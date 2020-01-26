Опасный китайский коронавирус угрожает самарцам

Новый китайский коронавирус может угрожать самарцам. К такому выводу пришли эксперты «Еженедельного эпидемиологического бюллетеня» эпидемиологического вестника ВОЗ. Они озвучили список из десяти российских городов, которые подвержены наибольшей опасности заражения новым китайским коронавирусом 2019-nСoV. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга в этот перечень попали Самара, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Казань, Калининград и Сочи. Именно сюда, по данным Росавиации и Роспотребнадзора, чаще всего приезжают гости из Китая. Из-за опасности распространения вируса в российских аэропортах проверяют пассажиров, прибывающих из этой страны.

Прибывающих из Китая проверяют на признаки ОРВИФото: Мария ЛЕНЦ

- Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, - сообщает Роспотребнадзор. Всего, по данным ведомства, за время введения мониторинга выявлены шесть больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), пять больных гриппом А, два больных гриппом В, два больных парагриппом и один больной сезонной коронавирусной инфекцией. Больных новой коронавирусной инфекцией пока, к счастью, не зарегистрировано.

Кстати, из Самары в Китай летает два рейса, но как сообщили в аэропорту «Курумоч», пассажиров с тепловизором никто не проверяет. Уточнить информацию в самарском минздраве о принятых мерах профилактики на момент написания материала не удалось.

Напомним, вспышка нового заболевания, вызываемого коронавирусом и приводящего к новому типу пневмонии, началась с китайского города Ухань в конце прошлого года. Китайские власти попытались локализовать очаг заболевания, но несмотря на карантин вирус распространился как на всю Поднебесную, так и за ее пределы. Так, во Франции уже зафиксировано два случая заболевания, обнаружены заболевшие в Японии, США и других странах. Всего коронавирусом в мире заразилось более тысячи человек, уже зафиксировано 57 смертей от новой болезни.

Роспотребнадзор призывает самарцев отказаться от поездок в Китай и при выезде за рубеж уточнять эпидемиологическую ситуацию.

- Чтобы не заразиться коронавирусом, откажитесь от посещения рынков, где продаются животные, морепродукты, а также зоопарков и других мероприятий с участием животных, - предостерегают в Роспотребнадзоре. - Употребляйте только термически обработанную пищу и бутилированную воду, носите маски и мойте руки после посещения массовых мест и перед приемом пищи. При первых признаках заболевания - обращайтесь к врачу.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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