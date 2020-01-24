Глухие решетки и запертые двери: какие опасности подстерегают постояльцев в самарских хостелах?

Жуткое ЧП в пермском хостеле «Карамель», где ночью 20 января прорвало трубу с кипятком, и раскаленная вода стала причиной гибели пяти человек, не на шутку взволновал самарцев. Ведь и у нас в городе таких недорогих мини-гостиниц немало! «Комсомольская правда-Самара» решила выяснить, насколько безопасны самарские хостелы, и вместе с экспертом, инженером-строителем, членом регионального штаба ОНФ Дмитрием Волобоевым отправилась изучать ситуацию. Мы прошли по пяти мини-гостиницам в историческом центре и посмотрели, насколько они безопасны.

В большинстве хостелов пользуются электрическими плиткамиФото: Ольга НОВИКОВА

Духота и узкие двери

Первый хостел – небольшое помещение на первом этаже двухэтажного каменно-деревянного дома. Несколько комнат с двухъярусными кроватями, общие душевая и санузел с пластиковыми трубами, кухонный гарнитур с электроплиткой прямо в коридоре. На первый взгляд никаких коммуникаций, проходящих над головами постояльцев, мы не заметили. Но Дмитрий Волобоев отмечает -как правило, они всегда скрыты.

-Трубы в хостеле новые, полипропиленовые. Это хорошо, но есть один нюанс. Если в доме нерегулируемый тепловой пункт, то во время испытаний теплосети в них залетает вода с температурой выше 100 градусов, и в результате такие трубы могут выйти из строя буквально за 4 минуты, - отмечает эксперт.

Чтобы это предотвратить, в доме обязательно должен быть регулируемый тепловой пункт, который понижает температуру в трубах. Правда, со стороны определить его наличие невозможно.

Еще один недочет - в хостеле очень душно. Это означает огрехи в работе вентиляции, или вообще ее отсутствие. Дверные проемы довольно узкие.

- Датчики пожарной сигнализации стоят, это хорошо. Но из-за узких дверных проемов в случае ЧП может возникнуть давка, это минус, - говорит Дмитрий Волобоев. - Хостел на первом этаже, здесь эвакуационный выход – это окна. Хорошо, что на них нет решеток.

Многие хостелы в исторической части Самары расположены в старых зданиях с деревянными перекрытиями и крышамиФото: Ольга НОВИКОВА

«Эвакуируйтесь на крышу»

Второй мини-отель тоже в историческом особняке – на последнем, четвертом этаже каменного здания. В самом хостеле – еще одна лестница на дополнительный этаж, длинный коридор, ряд комнат по бокам, пара огнетушителей на видных местах. Кухня – отдельное большое помещение с несколькими окнами. Коридор второго этажа упирается в балконную дверь, за которой – лестница… на крышу.

- Это такой эвакуационный выход? – недоумевает Дмитрий Волобоев. - Учитывая, что в таких домах все перекрытия деревянные, крыша – очень опасное место при пожаре. Более того, именно по крыше часто перекидывается огонь с соседних зданий. Проблем с коммуникациями я не вижу, обычные полипропиленовые трубы. С точки зрения безопасности все равно, первый этаж или последний – в некоторых домах горячая вода идет в батареи снизу, в некоторых - поднимается вверх и уже оттуда разливается по отдельным стоякам. Опаснее всего подвалы и цокольные этажи – оттуда сложнее всего эвакуироваться, опасность представляет не только вода, но и газ – он тяжелее воздуха, поэтому скапливается внизу.

Эксперт предупреждает: металлоконструкции, на которых держится навес, не защищены от огня.Фото: Ольга НОВИКОВА

Раскаленные трубы и навес на рельсах

Третий хостел расположился на первом этаже в странном пристрое позади одного из торговых центров. Внутри современный ремонт, пластиковые трубы и датчики пожарной сигнализации, кухня расположена отдельно. Комнаты довольно тесные, заставлены двухъярусными кроватями, окна – без решеток. В подъезде – тонкие металлические трубы, раскаленные так, что невозможно коснуться.

- Если в здании регулируемый тепловой пункт, то такие трубы не представляют опасности, - считает Дмитрий Волобоев. – В целом я бы в таком хостеле спокойно поселился. Единственный вопрос вызвали металлические конструкции, на которых держится второй этаж здания. Это железнодорожные рельсы, их часто использовали в строительстве в дореволюционных домах. Они не защищены от огня. И если под ними, например, загорится автомобиль, они могут быстро рухнуть.

Глухие решетки на окнах - явное нарушение пожарной безопасности.Фото: Ольга НОВИКОВА

Глухие решетки и запертая дверь

Четвертый хостел тоже находится в старом городе, но в новой многоэтажке на первом этаже. Коммуникации тоже новые и нареканий эксперта ОНФ не вызывают. А вот к огромной комнате на 16 мест - закономерные вопросы. Здесь всего одно окно, оно забрано глухой решеткой. По правилам пожарной безопасности именно окна для первого этажа служат главными путями эвакуации, поэтому если на них и ставят решетки, они должны закрываться на навесные замки, которые сотрудники МЧС смогут быстро срезать и вызвонить людей. Видимо, про такие правила в хостеле не слышали. Кто подписал разрешительные документы на работу мини-гостиницы – тоже большой вопрос. Есть запасной выход, но, как говорит администратор, ведет он в соседний подъезд, а потому крепко-накрепко заперт на ключ. В случае ЧП все обитатели мини-отеля ринутся в одну-единственную входную дверь. Давка неминуема.

Безопасность хостела начинается с лестницыФото: Ольга НОВИКОВА

«С таких ступенек падать хорошо»

Пятый хостел разместился на втором этаже каменного дореволюционного трехэтажного дома. В подъезде лестница со сбитыми ступенями разной высоты. Эксперт качает головой – это одна из самых распространенных причин падений людей при эвакуации. В остальном к хостелу практически не возникает вопросов – на самых видных местах стоят огнетушители с табличками, коридоры просторные, коммуникации новые. В ванной висит электрический бойлер-водонагреватель, температура воды в них редко поднимается выше 80 градусов. Но к эвакуационному выходу опять вопросы – куда он ведет, совершенно непонятно, дверь крепко заперта.

- Внешне ситуация по хостелам в Самаре приемлемая, - подвел и тоги поездки Дмитрий Волобоев. – Но когда начинаешь разбирать скрытые детали – из чего сделаны перекрытия, как проходит эвакуация – начинаются вопросы. Где-то узкие двери и окна, как там эвакуироваться – одному богу известно. Где-то - эвакуационный выход ведет на деревянную скатную крышу соседнего здания. Где-то на окнах неоткрывающиеся решетки без навесного замка. Но нас, фронтовиков, больше задевает другое. Все эти случаи, когда на окнах глухие решетки или эвакуация предусмотрена на крышу здания - кто согласовывает, кто подписывает такие технические решения? Вот это страшно - даже не то, как ведет себя бизнес, а как поступают эксперты, которые принимают все это в эксплуатацию.

Журналисты КП-Самара подготовили сообщение с результатами мини-проверки для прокуратуры и МЧС, чтобы уточнить, как специалисты следят за безопасностью мини-отелей.

А вы не боитесь останавливаться в хостелах? На что смотрите вы при выборе мини-отеля?

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