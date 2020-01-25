«От альфонсов и женатиков прохода нет»: откровения современной свахи о брачном рынке в России

При слове «сваха» у многих возникает образ женщины в годах, которая является в дом со словами: «У вас - товар, у нас - купец!» Но, разумеется, в XXI веке так уже никто не делает. Современные свахи - и психологи, и тренеры личностного роста, и специалисты по соцсетям, а еще стилисты и визажисты. Владелица одного из брачных агентств с 10-летним стажем честно, но анонимно рассказала «КП», на чем и как она зарабатывает и бывает ли такая сводная любовь настоящей.

Подставные женихи

Я пришла в профессию не случайно. Отучилась на маркетолога, работала в сфере продаж, но в жизни часто помогала друзьям налаживать отношения с любимыми. Подружки в шутку прозвали меня свахой, а я всерьез задумалась и записалась на курсы в Москве. Ведь что такое сватовство? Нечто пограничное между психологией и маркетингом - как заинтриговать, преподнести (продать, если выразиться грубо). Клиенты пошли сразу.

Повидала разных женихов и невест. Альфонсы вызывают отвращение. Когда я только начинала работать, пришел ко мне парень как с обложки: молодой, спортивный, красивый. Думаю: ну у него-то откуда проблемы? А он объясняет: «Мне бы женщину обеспеченную и в возрасте. Ну сами понимаете, чтобы недолго с ней мучиться». Ему бы работать и зарабатывать, а он готов старух ублажать за деньги.

Поток женатиков идет непрерывно, причем за приключениями на стороне являются не только мужчины, но и женщины. Таким я отвечаю просто: «Приходите после развода».

Среди свах есть мошенницы. Бывает, они просят своих знакомых сходить с клиентом на пару свиданий, получают с этого процент, а потом подставной жених или невеста пропадают, якобы заявив свахе: «Мне такой человек не подходит». Поэтому важно выбирать сваху и агентство с хорошей репутацией.

Современный брачный рынок к мужчинам более лояленФото: Валентин ДРУЖИНИН

Женщине придется попотеть

Принцип «Полюби меня такой, какая есть» в наше время не работает - слишком велик выбор. Мужчине пару подобрать проще, часто достаточно уже существующей клиентской базы женщин. А вот женщине, какой бы красавицей и умницей она ни была, скорее всего, придется не только дольше искать себе пару, но и работать над собой.

Однажды пришла ко мне девушка и сразу призналась, что без ума от одного парня и никто другой ей не нужен. Но она тихая и спокойная, а возлюбленный без ума от «зажигалочек». И мы с этой девушкой разработали целый план: как вести себя, что говорить, какую одежду носить.

История в итоге закончилась хорошо: девушка получила что хотела - вышла замуж за мужчину своей мечты.

Верю в судьбу

Под Новый год ко мне почти одновременно пришли парень и девушка весом килограммов 90. Она была первой, следом зашел молодой человек. По разговору с ним я поняла, что они очень подходят друг другу.

Я спросила: «Как вам девушка, которая только что вышла?» Он подумал и сказал, что она симпатичная, но хорошо бы ей похудеть килограммов на 10. Они все-таки встретились, понравились друг другу и даже поженились. Правда, девушка ни на килограмм не похудела.

Многие думают, что в брачные агентства обращаются в основном женщины средних лет, но это не так. Во-первых, многие мужчины нынче сами знакомиться разучились, а потому все чаще идут за помощью к профессионалам. А во-вторых, возраст ищущих колеблется от 18 до бесконечности.

Самой возрастной моей клиентке было 68 лет. А одной из женщин, которой я помогла найти супруга, удалось в 47 лет родить долгожданного ребенка.

Я и клиентам говорю, и сама искренне верю в судьбу. Несколько лет назад искала я девушке из Самары мужа-иностранца. Но говорила: наши-то парни тебе чем не нравятся? Она - нет, подавай ей европейца. И что вы думаете? Нашли ей пару в Германии, и он оказался ее бывшим одноклассником! Это ли не судьба?

ЦЕНА ВОПРОСА

Пенсионерам - скидки, заграничных женихов обещают бесплатно*

- Если цель - жених за бугром, денег с россиянок свахи не берут. Их услуги и билеты туда-обратно оплачивают обычно заказчики-иностранцы.

- От 8,5 тысячи рублей для женщин и мужчин средних лет (пенсионерам обещают скидки до 5500) - столько стоит 9-месячный доступ к базе агентства, в которую входят кандидаты из России. В перечень оплаченных услуг также входят обучение методике поиска партнера через интернет и психологическое сопровождение на первых этапах отношений.

- 25 тысяч рублей стоит невеста из Европы, при этом 10 тысяч рублей выплачиваются при заключении договора, остальное - после вступления в брак.

Цены средние по России, исключая обе столицы.

СОВЕТЫ ИЩУЩИМ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ

- Не ведитесь на громкую рекламу брачного агентства, изучайте отзывы, проверяйте документы.

- Звоните подобранным кандидатам сразу, не откладывайте - спрос на хороших женихов и невест велик.

- На первое свидание не наряжайтесь, как на торжественный прием. Чем проще, тем лучше. Не рассказывайте сразу всю свою жизнь. Постарайтесь найти что-то общее за первые полчаса общения.