число новых случаев заболевания, применяются профилактические меры, чтобы уменьшить число вновь заболевших. Это обычная плановая работа по профилактике, - добавила специалист.

Эпидемиологический подъем по гриппу и ОРВИ в Самарской области ежегодно начинается как раз в конец января, начале февраля.

Как уберечь детей от ОРВИ и гриппа?

Но даже если дети не холят в школу, это не означает, что они не могут заболеть. Как отмечают медики, очень важно на время карантина избегать мест массового скопления людей.

- Самый эффективный метод профилактики – своевременная вакцинация. В Самарской области в этом году привилось почти половина населения. Чем больше привитых – тем меньше заболевших. Также среди методов профилактики - разобщение, старайтесь как можно меньше посещать общественные места и массовые мероприятия, - предупреждает Ирина Роганова. – Ну и, конечно, вести здоровый образ жизни: гулять, отдыхать, получать положительные эмоции, можно и закаливающие мероприятия. Важно и сбалансированное питание. И чаще мойте руки, потому что большинство вирусов передаются, в том числе, через руки, и не трогайте грязными руками лицо.

Медицинская маска: зачем она нужна?

Хорошим методом защиты может быть и медицинская маска. Она пригодиться тем, кто все же вынужден посещать общественные места. Кстати, маску следует носить не только тем, кто не хочет болеть, но и тем, что уже болеет, чтобы уменьшить распространение вируса.

Зачем рассказывать врачу о том, где прошел отпуск?

Врачи в очередной раз предупреждают, что при первых признаках болезни, нужно обратиться в медицинские учреждения, а не заниматься самолечением. Особенно если есть температура.

- На приеме у врача обязательно расскажите о том, были ли у вас в последнее время выезды и в какие именно страны. Конечно, сейчас все внимание приковано к Китаю, но есть и другие регионы, где есть серьезные заболевания с температурой. Рассказывать о том, где вы были необходимо, чтобы врачи были настороже от любой инфекции, привезенной из любого уголка земного шара, - заключила Ирина Роганова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кстати, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням также сообщила, что в медицинских учреждениях Самарской области появилась вакцина от пневмококковой инфекции. Она помогает защититься от возможных осложнений, в том числе пневмонии, а у детей пневмококки вызывают не только пневмонию, но и воспаление лор-органов. Вакцинация особенно актуальна людям с заболеваниями сердца, органов дыхания, пожилым людям и детям.

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