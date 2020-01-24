2020-01-24T00:54:50+03:00
Спорт

Алиев - идеальный чемпион, у Даниеляна - серебро: как выступили фигуристы-мужчины на Чемпионате Европы 2020

Серебро досталось Артуру Даниеляну, а вот лидер короткой программы Бржезина упал на седьмое место
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Алиев откатал свою программу идеальноДмитрий Алиев откатал свою программу идеальноФото: REUTERS
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Две медали получили мужчины-фигуристы на Чемпионате Европы 2020 в Австрии. Первое место с огромным отрывом занял Дмитрий Алиев, второе - его коллега Артур Даниелян. Александр Самарин после короткой был только 13-м, в итоге смог подняться только до десятого места.

Дмитрий Алиев, который после короткой был только вторым, свою программу откатал идеально. Начал он с двух отлично исполненных четверных прыжков лутца и тулупа, затем последовал каскад из четверного и тройного тулупа. Во второй части программы Дмитрий порадовал поклонников таким же уверенным каскадом из тройного тулупа и лутца и в завершение каскадом тройного риттбергера и сальхова через ойлер.

Дмитрий Алиев доволен победой Фото: Инстаграм.

Дмитрий Алиев доволен победойФото: Инстаграм.

Он получил 184, 44 балла - это лучший результат в произвольной, а по итогам двух программ ему досталось 272,89 балла.

- Я безумно рад, ощущаю много позитива, благодарен всем, кто в меня верил, спасибо Россия, фанаты, семья. Сегодня я вас слышал как никогда, это подбадривает и дает больше сил. Сегодня я чемпион Европы по фигурному катанию, я думаю, что сделал верное решение и иду правильным путем, - сказал после объявления результатов новый чемпион Европы.

Артур Даниелян после короткой программы был третьим. Да и произвольную программу спортсмен исполнил пусть не идеально, но чисто. Упал с тройного лутца, зато исполнил в самом начале каскад из четверного и тройного сальхова через ойлер, во второй части поставил два каскада и закончил тройным риттбергером. Объявили результаты - Артур второй и точно претендует на медаль, но на какую?

Артур Даниелян справился с волнением Фото: REUTERS

Артур Даниелян справился с волнениемФото: REUTERS

Все расставило по своим местам выступление лидера короткой программы Микала Бржезины. После фееричного проката Дмитрия Алиева ему было нелегко, и нервы сказались: уже в самом начале он упал с четверного сальхова, потом порвал каскад, упав со второго прыжка. Первая часть программы рассыпалась, а вторую фигурист спасти уже не смог. Ему оставалось только плакать рядом с тренерами, слушая оценки: 11 место по итогам произвольной и только седьмое по сумме баллов за два проката.

Бронзовая медаль досталась представителю Грузии Мориси Квителашвили. Он заработал 246,71 балла, всего на 0,03 балла меньше, чем у Артура.

Еще одной интригой в мужском катании была судьба Франции. Кевин Аймо даже не прошел во второй тур, вылетел из соревнований по итогам короткой программы. Его коллеге Адаму Сяо Хим Фа пришлось отдуваться за двоих. В итоге он стал одиннадцатым и сохранил для своей страны две квоты на ЧМ.

Даниэль Грассль и Матео Риццо из Италии также вошли в первую пятерку.

Завтра в австрийском Граце на лед выйдут российские фигуристки, они представят короткую программу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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