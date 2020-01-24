2020-01-24T16:06:05+03:00
Общество

"Может ей еще паранджу надеть?": учительницу информатики из Самарской области "поймали" на откровенных танцах в клубе

Сама учительница объяснила, что родители и руководство в школе в курсе ее хобби. Нашлись и те, кто осудили не преподавательницу, а тех, кто выложил видео в сеть [видео]
Анастасия МЫШКИНА
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Учительницу из Самарской области обвинили в танцахУчительницу из Самарской области обвинили в танцахФото: СОЦСЕТИ
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"Этого школьники не видели!"

В Самарской области жаркие споры вызвало появившееся в социальных сетях видео, на котором запечатлено яркое выступление танцовщицы в ночном клубе. Казалось бы, ничего необычного: таких красоток, умеющих красиво двигаться, много и в крупных городах, и в райцентрах. Но в этой танцовщице жители одного из сел рядом с Сызранью узнали учительницу информации местной школы.

- Танцуешь ты восточные танцы так занимайся этим как искусством, как творчеством зачем так вот делать-то и всё это при том, что она Учитель! - возмутились некоторые.

Танцы на видео попали и в самом деле достаточно откровенные. Но выступление происходило в ночном клубе, в недетское время. И стоит отметить, что в сеть его выложила не сама учительница, которая делится видеозаписями своих номеров, но красиво оформляет видео, рекламируя свои выступления.

Трудовые будни восточной танцовщицы. Часть 1. Джавхара... Сызрань....

Ксения занимается танцами уже 13 лет Фото: СОЦСЕТИ

Ксения занимается танцами уже 13 летФото: СОЦСЕТИ

-Эта запись была сделана в декабре, на открытии клуба. А почему-то обсуждать начали только сегодня. В зале не было школьников, и если бы не авторы видео, то они бы это и не увидели. Устроившись на работу в школу я закрыла все свои социальные сети, и на работу хожу в одежде, положенной по правилам, - объяснила Ксения.

Как вскоре выяснилось, Ксения, известная под псевдонимом Джавхара, занимается восточными танцами уже больше десяти лет и делает это профессионально. Она проходила обучение у ведущих педагогов России и зарубежья, исполняет танцы с саблями и змеями, вейерами и горящими свечами на голове. А вот в школу женщина устроилась не так давно, и вовсе не за деньгами. По ее словам и родители, и руководство знает о ее хобби - в селе она известная артистка и никто ее танцами раньше не упрекал.

- Я уверен, что Ксения - очень уважаемый человек, мы много материалов делали о ней и ее хобби и ни для кого это не было секретом. Я считаю, что эта история - отличный пример того, как в погоне за хайпом можно оскорбить человека и сломать ему жизнь. Хотя я уверен, что Ксении это не грозит, - делится с КП-Самара генеральный директор телекомании КТВ-Луч из Сызрани Игорь Антипин.

"Ей нужно в суд на авторов подать"

Интересно, что и среди тех, кто обсуждает горячие танцы Джавхары в социальных сетях очень многие встают на ее сторону.

-Ксения без школы проживет, а вот кто будет детям преподавать информатику на хорошем, качественном уровне - это большой вопрос. У нас что, в село так много учителей стремятся переехать? Так я вас расстрою, это не так. Я уверена, что это видео выложил на всеобщее обозрение кто-то, кто позавидовал Ксении. И это человека не красит, - поделилась своим мнением с журналистом КП-Самара жительница Шигонского района Татьяна.

А Светлана К. считает, что человек, который выложил запись - совершил преступление и советует танцовщице-учительнице подать на него в суд.

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- Она тоже человек! Что за ханжество! Я Вам секрет страшный открою! Они ещё и с мужчинами спят, и ещё лифчики покупают...и чулки! Я бы на её месте вычислила "оператора" и в суд подала..за публичную демонстрацию без её согласия, - пишет жительница Самарской области.

Ксения танцует со змеями Фото: СОЦСЕТИ

Ксения танцует со змеямиФото: СОЦСЕТИ

У большинства вызвал неприятие факт, что это видео могут увидеть школьники: мол, учитель утром сеет разумное доброе, вечное, а потом... что подумают ученики?

- А зачем школьникам это смотреть? Может быть, не надо родителям такое видео выкладывать? - удивляются другие.

Сейчас учительница старается не отчаиваться.

- Ребят, вы лучше профессиональное видео посмотрите, а не снятое трясущимися руками из-за угла и выложенное спустя много времени. Гонорары я теперь похоже буду еще больше собирать, - ответила она всем, кто писал негатив в ее сторону.

Пока неизвестно, продолжит ли дальше учительница работать в школе. Информация, которую распространили в ряде СМИ о том, что она написала заявление по-собственному, пока не подтвердилась.

Гастроли Джавхары в Ульяновске Фото: с личной страницы в соцсети.

Гастроли Джавхары в УльяновскеФото: с личной страницы в соцсети.

МНЕНИЕ

Анна Голованова, бывшая учительница:

- Я считаю, что сегодня отношение к учителю перешагнуло все рамки. В давние времени к учителям относились с уважением, это был самый почетный человек в селе, например. К нему шли за советом, старались помочь. Сегодня же такое ощущение, что цель родителей - найти в учителе что-то плохое. И дети это тоже чувствуют, и так и относятся к педагогам. Сегодня школьники могут сидеть тебя снимать на телефон на уроке, хамить открыто, обсуждать твою одежду и поведение. А вот учительница не может ничего, потому что "как бы чего не вышло". Про зарплату за все эти ограничения я даже говорить не буду. Именно поэтому я больше не в школе, сейчас работаю менеджером, живу спокойно. А Ксении я желаю только терпения. Думаю, что она детям нужнее, чем кажется людям, которые всю эту историю разворошили.

А что думаете об этой ситуации вы? Допустимо ли такое хобби для учителей?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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